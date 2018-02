Bisonoxar flyttar till flygplats?

Bokhandeln har just injicerats med en rejäl dos sexighet i och med öppnandet av Bookmarc på 400 Bleeker Street i New York. Modedesignern Marc Jacobs, som på några år förvandlats från cardiganförsedd boknörd till gymbunny som låter kläderna falla vid första bästa kamerablixt, står bakom den annorlunda bokaffären i New Yorks Meatpacking District.