Los Angeles bästa adresser just nu

Vid första anblick kan Los Angeles verka platt, trist och rentav fult. Men ge inte upp. Med rätt guidning märker du att LA har allt: sol och bad, härliga naturupplevelser, fantastiska restauranger, spännande barer samt shopping i världsklass. Ger du Los Angeles en chans kommer det att bli en livslång kärlekshistoria.

Text: Linda Clausson

Restauranger



Lyxiga sushikedjan Nobu bjuder på en oförglömlig matupplevelse.

Bestia

Bestia toppar ständigt listor över LA:s bästa restauranger och det är lätt att förstå varför. Med färska pastor och perfekta pizzor har pärlan i Arts District blivit en stående favorit hos de annars så föränderliga LA-borna. Restaurangen är, även efter tre år i business, fortfarande omåttligt populär så se till att boka bord i tid. Om du inte är så välplanerad finns det platser i baren där man kan äta utan att förboka, till priset av en stunds väntan.

2121 7th Place

bestiala.com

Nobu Malibu

Lyxiga sushikedjan Nobu har två restauranger i LA: en i West Hollywood och en nyare i Malibu. Står du i valet och kvalet behöver du inte fundera längre, satsa på Nobu i Malibu och försök få ett bord på uteserveringen. Gå hit för att fira något och beställ paradrätten black cod with miso, den gör sig utmärkt med havsutsikten från terrassen. Har man riktig tur kan man till och med se delfiner skutta i vågorna långt borta. I vilket fall som helst blir det en oförglömlig matupplevelse.

22706 Pacific Coast Highway, Malibu

noburestaurants.com

Sqirl

Besöker man något av LA:s brunchställen på helgen får man räkna med att köa vilket även gäller även på Sqirl i östra Hollywood. Skillnaden här är att väntan alltid känns värd det som serveras: saftig ricottabrioche med päronsylt, smakrikt pesto-ris med pocherat ägg och stans godaste rabarberlemonad. Missa heller inte deras tjockt skivade bacon som påminner om vårt svenska stekta fläsk och runda av med en latte på mandelmjölk, – vi är ju ändå i LA.

720 N Virgil Avenue

sqirlla.com

Petit trois

Los Angeles-kockar älskar det franska köket men få restauranger gör det rättvisa. På Petit Trois har man dock hittat rätt både i mat och atmosfär. Lillasystern till intilliggande lyxkrogen Trois Mec serverar ett litet urval av bistrorätter: gruyèretoppad löksoppa, croque madame och moules marinières lagade till perfektion. Det finns bara 22 sittplatser, samtliga vid bardiskar, och man kan inte boka så det är bara att dyka upp och hoppas på det bästa.

718 N Highland Avenue

petittrois.com

Litttle Dom’s

På kvarterskrogen Little Dom’s känner man sig snabbt som hemma. Ett besök här är också en bra ursäkt för att ta sig till Los Feliz, ett av stans absolut mysigaste områden som lätt glöms av när man planerar sina dagar i LA. På Little Dom’s serveras amerikaniserad italiensk comfort food som funkar lika bra för brunch med familjen som för en avslappnat romantisk middag.

2128 Hillhurst Avenue

littledoms.com

Hotell



Hippt men inte svårmodigt – Mama Shelter.

Ace Hotel

När Ace Hotel flyttade in i United Artists gamla byggnad i Downtown förvandlades kvarteret från trist till trendigt över en natt. I korsningen West 9th och Broadway finns även bra shopping hos svenska Acne, Aesop och en av stans bättre versioner av hipsterkedjan Urban Outfitters. Ace passar in i mallen för ett hippt LA-hotell alldeles utmärkt med en festlig takbar, bra restaurang och en liten men inbjudande pool. Rummen är minimalistiska med industriell känsla – snyggt eller märkligt beroende på vem man frågar.

929 S Broadway

acehotel.com

The Hollywood Roosevelt hotel

Är du ute efter fest har du kommit rätt! Roosevelt Hotel ligger i Hollywoods hjärta, mitt på Walk of Fame. Men det spelar ingen egentligen roll, bor du här behöver du knappt lämna hotellet. På helgerna börjar festen vid poolbaren Tropicana och fortsätter efter solnedgången på mysiga Library Bar. En våning upp är det bowlingfest i The Spare Room och på småtimmarna drar klubben Beacher’s Madhouse igång. Marilyn Monroe brukade bo på The Roosevelt och det sägs att hon spökar på hotellet, så håll utkik.

7000 Hollywood Boulevard

thehollywoodroosevelt.com

The Line Hotel

Koreatown var länge ett område som man mest körde igenom på väg till något annat. Nu har det blivit riktigt hett och nog kan The Line Hotel ha något att göra med uppsvinget. Här får man boutique-känslan utan att tömma plånboken helt och även om läget kan kännas lite udda så är man faktiskt i mitten av allt: lika nära till Downtown och Silver Lake som till Hollywood och Beverly Hills. Hotellets växthusinspirerade restaurang Commissary är värd ett besök även om du inte bor över.

