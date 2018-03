New York – bortom turiststråken

Glöm SoHo, strunta i Williamsburg, skit i att flänga runt butiker för att hysteriskt shoppa hem nya prylar – lägg pengarna på upplevelser istället! RES guidar till äventyren bortom habegär och fyndjakt.

Text & foto: Argot Murelius

Tjuvlyssnat i New York: ”Folk i New York är sexiga, de förstår ironi och vet vem Goya är, de har vänner som är arkitekter, till skillnad från folk i Los Angeles som är vackra och kan tipsa dig om det bästa gröna hälsopulvret att käka av ingen anledning alls.” Vare sig det är första eller femtionde gången du packar dig hit, uppför dig som en sann New Yorkare. Var sexig, upptäck oanade färdigheter, upplev det tankeväckande, finn nya vänner, vem vet, de kanske till och med är arkitekter. Ta en kurs, gå på en föreläsning, gå på krogen också, fika, knyppla, pimpla vin, doppa fingrarna i metropolens kulturella gryta, lär dig något nytt. Res hem med erfarenheter istället för en kappsäck full av nyinförskaffade onödigheter som ändå bara kommer noppra och samla damm. Det är dessutom kreddigare att briljera med nya kunskaper än med nya sneakers. Facit till din nästa resa:

STRYKTÅLIG VERKSTAD FÖR DET ÖMTÅLIGA

UrbanGlass

USA:s äldsta öppna verkstad för glaskonst är en rejält fabriksstadig institution, den sträcker sig över 1 600 ljusfyllda kvadratmetrar och sysselsätter över 200 konstnärer. Låt dig inspireras av denna dynamiska miljö med skinande metall, fräsande lågor och glödande glasmassor, lär dig göra blyinfattat glas, prova på att blåsa egna skapelser, experimentera med pâte de verre och mosaik eller varför inte ta ett stadigt grepp om cementblandaren och medverka när de bygger halvtons-ugnar för glasblåsning. Den ideella verksamheten och feel-good institutionen bjuder till och med på gratis yogaklasser, de håller guidad visning varje lördag kl.13.00 och erbjuder privatlektioner, intensivkurser och weekend-workshops. De driver även ett galleri och bygger broar mellan visuell konst, design, arkitektur och skulptur.

647 Fulton Street, Brooklyn

urbanglass.org

Nästgårds:

BURGER QUEEN

Emily

Dina kreativa utsvävningar förtjänar att firas med en ordentlig middag. Stanna kvar i Brooklyn, promenera uppför Fulton Street och titta in på lilla gemytliga Emily som serverar en legendarisk burgare. Bastanta 200 gram dry-age mörad biff med cheddar, aioli och karamelliserad lök på en pretzelfralla. Den serveras med rustika pommes frites och pickles som enda grönska – i begränsad upplaga så gå inte hit för sent på kvällen. Eller gå hit ändå och beställ krogens kycklingvingar, ett kladd-skönt multi-servett-projekt som ångar av koreansk hetta och ackompanjeras på sedvanligt manér av de något ologiska attiraljerna selleristavar och mögelostkrämig dressing.

919 Fulton Street, Brooklyn

pizzalovesemily.com

På gångavstånd:

DRAGEN DESSERT

Butter & Scotch

Vill du sträcka på aftonen? Vandra upp mot Prospect Park och vidare till en prima dessert- och drinkdestination. Det tar en halvtimme och gör susen för matsmältningen. Butter & Scotch är en nostalgifärgad bar med vaselinglansig 1950-talskänsla – Scotch-delen av namnet är inget skämt. ”Riktigt kul fyllemat” kallar ägarinnan utbudet på den korta menyn som uppmanar alla att dricka brunch eller äta efterrätt till middag. Det mesta är generöst spetsat och lekfullt ovuxet. Jelloshots och öl, födelsedagstårta och bubbel. Här finns till och med en paj-shake, en milkshake som blandas på valfri pajbit och glass. ”Boozy Shakes” är tolkningar av gamla cocktailklassiker, i milkshakeformat. Butter & Scotch har blivit ett populärt dejtställe. Så klyschigt med konfekter och flytande kurage. Men det funkar…

