Leif Pagrotsky bjuder på svensk husmanskost i New York

Sveriges generalkonsul i New York, Leif Pagrotsky, agerar middagsvärd och bjuder in New York-bor på svensk husmanskost via appen Airdine.

I inbjudan på sajten står det följande:

"Jag kommer att laga traditionell svensk husmanskost. Middagen börjar med inlagd sill på rågbröd med syltlök, lagrad ost, smält smör, kokt potatis och stekt ägg. Detta kommer att följas av den svenska klassikern kalv i dillsås med morötter, lök och potatis. Vi kommer att avsluta middagen med ostkaka som serveras med perfekt vaniljvispad grädde och hemlagad sylt. Detta kommer att åtföljas av kaffe, te och klassiska svenska kakor. Varje rätt kommer att paras ihop med lämplig dryck. Klädkod för kvällen är casual. Observera att media kommer att närvara vid middagen. Välkommen, /Leif"

Kalaset går av stapeln den 7 mars 18.30. Middagen kommer att arrangeras på svenska residenset i New York.