3515 Wilshire Boulevard

thelinehotel.com

Palihotel

Från utsidan ser Palihotel ut som en trendig timmerstuga och det speglas även på insidan med mörka, rustikt bohemiska rum. Lite som att bo i en Wes Anderson-film. Här är du nära uteliv och bra shopping på Melrose Avenue och du slipper det mest turistiga, konstigt nog ligger det inte många andra hotell i området. Bonus: deras restaurang The Hart & The Hunter serverar en av stans bättre bruncher.

7950 Melrose Avenue

pali-hotel.com

Mama Shelter

Mama Shelter är ett utmärkt alternativ för dig som inte vill offra stil för pengar, det är hippt men inte svårmodigt, snarare kul och inkluderande. Den franska hotellkedjan finns på flera håll i Europa men Hollywood-hotellet är deras första och enda i USA. Rummen är små men smart och lekfullt inredda. Missa inte den relativt nyöppnade takterrassen för skönt barhäng med utsikt över Hollywood och den berömda skylten.

6500 Selma Avenue

mamashelter.com

Se & göra



Det har gått ett år sedan konstmuseet The Broad öppnade. Foto: Linda Clausson.

Runyon Canyon

Det finns många vandringsleder, så kallade hiker, i Santa Monica Mountains men ingen är så populär som Runyon Canyon. Det är en perfekt hike för LA-borna att bränna av innan jobbet, i rask takt går man rundan på under trekvart med korta pauser för att njuta av vyerna. Fast det är varken motionen eller utsikten som gör Runyon speciellt utan alla spännande människor man stöter på utmed rutten. Från C-kändisar till wannabe-modeller som motionerar lättklädda i hopp om att bli upptäckta, mer Hollywood än så här blir det inte.

2000 N Fuller Avenue

laparks.org

Griffith Observatory

Ett besök på Griffiths Observatory är ett måste om du inte riktigt fått grepp om stan. Högt upp över LA ligger den vackra vita observatoriebyggnaden med ett teleskop som nyfikna kan kika in i. Men den mest spektakulära utsikten finns inte i teleskopet, tajma besöket med skymningen och du får en föreställning du sent kommer att glömma. Uppifrån berget kan man på avstånd beskåda hur rutnätet som är Los Angeles tänds upp som en glittrande målning i takt med att solen går ned.

2800 E Observatory Road

griffithobservatory.org

Grand Central Market

För bara fem år sedan var Grand Central Market just en marknad dit man åkte för att handla råvaror. Då fanns här bara ett fåtal tacoställen där man kunde stilla hungern mellan grönsaksstånd, slakterier och kryddbutiker. I dag är Grand Central Market mer en samling restauranger än en marknad men fortfarande spännande och myllrigt. Testa den vedugnsbakade pizzan på Olio eller mackorna på Eggslut, bästa lunchen i Downtown.

317 S Broadway

grandcentralmarket.com

The Broad

Det har gått ett år sedan konstmuseet The Broad öppnade och sedan dess har det stadigt ringlat en kö runt byggnaden i Downtown. Inträdet är gratis till den permanenta samlingen som består av över 2 000 verk, från Warhol och Ruscha till Basquiat och Koons. Missa inte Yayoi Kusamas spektakulära Infinity Mirrored Room som snabbt blivit en hit på Instagram. Hit krävs en särskild tidsbestämd biljett så boka direkt när du kommer till museet för att hinna med en titt. Och vill du låta som att du har koll, uttala museets namn som engelskans ”road” med ett b framför, alltså inte ”bråd”.

221 S Grand Avenue

thebroad.org

First Fridays

Första fredagskvällen i varje månad flockas LA:s food trucks, och vad som känns som halva stans invånare, till Abbot Kinney Boulevard i Venice för en ambulerande matfestival. Folkfesten är ett faktum och räkna med att få köa till de mest populära truckarna, några höjdpunkter är hummermackorna från Lobsta Truck, koreanska tacos från Kogi BBQ och pork belly bao från Bun Trucks. Kanske det godaste du ätit stående.

Abbot Kinney Boulevard, Venice

abbotkinneyfirstfridays.com

Barer



Highland Park Bowl är mycket mer än bara en bowlinghall.

The Nice Guy

The Nice Guy är en favorit bland de unga kända i Hollywood: Gigi Hadid, Justin Bieber och Miley Cyrus syns ofta smita in och ut här. Stället är inrett som en scen ur Goodfellas, tänk gammal lyx med mjuka soffor och dov färgskala i oändliga nyanser av brunt. Håll dig till temat och beställ ”The Chairman”, whiskey och cola serverad i en fickplunta. Tänk på att det inte går att bara dyka upp hos Hollywood-maffian, både bar- och restauranggäster måste boka i förväg,

401 N La Cienega Boulevard

theniceguyla.com

Tower bar

Lyxiga Sunset Tower på Sunset Strip är ett klassiskt kändistillhåll och alla som är något i LA har någon gång satt sin fot på hotellet, om inte annat under Vanity Fair’s Oscars-fest som hålls här varje år. Tower Bar är öppen för alla så glid in lite diskret, byt några ord med hovmästaren Dimitri och beställ en dry martini. Eller varför inte boka ett bord och ta en Tower-burgare? Vill du se kändisar är det här du har störst chans att få utdelning, både i kvalitet och kvantitet.