818 Franklin Avenue, Prospect Heights

butterandscotch.com

I samma nejd:

HJÄRNVERKSTADEN

Brooklyn Brainery

Här erbjuds kurserna som ABF aldrig skulle komma på att organisera – spökfotografering, selfies i glasmosaik, erotik i antikens tid, nischad New York-fakta, örnspotting, sprithistoria, matpsykologi och taxidermi. Vill du hellre dela med dig av egna specialkunskaper går även det bra, Brainery letar alltid efter folk som kan lära ut något unikt. Det här är ett ypperligt sätt att knyta kontakter och vidga vyerna, billigt är det också.

190 Underhill Avenue

1233 Prospect Avenue

brooklynbrainery.com

*

PIZZA MED PROFFSET

Ribalta

Sväng ihop en pizza som ett proffs, i en restaurang, tillsammans med en tvättäkta neapolitansk pizzaiolo. Pasquale Cozzolino har San Marzano-tomater i blodet, han driver krogen Ribalta där du och dina amicis får kavla upp ärmarna och strö mjöl kring matsalen, mitt bland de andra gästerna. Cozzolinos pizza är en av stadens bästa, om ni ska lära er konsten kan ni lika gärna lära er av mästaren som smugglade hit hundraårig deggrund från Italien. Klassen kostar 130 USD/person, ex dricks och moms, den tar cirka tre timmar och avslutas med middag och så mycket vin och öl ni orkar dricka, den kan även anpassas till barnsällskap. Enda kruxet är att ni måste vara ett gäng på minst åtta vänner så se till att bjuda med den där nya arkitektbekantskapen också.

48 East 12th Street

ribaltapizzarestaurant.com

I krokarna bredvid:

DRINK MED PATINA

Old Town Bar

Avsluta matlagningsäventyret på Old Town Bar. Gammaldags så det förslår, Old Town har filat på sin kvarterssaloonsimage sedan 1892, vilket gör den till en av stadens äldsta. Den har gått från tyskt ölschapp, till lönnkrog, till bortglömd pilsnerhåla och sedermera hyllad klassiker, den har figurerat i idel filmer samt i Sex and the City. Mörk boasering, dov belysning, en generöst lång marmor- och mahognybar och en fullt fungerande antik kassaapparat samt många lojala stammisar. Glöm fancy cocktails, sånt pjosk ägnar de sig inte åt här, beställ hellre en fatöl och en shot bourbon. Om du mot förmodan fortfarande är hungrig efter dina pizzaeskapader är ställets obscent stora nachosberg ett utmärkt val.

45 East 18th Street

oldtownbar.com

*

NAGELKONST I ORDETS RÄTTA BEMÄRKELSE

Vanity Projects

Videokonst och nagelvård. Ett otippat, tillika vinnande koncept. Salongen Vanity Projects har sedan några år drivits i tysthet, mellan Chinatowns prunkande grönsaksmarknader och kvalmiga fiskdito. På andra våningen i en anonym byggnad kan du få fingrar och tår dekorerade av världens ledande nagelkonstnärer som gör små kanvaser av dina naglar och skapar hyperdetaljerade målningar alltmedan du låter dig underhållas av nogsamt utvalda videoinstallationer. Curatorn Rita de Alencar Pinto är hjärnan bakom projektet, hon vill ändra på hur folk ser videokonst, hon menar att hennes kunder är en perfekt publik för detta, de sitter ju fast i en stol och stirrar ut i intet, Ritas förhoppning är att de ska starta en dialog med konsten och med varandra. Hon bjuder in kända nagelkonstnärer från jordens alla hörn till kortvariga ”konstnärsresidenser ” och tar hjälp av curatorer och artister för att styra upp valet av videokonst.

