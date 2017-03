Floridas bästa utflykter

Miami är en fantastisk stad, men har man några dagar över är det värt att ta sig utanför stadsgränsen och upptäcka vad övriga Florida har att erbjuda. RES har besökt några av de mest lockande platserna utanför Miami.

Text: Malin Hefvelin

Florida Keys

– Tropiskt paradis inom räckhåll



Foto: Reine Hefvelin

Florida Keys kallas ibland kallas USA:s Karibien och har lockat kreatörer, statsmän och turister i över hundra år. Följ motorvägen US 1 som löper hela vägen från Miami till USA:s sydligaste punkt på Key West och välj bland drygt 1 700 tropiska öar att besöka på vägen.

Kör man söderut från Miami passerar man först nationalparken Everglades där trafikskyltar varnar för krokodiler på vägen. Strax därefter rullar man ut på bron till Key Largo, den första och största ön i pärlbandet som kallas Florida Keys. Härifrån fortsätter US 1 ända ner till Key West via 43 broar som gör The Keys till några av världens mest lättillgängliga tropiska öar.

Florida Keys är på en gång lättsamt och utmanande. Öarna är uppdelade i två motsatser – civilisationen och naturen. Men i det här fallet tycks de inte kämpa mot varandra som på många andra platser, utan den otämjda träskmarken verkar frodas i skuggan av hotellen och barerna. I mangroveträsken runt hotellen frodas stora leguaner och ormar, och har man tur kan man få syn på en sjöko som ligger och guppar i en hamn.

Florida Keys kantas mestadels av mangroveträsk och småbåtshamnar, men det finns en del riktigt fina stränder också. En av de mest magnifika ligger i nationalparken på Bahia Honda Key, en smal men långsträckt sandstrand med utsikt över en antik järnvägsbro, numera dramatiskt avsågad på mitten för att underlätta båttrafiken. Runt många av öarna är det ofta väldigt långgrunt, men här är det tillräckligt djupt för att simma. Stranden bjuder på fin snorkling när vattnet är klart, här finns många färgglada fisksorter på den sandiga bottnen.

Den amerikanska matkulturen är utpräglad på öarna, men här finns även ett stort inslag av fisk och skaldjur. Restauranger skyltar med nyfångade råvaror längs vägen, vid staden Marathon passerar vi en reklamskylt med texten ”Fisk så färsk att den borde få stryk”. Stenkrabbasäsongen pågår från mitten av oktober till maj och många restauranger serverar den lokala delikatessen.

På den avlägsna ön Key West fann Ernest Hemingway en fristad under några år, hans forna hus med sin tropiska trädgård innehåller många artefakter från författarens liv, liksom en stor population av sextåiga katter som härstammar från Hemingways egen lilla Snowball. På turistiga huvudgatan Duval Street ligger Sloppy Joe's, en stimmig bar där Hemingway tillbringade ansenlig tid.

Massturismen har satt sina tydliga spår på centrala Key West, men strax bortom Duval Street råder fortfarande lugnet. Här ligger vita trävillor med enorma verandor som nästan slukas av den grönskande frodigheten.

Bra att veta

Enklast är att hyra egen bil för att ta sig hit. Sträckan Miami – Key West tar cirka fyra timmar att köra. Trafiken kan vara intensiv på helgerna, oavsett årstid är Florida Keys välbesökt. Man anger ofta adresser som Mile Marker, MM, räknat norrut från Key West som utgör nollpunkten.

Cape Canaveral

– Rymdkusten

Pricka in en raketuppskjutning och känn bullret i magen. Nutidshistoria effektfullt presenterad i nöjesparksform när Kennedy Space Center bjuder på en nära-rymden-upplevelse.

Cape Canaveral strax norr om Orlando är också känt som Rymdkusten. Här finns Kennedy Space Center som utgjorde navet för USA:s bemannade rymdprogram. Det var med utgångspunkt härifrån som amerikanska astronauter övervann utmaningarna med att färdas till rymden, erövrade månen och byggde den internationella rymdstationen. Men Kennedy Space Center är inte bara arbetsplats för tusentals tekniker och forskare, det är också en värdig konkurrent till Floridas många nöjesparker. Många menar till och med att den är den mest intressanta – här är ju allt äkta vara och erbjuder fascinerande nutidshistoria både för gammal och ung.