8358 Sunset Boulevard

sunsettowerhotel.com

Rooftop at The Standard

The Standard Hotels takbar har blivit ett stående inslag under utekvällar i Downtown och det som lockar mest är den spektakulära 360-gradiga utsikten över skyskraporna. När du tröttnat på utsikten finns här också en trevlig biergarten med pingisbord och korvservering. Klientelet är en härlig blandning av afterworkande kontorsarbetare, turister och unga festsugna. Inträdet är gratis under veckorna och cirka 150 kronor på helgerna, det är alltid gratis för hotellets gäster.

550 S Flower Street

standardhotels.com

La Descarga

Kubanska baren La Descarga frossar i pre-Fidel nostalgi med en cigarrbar, romdrinkar, vågad cabaret och livemusik. Svartklubbskänslan börjar redan vid den ”hemliga” ingången genom en garderob och vips är du i på en nattklubb i Havanna 1940. Här är det alltid fest så klä upp dig och sätt på dig dansskorna. Inträdet är gratis men måste förbokas på La Descargas hemsida.

1159 N Western Avenue

ladescargala.com

Highland Park Bowl

Highland Park Bowl är LA:s äldsta bowlinghall som förföll, blev punkklubb för att sen rustas upp till en bowlinghall igen. Fast nu är bowlingen inte längre det viktigaste, Highland Park Bowl är mer en bar med bowling snarare än en bowlingbar. Kom hit för atmosfären och den fantastiska lokalen, banorna är relativt få så räkna med lång väntetid om du vill bowla. Kombinera gärna med en barrunda i Highland Park, på York Boulevard finns flera trevliga hak.

2 N Figueroa Street

highlandparkbowl.com

Shopping



Amoeba Music är världens största fristående skivaffär. Foto: Linda Clausson.

Melrose Place

Melrose Place är ett shoppingstråk i miniatyr som utmanar Beverly Hills paradgata Rodeo Drive med diskret och lite coolare lyxshopping. Utbudet här må vara över de flestas budget men det är ändå värt att titta in på Isabel Marant, Chloé, The Row och A.P.C., om inte annat för de vackra lokalernas skull. Missa inte Marc Jacobs bokaffär Book Marc, där du hittar souvenirer med substans. Pusta ut med en latte på Alfred Coffee innan du fortsätter till anknytande Melrose Avenue för mer prisvärd shopping.

8400-8490 Melrose Place, West Hollywood

The Last Bookstore

Precis som namnet antyder är The Last Bookstore om inte den sista så i alla fall en av få bokaffärer som finns kvar i stan. Affären i Downtown har ett brett sortiment, hög mysfaktor och snygg inredning. På övervåningen finns tunnlar gjorda av böcker, bankvalv med skräckromaner samt ett fyndrum med endollars-kap. Butiken har ofta event med författarbesök och föreläsningar så stäm av med hemsidan innan du åker hit.

453 S Spring Street

lastbookstorela.com

Amoeba Music

Skivaffärer, minns du dem? Amoeba är en klassisk LA-inrättning och världens största fristående skivaffär där man handlar både nytt och begagnat. Är du här för att fynda så ge det ett par timmar. Förutom skivor finns ett enormt utbud av dvd:er, böcker och t-tröjor. Ett tecken på att skivaffären nått kultstatus: Stella McCartney valde att ha sin kändistäta pre-höstvisning här, till hela Hollywoods stora förtjusning.

6400 Sunset Boulevard

amoeba.com

Poketo

Poketo är bästa butiken när du behöver något men inte riktigt vet vad, som en present till exempel. När man stiger in i lokalerna i Arts District fylls man med inspiration och känslan av att man vill ha precis allt. Här säljs böcker, accessoarer, skönhetsprodukter, leksaker, keramik och inredningsprylar varav majoriteten från lokala designers. Det är inte lika rörigt som det låter, allt är noga utvalt i en färgstark men minimalistisk stil.

820 E 3rd Street

poketo.com

Rose Bowl Flea Market

Andra söndagen varje månad förvandlas stadion Rose Bowl till varje fyndshoppares dröm, en loppis med ett hav av stånd som säljer allt och mycket av det. Vill du ha en manick? Här finns hundra. Ett tips är att åka hit med ett tydligt mål och fokusera på det, det finns ingen chans att man orkar gå igenom varje pryl till salu. Eller så åker du hit med ett öppet sinne och insuper atmosfären. I vilket fall, du går inte härifrån tomhänt.

Rose Bowl Stadium, 1001 Rose Bowl Drive, Pasadena

rgcshows.com

För fler tips till Los Angeles: kolla in vår reseguide till stjärnornas stad här.

Glöm inte heller att följa Linda Claussons blogg.