99 Chrystie Street

vanityprojectsnyc.com

Uppför gatan:

EXCELLENT BIRDS

Fågeldejt

Varje helgdagsmorgon samlas en skara kinesiska fågelentusiaster i Sara D. Roosevelt-parken dit de släpar sina skönsjungande Hua mei-sångfåglar i intrikat snidade, lackerade bambuburar med än mer intrikat målade mat- och vattenskålar. Gubbarna (kvinnor verkar inte inbjudna till denna säregna klubb) småmuttrar tyst sinsemellan medan de färggranna sparvarna trallar högt med varandra. Ju längre fåglarna visslar desto mer exalterade blir de, de piskar upp stämningen tills de börjar göra baklänges frivolter och upprymda småflygningar. Mitt på Manhattan, vid en lortig gatukorsning, i en park som knappast är mer än en anemisk träddunge, där kvittrar det som i självaste djungeln. Det är tydligen en rar konstart att få dem att smattra och göra sina akrobatiska konster, ingen billig hobby heller.

Sara D. Roosevelt Park: på södra sidan av korsningen Chrystie och Delancey Street

Tvärs över parken:

OCHICT KINESKÄK

Spicy Village

Dröj dig kvar i området, passa på att äta lunch. Spicy Village är ett simpelt hål i väggen med mat från Hunan-regionen, hit går man inte för stämningens skull, ingen blir vacker i ljusrörsbelysning. Det är trångt, rangligt och perfekt. Den korta menyn handlar framför allt om handgjorda nudlar och långkok. ”Spicy big tray chicken” är beroendeframkallande, kyckling i mustig buljong spetsad med sichuanpeppar och hemlisar, ”Spice scallion sauce dumplings” är fenomenalt dästa kuddar med en delikat kryddad fyllning. Det finns en lustig ”pancake”, en krispig puck fylld med kött, även den är lätt vanebildande. Om du vill dricka annat än vatten eller läsk med din måltid är det bara att gå till hörnbutiken och köpa med dig öl. Cheap and cheerful när det är som bäst.

68 Forsyth Street

spicyvillagenyc.com

*

WHAT YOU SEE IS MAYBE WHAT YOU GET

Mmuseumm

Större är inte nödvändigtvis bättre. Ibland räcker det med ett hisschakt på cirka två kvadratmeter. Mer golvyta än så upptar inte Mmuseumm, det lilla museet med det Coop-blåvita namnet som bor i ett övergivet hisschakt och ställer ut bisarra, nogsamt utvalda vardagsföremål. Mmuseumm gillar att vara lurigt, det är inte helt säkert att allt är som det presenteras. En utställning innehöll ett antal prylar som kanske eller kanske inte tillhörde den legendariske porrtidningsägaren Al Goldstein, alldagliga kontorsgrejer, souvenirer samt en lista på telefonnummer till hans otaliga flickvänner (den biten är sann då jag själv råkar känna en av dem). Fiktivt eller inte, Mmuseumm är en udda liten pärla som fortsätter att roa oss. Det håller öppet lördagar och söndagar mellan 12.00 och 18.00 och kostar gratis.

4 Cortlandt Alley

mmuseumm.com

På anda sidan grannskapet:

FLYG ÖVER HUDSONFLODEN

Trapeze School

Här får du ett riktigt fågelperspektiv. Ovanpå taket till en fulbyggnad där West Houston Street rinner ut i Hudsonfloden kan du lära dig att flyga trapets. Det är en hisnande känsla, tro mig – en orädd korrespondent testar förstås upplevelserna innan hon skriver om dem. Manhattans skyskrapor virvlade förbi uppochned när jag slängde mig ut från trampolinen, i ögonvrån kunde jag se vattnet sväva i en väldigt onaturlig, o-horisontell vinkel, magen slog också en volt, det var exalterande, skrämmande och vansinnigt kul. Jag landade mjukt på säkerhetsnätet och ville genast hoppa en gång till. Skolan har nybörjarklasser såväl som lektioner för cirkusproffs. Boka en tid lagom till solnedgången, då är det extra sensationellt att sväva.

