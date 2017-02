Intresset för USA har halverats

Intresset för USA har svalnat rejält efter att Donald Trump tillträdde som president. Det visar en analys från sökmotor och prisjämförelsesajten Flygresor.se.

– Det är tydligt att Donald Trump just nu totalt har sänkt USAs varumärke som turistmål. Svenska folket vänder just nu helt klart blickarna mot andra resmål. Det är också tänkbart att väldigt många affärsresor till USA just nu ställs in eller inte blir av alls på grund av osäkerheten kring visum, säger Kristoffer Rengfors, marknadschef på Flygresor.se.

Analysen sträcker sig under första och andra helgen efter Trumps tillträde som president och jämfördes med sökningar från ifjol. Under Trumps första helg som president hade andelen USA-sökningar minskat med 43 procent och helgen efter var minskningen 47 procent.

– När Trump blev vald till president såg vi en tillfällig ökning i intresset att resa till USA. Vår analys var då att USA hade fått mycket utrymme i media och att det avspeglades sig i intresset för landet som resmål. Nu får USA återigen väldigt mycket utrymme i media, men det är uppenbart att svenska folket inte alls lockas i samma utsträckning av det nya USA som Donald Trump bygger, säger Kristoffer Rengfors.