Muséer du inte vill missa i Los Angeles

Los Angeles är sin Hollywoodfasad till trots en stad av rang när det kommer till coola konstutställningar och riktigt bra muséer. Här är tre du inte bör missa:



Foto: IStock.

Los Angeles County Museum of Art (LACMA)

Både LACMA och The Getty Center står högt på att göra-listan för många turister i Los Angeles. LACMA är alltid en upplevelse med spännande utställningar av samtida konst och Getty Center har en gedigen konstsamling, vacker arkitektur och fantastisk utsikt.

5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036, USA



Foto: IStock.

The Broad

LA:s efterlängtade museum för samtida konst som öppnade i september 2015. Byggnaden i Downtown inhyser över 2000 verk, från Warhol och Ruscha till Basquiat och Koons. Missa inte Yayoi Kusamas spektakulära Infinity Mirrored Room som snabbt blivit en hit på Instagram. För att se installationen behöver man en särskild biljett då man bara tillåter två besökare åt gången. Boka när du kommer till museet för att hinna med en titt.

221 South Grand Avenue, Los Angeles



Foto: IStock.

Museum of broken relationships

Kan det här vara den bästa idén för ett museum någonsin? Museum of Broken Relationships samlar objekt och historier från spruckna relationer och även om museet inte är särskilt stort så innehåller det en uppsjö av känslor: från knäppt och roligt till svidande sorgligt. Museum of Broken Relationships ligger mitt på Walk of Fame och är lätt att missa bland all annan sightseeing, gör inte det!

6751 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028, USA