Pier 40

newyork.trapezeschool.com

Ett par kvarter bort:

EN LITEN, LITEN PÄRLA

Smith & Mills

Fabulös och samtidigt opretentiös, gamla godingen Smith & Mills smyger under de flestas radar – en intim lokal som en gång i tiden var droskstall, dekorerad med mässingsdetaljer och knappstoppade banketter. Miljön påminner om en gammaldags speakeasy, om den byggts i buken på en atlantångare. Är det Greta Garbo som sitter där?! Baren har plats för ungefär tre och en halv människa, när vädret tillåter spiller bord och stolar ut på trottoaren. Käka en lätt lunch, ta en eftermiddagsfika eller rumla förbi på en nightcap. Bonuspoäng för Tummelisa-toaletten som installerats i en före detta hiss.

71 North Moore Street

smithandmills.com

*

TECKNA HEMMA HOS KONSTNÄREN

Judd Foundation

Konststorheten Donald Judds hem i SoHo renoverades för några år sedan och är numera öppet för allmänheten. Att få en fot innanför dörren är inte helt lätt, de guidade turerna bokas upp långt i förväg. Om du har framförhållning är besöket en tankeväckande, emotionell upplevelse som ger ytterligare liv åt minimalistens strama konst. Är du dessutom konstnärligt lagd kan du teckna medan Judds ande vakar över dig. Ta med dig ritblock, pennor och kolkritor till hans spatiösa, svala bostad på Spring Street och låt stiftelsens guider svara på alla dina frågor om samlingen medan du skissar. Dessa s.k. ”Drawing sessions” är 90 minuter långa, kostar dryga 20 dollar och bokas via stiftelsens websida. Stolar, stafflier, stativ och blöta material såsom vattenfärger är förbjudna. Besökarna uppmanas bre ut sig på golvet, eller i ställets fällstolar för att sedan klottra bort en tystlåten stund i ett av konstnärens sparsmakade, ljusa vardagsrum.

101 Spring Street

juddfoundation.org

Runt hörnet:

CHOKLADEXCESSER

Mariebelle

Visst, du är mitt i SoHo, men låt bli att ens snegla på boutiquerna omkring dig. Lämna shoppingen åt amatörerna. Spatsera istället ner till Broome Street och lugna nerverna med en dos choklad i Mariebelles kakaoboudoir. Den Marie Antoinettiga kristyrdrömmen döljer ett litet sirligt kafé längst in bortom det dignande utbudet av tryfflar, ganacher och karameller. Crèpe au chocolat och en skarp espresso? Macarons och isad aztekchoklad eller kanske rent av en bellini? Mariebelle är ultrakvinnligt, med kristallkronor, frivoliteter och en doft av Budapests gamla kafékultur.

484 Broome Street

mariebelle.com

*

LJUDPROMENAD

Soundwalk 9:09

Metropolitanmuseet har flyttat sin moderna kollektion några kvarter söderut till före detta Whitneys Marcel Breuer-designade hem på Madison Avenue, något de firar med ett specialbeställt musikstycke. Soundwalk 9:09 heter Pulitzer Prize-korade kompositören John Luther Adams spöklika ljudmatta, en drömsk polyfonisk kokong vävd av sirener, hundskall, röster och annat city-väsen. Det låter som om han forcerat spretiga, trögflytande noter genom ett metallrör och spelat in dem på långt avstånd. Tanken är att stycket ska ackompanjera din promenad till/från Met Breuer/Met, musiken i dina hörlurar flätas samman med verkligheten utanför och uppmuntrar en närmare reflektion av bägge. Adams har formgivit en poetisk, tonal skulptur av stadens andetag. Du kan ladda ner Soundwalk 9:09 här: metmuseum.org/events/programs/met-live-arts/soundwalk

Ett par steg norrut:

