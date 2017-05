Här släcker du törsten i New York

Cider, gin och tonic eller en spicy margarita? I New York finns en bar för var smak.

169 Bar

Tjusiga cocktails i all ära, ibland vill man bara ha en okonstlad öl. Klassikern 169 är en av New Yorks äldsta barer. Den har flera gånger korats till stans bästa ”dive bar”, ett opretentiöst vattenhål med generösa happy hour priser där man kan dyka in och umgås med lokala förmågor. Inget slår en burk Yuengling Lager och en shot bourbon för tre dollar. Ostron för en dollar styck är inte dumt det heller. Kom hit på eftermiddagen innan det blir afterwork-trångt, eller titta förbi en sen kväll då stället ofta förvandlas till ett regelrätt party. Inredningen är spretig, bloody maryn är en hel måltid, bartendrarna är skönt oborstade och de två teveskärmarna loopar gamla kultfilmer.

169 E Broadway

Tiny's & the bar upstairs

Högst upp i det smala townhouse i Tribeca som huserar restaurangen Tiny, ligger den pyttelilla, men mysiga baren Upstairs, som känns lite hemlig och intim. Prova gärna en Spicy Margarita om du får plats framför brasan.

135 West Broadway

Wassail

Cider är så mycket mer än tjejdricka, det är en komplex bryggd som tillverkas på otippade ställen från Chile till Japan och Kanada, samt på de mer förväntade; Tyskland, England, Frankrike, Irland och självklart på äppelodlingar från Maine till Virginia. Wassails ägare har snubblat över ett originellt koncept och vill få alla att inse att cider är spännande. De serverar dussintalet på fat och över 80 sorter på flaska, menyn ändras dagligen. Här kan du även smutta Calvados, pommeau och andra äppelbaserade drycker i den generösa baren.

162 Orchard St

Cata

Om du gillar gin och tonic-drinkar så är Cata din bar. Med 25 olika sorters gin och nästan lika många sorters tonic så finns här otaliga kombinationer av den klassiska drinken att smaka av. Tack vare den stora menyn, bestående av prisvärda tapas kan man bli kvar i baren länge eller bli sittande vid långborden ute i lokalen.

245 Bowery, New York, NY 10002, USA

Dutch Kills Centraal

Barskylten och den rostiga dörren skvallrar om sorglig sylta. Men i samma sekund som man äntrar det här speakeasystället, beläget en kortkort promenad från Long Island Citys helt egna museidel av Moma, serverar ett par av New Yorks främsta bartendrar lika klassiska som fantastiska romdrinkar, som får klockorna inne i mörkret att kännas som om de visade 1957.

3840 29th Street, Long Island City

