Las Vegas bästa shopping

The Art of Music erbjuder signerade ting, så kallad memorabilia från då och nu av alla de slag från såväl rockhjältar och filmstjärnor som författare, sportfolk och till och med presidenter. Finns inte det du letar efter, så fråga gärna. Den trevliga och kunniga personalen kan oftast ordna fram det som önskas, och ge ett ungefärligt pris. Den som redan har något signerat sedan tidigare kan också lämna in detta för inramning eller motsvarande. Detta kan löna sig eftersom värdet ökar avsevärt efteråt. The Art of Music har affärer i tre hotell längs The Strip:

3930 South Las Vegas Boulevard (Mandalay Bay Hotel and Casino)

3799 South Las Vegas Boulevard (MGM Grand)

3400 South Las Vegas Boulevard (Mirage)

https://artofmusiclv.com/

Las Vegas Harley-Davidson Det finns flera Harley Davidsonaffärer i Las Vegasområdet med omnejd, men denna är den största och mest välsorterade. Här finns verkligen allt som en MC-älskare i allmänhet, och en Harley Davidsonfanatiker i synnerhet, kan önska vare sig det nu gäller reservdelar, extrautrustning, skinnjackor, väskor eller för den delen motorcyklar i långa banor i alla dess former och i regnbågens alla färger. Det finns för övrigt även möjlighet att hyra flera olika modeller. En fullt utrustad verkstad finns också att tillgå vid behov. 5191 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas +1 702-431-8500 https://lasvegasharleydavidson.com/?s=~&tfseekfid=main_search