CABARETKLASSIKER

Bemelmans Bar

Borgarklassens diskreta charm studsar från takets 24-karatiga bladguld, den speglar sig i pianots oändliga svärta, koketterar med de vitklädda servitörerna, dansar på de små oljelamporna som pryder den dyrbara bardiskens granit, och njuter till fullo av sägenomsusad atmosfär. Bemelmans Bar är sofistikerad och elegant. Det vackra folket har besökt detta celebra vattenhål i över fem sekel. Uppkallad efter Ludwig Bemelmans som skapade de kända barnböckerna om Madeline, barens är väggar förstås smyckade med författarens egna originalillustrationer. Woody Allen uppträder då och då med sitt jazzband i Café Carlyles stora bar mittemot. Var kväll har sitt unika liveuppträdande och martinin är ett skådespel i sig självt – den serveras majestätiskt ur en liten karaff på isbädd.

35 East 76th Street, ingång på Madison Ave

thecarlyle.com

*

PLANTSKOLA FÖR INNOVATION

Pioneer Works

Pioneer Works är ett galleri, ett laboratorium, ett konstnärsresidens, ett forum för vetenskaplig utveckling. Det är en scen, ett nöjesfält som bjuder på happenings och lektioner i obskyra ämnen samt föreläsningar med professorer och nobelpristagare, det är även här som experimentella Clocktower Radio håller hus. Stället drivs av eldsjälen och konstnären Dustin Yellin, en visionär spelevink som med hjälp av vänner, bekanta och egna pengar lyckades köpa loss ett gigantiskt före detta järnbruk i Red Hook och därmed skapade ett hem för denna korspollinerande rörelse. I Dustins egna ord: ”Pioneer Works allierar helt oförfärat vitt skilda ämnen. En exalterad biolog bjuder en musiker att kolla i mikroskopet, en målare delar sina skisser med en genetiker, tillsammans upptäcker de en algoritm för litografi. Det är en plantskola för innovation, en alpin motorväg till fantasins horisont.” Det må låta som om Dustin rökt på lite för mycket, men sanningen är att Pioneer Works är en cool estrad för äventyrliga uttryck. Galleriet håller öppet onsdag till söndag.

159 Pioneer Street, Brooklyn

pioneerworks.org

I grannskapet:

ETT SMÖRGÅSBORD STÅR DUKAT

Utmed van Brunt Street finns massor av små fina bistroer, caféer och barer. Fort Defiance är extra mysigt.

365 van Brunt Street

fortdefiancebrooklyn.com

*

NEW YORKS IMMIGRANTHISTORIA

Tenement Museum

Det finns somliga makthavare som tycks ha glömt att USA är byggt av immigranter, tack och lov finns det ett museum som ger allt för att påminna oss om landets förflutna och poängtera att vi alla måste hålla samman. Tenement Museum gör en enorm kulturgärning genom att gestalta invandrarnas liv och leverne i arbetarkvarteren på Lower East Side vid 1900-talets början. På den tiden var denna knappa stadsdel jordens mest befolkade plats, inte ens i Mumbai var det så trångt om svängrum. Museet har återskapat tidstrogna lägenheter och erbjuder fascinerande guidade vandringar, späckade med anekdoter om svårmod och hopp, vägglöss, hunger och framgång. Tenement-museet kan endast besökas med förbokade biljetter och det behöver allt stöd det kan få nu när det blåser kuling på USA:s kulturfront.

103 Orchard Street

tenement.org

Ett stenkast norröver:

JUDISKA DELIKATESSER

Russ & Daughters Café

I över 100 år har Russ och hans döttrar sålt sill, rökt fisk, kaviar, bagels och annat som hör till det traditionella judiska köket. Det har till och med gjorts en dokumentärfilm om denna institution som blir så stimmig innan högtiderna att man inte ens får en yarmulke innanför dörren. Nu har fjärde generationens Russ:ar öppnat dörrarna till ett kafé, runt hörnet från butiken på East Houston Street, så att vi slipper stå i kö för New Yorks mest New Yorkiga bagels med alla dess tillbehör. Restaurangen är som en karbonkopia av butiken, fast med bar, bord och stolar. Hit går vi för brunchen – borscht, ägg och rökt lax samt pinfärska bagels med ”schmear” (cream cheese-smetigt pålägg).

