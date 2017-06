Hett i Los Angeles – senaste tipsen

Alltid lika coola och hippa Los Angeles – här finns alltid någon ny restaurang att spana in och alltid något nytt coolt ställe att hänga på. Här ger RES Los Angeles-bloggare Linda sina senaste tips till staden.

Av: Linda Clausson

Mat & Dryck

Doheny Room

– Kändisbar i Hollywood

I LA lägger man gärna till ”room” när man namnger barer, kanske för att det ska låta lite extra privat och lyxigt. Doheny Room känns faktiskt just så – diskret, dämpat och exklusivt i kontrast till andra glittrigt, klubbiga ställen i samma område. Här minglar kända stammisar som Hollywoodsvenskarna Alicia Vikander och Malin Åkerman med Winona Ryder och Leonardo DiCaprio. På en bra kväll det vill säga.

9077 Santa Monica Boulevard, West Hollywood

dohenyroom.com

Little Sister

– Vietnamesiskt i downtown

Det finns många vietnamesiska restauranger i Los Angeles men få har samma finess som Little Sister i downtown med sin härliga blandning av asiatiska smaker. Missa inte deras bahn-mi och congee (rissoppa) som serveras till frukost och lunch. På middagsmenyn lockar kyckling med citrongräs mest, en rätt som är mycket roligare än den låter. Snygg miljö ­och härligt stökig atmosfär på kvällen, en perfekt utgångspunkt för en barrunda i downtown LA.

523 W 7th Street, Los Angeles

littlesisterla.com

Destroyer

– Lyxkrog i kaféform

Okonventionella Destroyer har blivit en riktig snackis i LA:s krogvärld och har kallats för den mest instagramvänliga restaurangen i stan. Det är lätt att förstå varför, i den spartanskt minimalistiska kafémiljön i Culver City serveras mat som andas lyxkrog i både utförande och presentation men inte nödvändigtvis i pris. Destroyer har inte öppet på kvällar och helger så åk hit för en brunch eller lunch, det blir garanterat ett besök värt att föreviga.

3578 Hayden Avenue, Culver City

destroyer.la

Bo

Petit Ermitage

– Personligt boutiquehotell

Bohemiskt, personligt och mysigt boutiquehotell mitt i West Hollywood där man ofta springer på andra svenskar. Hotellet har det perfekta läget: lugnt och lite undanskymt men ändå nära till shopping, restauranger och uteliv på Sunset Strip, Melrose Avenue och Santa Monica Boulevard. Mest kommer du dock vilja hänga på takterrassen – från frukost till poolhäng till drinkar vid solnedgången.

8822 Cynthia Street, West Hollywood

petitermitage.com

Shopping

The Line

– Butik som är en lägenhet

Butiken The Line finns nu på exklusiva Melrose Place med konceptet Apartment by The Line där man inrett affären som en lägenhet. Känn dig som hemma bland tvålar, möbler och inredningsattiraljer i sakernas naturliga miljö. Det känns lite som att vara hemma hos en givmild vän med exemplarisk smak och bara kunna ta för sig. Glöm inte att betala bara.

Våning 2, 8463 Melrose Place, Los Angeles

theline.com

Row DTL– Alternativt shoppingstråk

Sydöstra downtown går långsamt från att vara ett folktomt lagerområde till att smälta samman med Arts Districts trendiga affärs- och restaurangliv. Hittills har shoppingstråket ROW DTLA bestått av diverse pop-ups men nu har permanenta inslag hittat hit, som solglasögonmärket Ahlem och smyckesmärket Vrai & Oro. Det är fortfarande lite tomt så bäst är att åka hit en söndag då ROW DTLA blomstrar upp med marknaden Smorgasburg, en kul blandning av food trucks, loppis och beer garden.

1318 E 7th Street, Los Angeles

rowdtla.com

För fler tips: spana in RES Los Angeles-guide.