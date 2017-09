Det här trendar i New York

RES bloggare Argot Murelius tipsar om sju heta ställen att besöka i New York.

Se & Göra

Rockaway Jet Ski

– Adrenalinkick på vattnet

Varför tuffa runt New York på en tråksölig Circle Line-båt, i sällskap av selfiehungriga turister när du kan uppleva staden i racerfart på en egen jet ski? Välj mellan att cruisa kring Frihetsgudinnan och nedre Manhattan, zippa förbi Coney Island och se det anrika nöjesfältet från strandkanten eller utforska Jamaicabukten och dess naturreservat i solnedgången. Har du tur råkar du även på sälar, delfiner och valar. Boka på nätet, ta med pass (viktigt!), ta på badkläder, glöm inte solkräm. Efter äventyret gör du gott i att stanna kvar på Rockaway Beach där halva Williamsburg brukar hamna på sommarhelgerna. Det är sand-mellan-tårna-slappt och självklart finns det kall öl och tacos att njuta här ute. Sjön suger!

375 Beach 92nd Street, Rockaway Beach vid Thai Rock Restaurant

rockawayjetski.com

LIC Flea och Rockaway Brewing Co.

– Loppis och lager

Som namnet antyder bor L.I.C. Flea i Long Island City, Queens. Den påminner om Brooklynloppisen och bjuder likaså på nya och gamla dammsamlare, kläder och vintage av varierande kvalitet, möbler, hantverk samt en hel del mat och dryck. Om du behöver dämpa konsumtionsångesten efter en runda bland alla habegär kan du ta en vätskekontroll tvärs över gatan på härligt opretentiösa mikrobryggeriet Rockaway Brewing Company, ett udda fynd där pilsnern är pinfärsk och baren är helt hemmasnickrad. Bryggeriet började som ett hål i väggen med illegal utskänkning med en 9-årig/nioårig flicka som bemannade ölkranen.

LIC Flea:

5-25 46th Avenue

licflea.com

Rockaway Brewing Co.:

5-01 46th Avenue, samt även ute i Rockaway på 415 Beach 72nd Street

rockawaybrewco.com

Boende

The Beekman

– Ståtligt, gammaldags och rykande hett

En del Agatha Christie och en hel massa hipphet. Trots att The Beekman är nytt känns det som om hotellet funnits här sedan viktorianska tider. Vilket det faktiskt har, då huset såg dagens ljus samtidigt som Brooklynbron. Belysningen är skymningsmystisk, bokhyllorna välfyllda och lampskärmarna tofsprydda, färgskalan går i absintgrönt till luktsnusbrunt, det doftar mord på Orientexpressen. Miniskrapan på nio våningar är byggd kring ett hisnande atrium, de två tornrummen är i dag duplexsviter. Här finns två enastående krogar, Keith McNallys Augustine är en bättre version av hans klassiska Balthazar, du står dig länge på dess stadigfrasiga frukost. Hotellet ligger nära World Trade Center som plötsligt vaknat till liv igen då Vogue flyttat hit och lockat med sig modefolket, där finns även arkitekten Santiago Calatravas iögonfallande Oculus tågstation/shoppinggalleria samt Brookfield Place som är det nya Fifth Avenue.

123 Nassau Street

thebeekman.com

Äta



Foto: Levi Miller

King’s County Imperial

– Dim sum dinner

Vad var det för torrboll som bestämde att dim sum enbart är lunchmat? Trams! Den rockiga trion bakom King’s County Imperial tycker att du ska käka dumplings till middag också. Utan att du ruinerar dig. De serverar happy hour dim sum från 17.30 till 19.00, för cirka 140 kronro per person. På den innovativa Sichuan-kinesisk-amerikanska menyn finns bland annat kycklingdumplings med kanelolja, Xiao Long Bo soppdumplings, ”fusk-ål” gjord på shiitakesvamp med ingefära, vårlök och hemgjord sojasås, nudlar med chiliolja samt räkor med kinesiska grönsaker. Många av ingredienserna kommer från den prunkande Williamsburg-bakgården, och förutom att hamna på tallriken hittar de också ner i drinkglaset. King’s County Imperial serverar konstfulla, tiki-chica cocktails baserade på lokala destillat, somliga av dem på kran.

20 Skillman Avenue

kingscountyimperial.com

Bar & Nattliv



Foto: Stephie Kimberly

Coup

– Pimpla för välgörenhet

Coup är stadens första ideella bar, här går 100 % av intäkterna till välgörenhet. Vilket gör det lättare för oss alla att beställa ytterligare en drink. Hjärnorna bakom konceptet kommer från några av New Yorks mest högaktade barer, Amor y Amargo, Death & Co. och de vill ge Trump och hans ogint konservativa politik ”f*@# you-fingret” genom att gynna organisationer som inte längre får statligt stöd. Gästerna väljer själva var de vill att deras pengar hamnar, exempelvis hos Planned Parenthood, Human Rights Campaign och ACLU. Förvänta dig en uppsjö kända gästbartenders och gott om fluffgosig feel-good-stämning.

64 Cooper Square

coupnyc.com

Shopping

Fabulous Fanny’s

– Brillor till beachen

Jag har ingen aning om var Elton John shoppar sina solisar, men jag vet att du kan hitta liknande galenskaper på Fabulous Fanny’s. East Village-boutiquen är en guldgruva för vintagebrillor med strassfantasier från 1970-talet, kattögon från 1950-talet, spröda monoklar och dyrbara, antika rariteter, de har till och med bågar från optikern som tillverkade George Washingtons glasögon. Och bäst av allt – personalen uppmanar kunderna att själva rafsa igenom de många lådorna med fabulösa fynd.

335 East 9th Street

fabulousfannys.com

För fler tips: spana in RES New York-guide.