127 Orchard Street

russanddaughterscafe.com

*

PIRUETTPALATSET

Ailey Extentions

Den famösa koreografen Alvin Ailey var en revolutionär som blandade afroamerikanska influenser med modern dans, han fann inspiration i blues och gospel och vände uppochned på invanda begrepp. Naturligtvis finns det en dansskola som bär hans namn, här kan du ta lektioner vare sig du är proffs eller nybörjare. För inget är väl mer inspirerande att lära sig sparka som en Broadwaystjärna ett par kvarter från Broadway?

405 West 55th Street

aileyextension.com

Apropå Broadway…

TKTS

Det är inget lättköpt nöje! Men du kan komma undan billigare om du går till en av TKTS-kioskerna där du kan skaffa nedsatta biljetter till samma dags föreställningar. Kom tidigt, proffsen börjar köa långt innan TKTS öppnar. Det finns inga garantier för att du får se just den showen som du spetsat in dig på, men det finns alltid biljetter till något spektakulärt och sevärt. Notera dock att TKTS inte säljer biljetter till de mest populära showerna, så glöm Hamilton & Co. Ett tips är att undvika Times Square-kiosken där det alltid är lång kö, gå hellre till någon av de andra, och notera att kioskerna håller olika öppettider.

Times Square

Lincolm Center

South Street Seaport

Downtown Brooklyn

tdf.org

Eller…

StubHub

Stub Hub säljer också rabatterade Broadwaybiljetter på nätet, om du vill se en show kan du även gå till deras lilla kontor där det oftast är smidigt kundtomt.

114 West 40th Street

stubhub.com

*

DOLDISMUSEUM

Noguchi Muesum

Isamu Noguchi var en mångsysslare – skulptör, landskapsarkitekt, scendekoratör för bland andra Martha Graham, samt möbeldesigner. Liksom Paul László, George Nelson och Charles och Ray Eames skapade han flertalet moderna möbelsuccéer för Herman Miller. Bakom en anonym fasad i stadsdelen Queens lurar Noguchimuseet som firar den japansk-amerikanske konstnären, det ligger lite avigt till, men inte värre än att du kan ta en taxi. Museets råa industrilokaler lämpar sig utmärkt som fond för Noguchis maskulina verk i len marmor, kylig svensk granit, polerad metall, alabaster, trä och Karatsulera. De är sensuella och lockar till vidrörande, tyvärr är det här ett väldigt strikt se-men-inte-röra ställe. Temporära utställningar utforskar Noguchis kollaborationer med andra legender såsom Buckminster Fuller. Sitt kvar ett tag i den kontemplativa japanska trädgården och lyssna på fåglar och fontänskvalp.

32-37 Vernon Boulevard, Queens

noguchi.org

När du ändå är här, korsa gatan:

Socrates Sculpture Park

Kliv in på Socrates Sculpture Park, det är precis som det låter, en brokig skulpturpark där nutida konstnärer installerar fantasieggande verk vid East rivers vattenbryn. Här kan du ta ett yogapass i gräset om du tajmar det rätt, eller se en film under stjärnhimlen, eller bara umgås med utsikten över Manhattan.

32-01 Vernon Boulevard, Queens

socratessculpturepark.org

Beställ nästa taxi:

VÄTSKEKONTROLL X 2

Old-school:

Bohemian Hall and Beer Garden

Bohemian Hall and Beer Garden med dess oompa-oompa-trädgård och rediga sejdlar är New Yorks mest gedigna ölhall. Ett stenkast från tunnelbanestationen ute i Astoria ligger denna hundraåring som emellanåt bjuder på livemusik bland picknickborden. Maten är inte lika oompa-oompa-kul, den kan du skippa, satsa hellre på det flytande brödet!

