6 kändisfavoriter i Los Angeles

I Los Angeles är chansen stor att stöta på en kändis. Men vill du öka dina chanser att få se Justin Bieber eller Miley Cyrus – då ska du hänga på dessa hotell, barer och restauranger.

Ät

The Nice Guy

The Nice Guy är en favorit bland de unga kända i Hollywood: Gigi Hadid, Justin Bieber och Miley Cyrus syns ofta smita in och ut här. Stället är inrett som en scen ur Goodfellas, tänk gammal lyx med mjuka soffor och dov färgskala i oändliga nyanser av brunt. Håll dig till temat och beställ ”The Chairman”, whiskey och cola serverad i en fickplunta. Tänk på att det inte går att bara dyka upp hos Hollywood-maffian, både bar- och restauranggäster måste boka i förväg.

401 N La Cienega Blvd, Los Angeles, CA 90048, USA

Alfred Coffee

Kafékedjan Alfred Coffee & Kitchen, i folkmun Alfred, finns än så länge bara i LA och expanderar i rekordfart, snart finns en Alfred i varje kvarter. Mest stjärnspäckat är Melrose-kaféet: här syns kändisar som Kendall Jenner, Emma Roberts och Henry Styles skynda ut med 10-dollarslattar i högsta hugg. Se upp Starbucks!

8428 Melrose Pl, Los Angeles, CA 90069, United States

Blind Dragon

Bara att lyckas hitta till entrén och ta sig in på detta heta men hyschade ställe är en bedrift, men väl inne är chansen stor att stöta på någon av Hollywoods unga stjärnor. Kendall, Cara och Miley fastnar ofta på paparazzibilder på väg in och ut från karaokeklubben. Att boka rum för att sjunga är inget måste, det går utmärkt att bara hänga i loungen och dricka sake-bomber.

9201 Sunset Boulevard, West Hollywood

Partaja

Doheny Room

I LA lägger man gärna till ”room” när man namnger barer, kanske för att det ska låta lite extra privat och lyxigt. Doheny Room känns faktiskt just så – diskret, dämpat och exklusivt i kontrast till andra glittrigt, klubbiga ställen i samma område. Här minglar kända stammisar som Hollywoodsvenskarna Alicia Vikander och Malin Åkerman med Winona Ryder och Leonardo DiCaprio. På en bra kväll det vill säga.

9077 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90069, USA

The Tower Bar

Lyxiga Sunset Tower på Sunset Strip är ett klassiskt kändistillhåll och alla som är något i LA har någon gång satt sin fot på hotellet, om inte annat under Vanity Fair’s Oscars-fest som hålls här varje år. Tower Bar är öppen för alla så glid in lite diskret, byt några ord med hovmästaren Dimitri och beställ en dry martini. Eller varför inte boka ett bord och ta en Tower-burgare? Vill du se kändisar är det här du har störst chans att få utdelning, både i kvalitet och kvantitet.

8358 Sunset Blvd, West Hollywood, CA 90069, USA

Bo

The Beverly Hills Hotel

Att boka ett rum på anrika Beverly Hills Hotel är något de flesta av oss bara kan drömma om. Men även om du inte övernattar kan du få en smakbit av lyxen över dagen – spana på Hollywoods maktmänniskor i The Polo Lounge, häng vid poolen över en lunch på nyrenoverade Cabana Café eller fika i The Fountain Coffee Room och beundra den klassiska palmtapeten. Och glöm inte att köpa med en souvenir från hotellets söta butik.

9641 Sunset Blvd, Beverly Hills

För fler tips: spana in vår Los Angeles-guide.