Istället för Musse Pigg-utklädda tonåringar kan man här krama en riktig astronaut, eller åtminstone få sitt foto taget med män och kvinnor som varit i rymden. Här finns mängder av attraktioner, som Angry Birds Space Encounter och Raketkyrkogården, en imponerande samling från de minsta raketerna i början av rymdåldern till de enorma Apollofarkoster som avslutade eran. Shuttle Launch Experience är en simulerad rymdresa, en hisnande upplevelse i 28 000 kilometer i timmen, så nära en riktig uppskjutning du kan komma. Du kan också lägga vantarna på en äkta månsten.

Även om det bemannade rymdprogrammet vid Kennedy Space Center numera är nedlagt kan man ändå uppleva en äkta uppskjutning. Ett par gånger om året avfyras raketer med bland annat vädersatelliter ombord. Kolla hemsidan för datum och biljetter. Förutom nära-rymdenupplevelser erbjuder Cape Canaveral också riktigt fina stränder och en alltmer populär kryssningsfartygshamn. Nära rymdcentret finns Canaveral National Seashore, tre mil av oexploaterade stränder med tusentals växtarter och över 300 olika fågelarter.

Bra att veta

Ett besök på Kennedy Space Center kan göras som en endagstur från Orlando om man är på benen tidigt. Övernattningsmöjligheter finns bland annat i närbelägna staden Titusville eller på något av strandhotellen i Cocoa Beach.

Orlando

– Nöjesfältens huvudstad

Orlando är i princip synonymt med nöjesparker, men så finns här också några av världens allra bästa.

Disneyworld

The Happiest Place on Earth är den modesta slogan som använts sedan Disneylands tidiga dagar. 1965 köpte Walt Disney upp stora arealer träskmark och ödeland i Florida. Tyvärr avled han året därpå och fick aldrig se projektet färdigställas. 1971 öppnade nöjesfältet Magic Kingdom, 1982 vetenskapsparken och framtidslandet Epcot, 1989 slog filmvärlden Hollywood Studios upp dörrarna och 1998 lanserades djurparken Animal Kingdom. Fyrklövern kompletterades senare med två vattenparker och allt förbands med ett monorailsystem och ett intrikat buss- och båtnät. Entré från cirka 900 kronor per person.

Universal studios

Universal Studios är den perfekta nöjesparken för dig som gillar tv och film. Den spektakulära filmtemaparken bjuder både på lysande åkattraktioner och spännande filmupplevelser i Studio Tour, där du åker runt bland kulisser och byggnader från bland annat Psycho, Hajen, Tillbaka till framtiden och Desperate Housewives. Har man tur kan man ramla rätt in i en filminspelning. Berg- och dalbanorna är inspirerade av Shrek, Hulken, Mumien, Jurassic Park och Simpsons. Entré från cirka 1 400 kronor per person.

Universal's Islands of Adventure

Granne med Universal Studios. Här hittar man nästan alla superhjältar i form av åkturer. En superhjälteparad tågar dagligen genom parken med bland annat Spindelmannen, Hulken och Captain America. Det finns ett trettiotal olika åkturer här, varav fyra är berg- och dalbanor. Den mest kända delen av nöjesparken är The Wizarding World of Harry Potter där du bland annat kan besöka en kopia av skolan Hogwarts och trollkarlskvarteren runt Diagon Alley, och givetvis ta en tur med ångtåget Hogwarts Express. I somras öppnade Universal även Skull Island: Reign of Kong, som tar besökare djupt in i djungeln till antika tempelruiner, fientliga infödingar och givetvis huvudpersonen, King Kong. Entré från cirka 1 400 kronor per person.

Discovery Cove

Discovery Cove i Orlando har flera gånger rankats som världens bästa nöjespark och är unik i sitt slag. Här kan besökaren simma med delfiner, snorkla med rockor och mata exotiska fåglar direkt ur handen. Discovery Cove är all-inclusive, i inträdet ingår både frukost, lunch och snacks, liksom all utrustning i form av snorkel, våtdräkt och cyklop. Här blir det aldrig trångt eftersom man har en strikt begränsning av besökare. Max 1300 personers släpps in per dag, men så kostar det en nätt liten summa också. Discovery Cove är en prunkande tropisk oas med tre olika laguner. Dolphin Lagoon där delfinerna hänger, The Grand Reef med koraller, tropiska fiskar och hajar, och Serenity Bay där man kan värma upp sig om den delfinanpassade temperaturen i lagunen blir för sval. Parken håller en hög kvalitet på djurens tillvaro och man har en strikt policy att delfinerna inte måste visa upp sig för gästerna, har de inte lust så slipper de. Men man säger från parkens håll att delfiner är sociala och nyfikna av naturen och att delfinerna verkar uppskatta mötena lika mycket som de mänskliga deltagarna. Entré från cirka 1 600 kronor per person.