2919 24th Avenue, Astoria

bohemianhall.com

Ungdomligare:

SingleCut Beersmith

Innan förbudstidens påtvingade puritanism satte stopp för allt det roliga fanns en uppsjö bryggerier här ute i Queens, SingleCut Beersmith (uppkallat efter en typ av gitarr) har återupprättat traditionerna. De serverar sina egna skapelser, allt från pilsner och porter till veteöl och ale i en simpel lokal med ståltankar i bakgrunden samt träfat och humlesäckar utmed ena väggen. På helgerna spelar liveband från en avsats en trappa upp, det finns sällskapsspel att fördriva tiden med samt diverse smårätter om hungern skulle slå till.

19-33 37th Street, Astoria

singlecutbeer.com

*

INTERAKTIVT FILMMUSEUM

The Museum of the Moving Image

Inte precis ett designmuseum men värt en omväg för den imponerande arkitekturen. Thomas Leeser är arkitekten som skapat detta visuella mästerverk där gränsen mellan filmens fantasivärld och museets verklighet suddas ut i en tredimensionell Oz-liknande miljö. Väggar svävar och lutar, här och var blir de till knivskarpa bänkar, ibland agerar de filmduk. Den stora biosalongen är en Yves Klein-blå kokong med en glamskrälligt färggrann ridå. Runtom i utställningslokalerna blinkar projicerade bilder som får det att se ut som om besökarna kliver in och ut ur den vita duken. På The Museum of the Moving Image kan du leka med gamla tv-spel, beskåda antika kameror, ljudsätta filmsnuttar, drömma dig bort till en svunnen tid bland foton på glittriga Hollywoodstjärnor. Det går utmärkt att tillbringa en hel dag i detta fantasieggande sagoland.

36-01 35th Avenue, Queens

movingimage.us

JAPANSK LÖNNKROG

Sakagura

Gå förbi receptionsdisken i kontorsbyggnadens anonymtråkiga entré, tag trapporna ner till källarplanet, häng av dig jackan och kliv in i en halvhemlig, underjordisk, japansk värld. Sakagura har New Yorks längsta sake-lista och en meny som är nästan lika ansenlig. Hit kommer du inte för att äta sushi, här handlar det om traditionsenliga izakaya-rätter, lite som tapas, fast på japanska. Missa inte husets ”miso marinated black cod”.

211 East 43rd Street

sakagura.com

*

Foto: Istock

Ett sista tips:

LADY LIBERTY

Frihetsgudinnan

I samma anda som Tenementmuseet kan det vara tankeväckande att besöka Frihetsgudinnan – en staty, ett sjömärke, en symbol för frihet, en amerikansk ikon, och för drygt hundra år sedan en fungerande fyr. Den 46 meter höga skulpturen föreställer Libertas, frihetens gudinna enligt den romerska mytologin.

Det går inte att impulsköpa biljetter till denna sevärdhet, du gör gott i att boka dem långt i förväg. Alternativet är att hoppa på gratisfärjan till Staten Island och se henne på avstånd medan du tuffar fram och tillbaka till Manhattans sydspets.

Vid Frihetsgudinnans fot står att läsa följande:

Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tossed, to me:

I lift my lamp beside the golden door.

Ge mig era trötta, era fattiga,

Era förtryckta människoskockar som längtar efter att få andas fritt,

Det bedrövliga avskummet från era myllrande kuster.

Skicka dem, dessa hemlösa, vindpinade individer, till mig:

Jag sträcker upp min lykta bredvid den gyllene dörren.

På Ellis Island, ett stenkast från Frihetsgudinnan, satte hundratusentals immigranter för första gången sina fötter på amerikansk mark. Det var Lady Liberty som välkomnade dem till ett nytt liv fyllt av drömmar om lycka, välstånd och en bättre framtid. Skam på dem som stänger dörren till asylsökande.

statueoflibertytickets.com

