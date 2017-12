New York Trendspaning: 6 tips just nu

New York – du ständigt aktuella stad! Trenderna kastas om snabbare än vi hinner säga Tribeca – men vår korre Argot Murelius har koll på barerna, restaurangernam shoppingen och hotellen som det snackas om just nu.

SHOPPING

Handskmakare med extra allt

LaCrasia

Hollywoodstjärnor, formel 1-förare, strippor, presidenthustrur, upploppspoliser, societetsdamer, brottare och showartister från Broadway till Vegas. Alla har de burit måttsydda handskar från legendariska LaCrasia, liksom Prince som slet ut 60 par fingerlösa spetskreationer per vecka under Purple Rain-turnén. (Exakt 1 440 par, ifall du undrade.) Att låta skräddarsy handskar är dock ganska frivolöst med tanke på shoppens hisnande utbud av färdigsydda kreationer; allt från långa, Jackie O’-eleganta operahandskar och ormskinnsexotiska fingervärmare, till Tom of Finland-fetischistiska lädergrejer och strassförsedda torgvantar.

270 West 38th Street, suite 1201

samt på Grand Central Station

lacrasia.com

ÄTA & DRICKA

People watching deluxe

Harry Cipriani

Harry Cipriani, eller Cipriani Uptown som det heter i folkmun, gör inget väsen av sig. Den anonyma krogen med venetianska anor och tyllgardiner ser ut att locka blåhåriga tanter efter en bridgeträff, det är burget, det är gammaldags, det är en egen liten värld av Upper East Side-flärd. ”Varför ska vi gå på det tråkstället”, suckade min vän nyligen innan han insåg vilka underbara spektakel som utspelar sig bakom de där mormorsridåerna. Allra bäst är det vid cocktaildags, precis då middagsruschen sätter fart och en kavalkad av välpolerade personligheter trillar in med skräddade manér. Ta en drink i baren och titta på folk, tjuvlyssna på deras konversationer och läppja på den guldkantade tillvaron som är klassiskt New York-förnäm. Negronin må vara dyr men den är starkare än bordsgrannens aktieportfölj och de friterade zucchinichipsen är gratis.

781 Fifth Avenue

cipriani.com

Fyra barer i en

Dear Irving

Kära Irving, vem är du egentligen? En framtidssträvande modernist eller en livsbejakande, art-deco pastisch? En bourbonläppjande, viktoriansk gentleman eller kanske rent av Marie Antoinettes förtappade själ? Du lockar med välkomponerade cocktails, så mycket vet vi. Ditt hem är dock en tidsresa genom fyra vitt skilda epoker. Du välkomnar oss in i en Don Draper-dröm med stänk av stiltrogen tre-martini-lunch, längre in i dina generösa lokaler doftar det av Gatsbys tygellösa jazzåldersglam, där uppmanar du oss att kuttra i halvprivata vrår, bakom glimrande pärldraperier. Din generösa bar är ett vykort från Abraham Lincolns tidevarv, ett saloon-inrett förmak med sammet och mörk boasering, och som om det inte vore nog har du slagit knut på dig själv och även installerat ett halvt Versailles med kristallkronor, speglar och sirligheter. Vid närmare eftertanke struntar vi i vem du vill vara, vi älskar dig som du är.

55 Irving Place

dearirving.com

BOENDE

Discokungens nya hotell

Public Hotel

År 1980 fick Studio 54:s discohit en fatal repa då skattmasen klurade ut att klubbens ägare Steve Rubell och Ian Schrager fifflat undan 2,5 miljoner dollar. Vinylen tystnade, danspalatset stängde och kändisarna förlorade därmed ett stamlokus. Dekadensmästarna Rubell och Schrager åkte dit för skattefusk, de satt på kåken i ett drygt år, när de friades hade de förstås förlorat sina alkoholtillstånd. Utan sponken gick det ju inte att starta någon ny nattklubb, de fann dock en lucka i alkohollagen – om de drev hotell var det fullt möjligt att få utskänkningstillstånd. Herrarna öppnade sålunda Morgans. Rubell dog fem år senare medan Schrager fortfarande är New Yorks mesta hotellkung. Public är hans senaste kioskvältare, perfekt beläget på Lower East Side, ett litet nöjesfält med ljusa, smakfulla rum, ett par stimmiga restauranger och tre barer (en på taket!), samt självklart en klubb för dans, performance, konst med mera.

215 Chrystie Street

publichotels.com

SE & GÖRA

Presidentens paranta park

Wave Hill

Visst, Central Park är väl käckt, men det finns andra grönområden att upptäcka. Före detta privatresidenset Wave Hill är som gjort för en dagsutflykt bortom asfalten när löven börjar skifta färg. Det är en undangömd klenod snäppet norr om Manhattan, där sömniga Riverdale möter Bronx, en oas på en höjd med spektakulära Hudson River-vyer. Parkens böljande grönska vecklar ut sig i välmanikurerade gräsmattor, den spiller över vilda odlingar och slingrar sig rätt in i ett växthus med konstfulla bonsaier. Teddy Roosevelt bodde här som barn, Mark Twain hyrde ett av ägornas två gods några år innan J.P. Morgans affärspartner köpte det, under Andra världskriget flyttade den famösa dirigenten Arturo Toscanini hit. Bronx må låta långt bort men det är lätt att ta sig hit, vid vägs ände finns dessutom ett ståtligt kafé som serverar chic afternoon tea.

249th Street vid Independence Avenue

wavehill.org

Rat Pack revy

Sinatra Saturdays with Steven Maglio

Kom igen, det är ok att vara lite vuxen ibland, istället för att svepa burköl på en hipsterbar i Bushwick kan det väl vara skoj att läppja en fotbadsstor martini och uppleva lite old school-underhållning à la Frank Sinatra? Steven Maglio och hans elvamannaband spelar klockrena jazzstandards varje lördag på anrika, murriga Carnegie Club. Imponerande nog har de gjort detsamma sedan 2004, utan att ens revidera innehållet - varför ändra på ett vinnande koncept? Det är traditionellt New York-cabaret-svulstigt, det är en resa till Old Blue Eyes era och även om Maglio inte har blå ögon är han en mästerlig sångare som bjuder på en stilren smoking-vass show. Och på tal om smoking, Carnegie Club har cigarrlicens, ifall du letar efter ett Cohiba-värdigt ställe att puffa på.

156 West 56th Street

stevenmaglio.com