Sanibel

– Snäcksamlarnas paradis



Foto: Reine Hefvelin

Ön Sanibel på västkusten är en av Floridas dolda skatter. Här finns varken köer eller stora hotellkomplex, bara makalösa naturupplevelser, små mysiga hotell och pinfärska skaldjur och fiskar i alla former. Det sköna lugnet får du gratis när du provar fenomenet shelling.

På Sanibels stränder går folk på ett särskilt sätt. Med blicken svepande framför fötterna tar de några steg, stannar, böjer sig ner, reser sig och fortsätter gå för att snart upprepa samma procedur på nytt. Det är ingen säregen slags dans som pågår bland de vita sanddynerna. Det är snäckorna som lockar. Strömmarna öser nämligen upp mängder av vackra snäckor på Sanibels stränder, där snäcksamlare från hela världen samlas för att ägna sig åt ”shelling”, snäcksamlande.

Sanibel är en sandbarriärö i Mexikanska golfen strax utanför Floridas västkust. Här finns runt 6 000 bofasta, medan den betydligt mindre systerön Captiva bara har 379 invånare. Till ögruppen hör också de små öarna Cabbage Key och Useppa, en privat klubb, där bara medlemmarna får köpa hus. Här hade J.F. Kennedy ett sommarresidens och i dag är det en samlingsplats för dem som har väldigt mycket pengar men inte vill skylta med det.

Sanibel är länkad till fastlandet med en bro som byggdes 1963. Fram till dess besparades ön från den ibland tanklösa exploatering som har fördärvat en stor del av Floridas kuster med stora hotellkomplex och höghus. Byggnader längs stränderna får inte vara högre än en palm, vilket betyder att inget hotell med strandläge har fler än två våningar.

En utflykt till nationalparken Ding Darling (jo, den heter så) bjuder på färgglad fjäderfäfägring. Knalligt rosa flamingor, snövita hägrar och grönskimrande papegojor har tagit mangroveträden och sjöarna i besittning och en paddlingstur i Tarpon Bay kan bjuda på både delfiner och stora tarponfiskar. På shoppingstråket Periwinkle Road finns butiken med det tungvrickande namnet She Sells Sea Shells där man kan fynda snäckor att imponera med hemma. Man kan ju alltid pilla bort prislappen.

Bra att veta

På Sanibel finns flera lägenhetshotell som är både bra och prisvärda, ofta med pool och restaurang på området. Det går också att hyra privata semesterhus per vecka.

Kryssa från Miami

– Till havs!

En dagskryss till Bahamas eller en tvåveckors Karibien runt? Från Miami finns kryssningar för alla smaker och plånböcker.

Intresset för kryssningar ökar och Karibien är den destination som ökar mest enligt färsk branschstatistik. Port of Miami är alla kryssningshamnars moder, härifrån kryssar drygt fem miljoner passagerare varje år. Givetvis finns alla möjligheter tillgängliga från tredygnskryssningar till Bahamas till jorden runt-resor på flera månader.

Kryssningar har blivit alltmer populärt även bland unga människor som ett enkelt, tryggt och prisvärt sätt att se exotiska platser. I dag är inte längre den klassiska kryssaren ett pensionärspar. Ombord på dagens fartyg samsas barnfamiljer, smekmånadspar, träningsfreaks, gaypar och flergenerationsgrupper. Allteftersom båtarna blir större och rymmer fler passagerare har allt fler har fått råd att åka på kryssning. Samtidigt får fartygen allt fler attraktioner, vattenrutschbanor och klättervägg ombord är inte ovanligt. Karibiens många öar har var och en sin egen kultur, natur och gastronomi, och bästa sättet att se flera av dem på en gång är givetvis en klassisk kryssning. En dag snorklar man med stingrockor utanför Virgin Islands, nästa klättrar man i vattenfall på S:t Kitts eller åker linbana genom S:t Lucias regnskog.

Bra att veta

Många kryssningsbolag erbjuder veckolånga kryssningar till Karibien från Port of Miami, som till exempel italienska MSC Cruises vars skepp Divina och Musica trafikerar öarna Bahamas, Puerto Rico, Haiti, Cuba och S:t Marten med flera. Från Miami utgår bland annat också världens största kryssningsföretag Carnival Cruises som har över 100 kryssningsfartyg, norska Norwegian Cruise Line och Royal Caribbean som specialiserat sig på just Karibien.

