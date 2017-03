New Yorks måsten just nu

Ständigt populära New York fortsätter att locka svenska resenärer till USA – Trump till trots. Här tipsar RES New York-bloggare Argot Murelius om platserna alla snackar om just nu. Från infraröd bastu på HigherDose som får dig att svettas ut slaggprodukter till New Yorks bästa hattbutik.

Se & Göra

HigherDOSE

– Dags för detox?

Svettas bort gårdagens party sju gånger snabbare än i bastun. Glöm grön juice och yoga – senaste hälsotrenden är infraröd bastu. En mirakelkur som utöver att detoxa kroppen sägs stimulera blodomloppet, lindra muskelvärk, turboladda hjärnans serotoninhalt, öka ämnesomsättningen och främja kollagenproduktionen så du slipper åldras. Huruvida det faktiskt stämmer låter jag vara osagt, men ingen har väl mått dåligt av en dos påtvingad meditation – vilket är nästintill det enda man kan göra under en timme i en 50-gradig, privat minibastu. Det är inget för klaustrofobiskt lagda individer men väl för de som är nyfikna på stans nyaste wellnesspåfund. Boka tid i förväg, drop-in är inte att tänka på.

21 East 1st Street, i källaren hos Alchemist’s Kitchen

higherDOSE.com

Cast Party

– American Idol möter The Tonight Show

Legendariska jazzhaket Birdlands kultförklarade open-mic-afton sker varje måndag då Broadwayteatrarna enligt tradition håller stängt. Livliga Cast Party drivs sedan 2003 av den charmerande underhållaren Jim Caruso, i sällskap av musikaliska ledaren Billy Stritch, basisten Steve Doyle och trummisen Daniel Glass, tre sanna NYC-musikrävar. Tillställningen lockar proffs från de stora scenerna liksom kabaretdivor och spotlight-törstiga amatörer som här tar tillfället i akt att improvisera och testa nya låtar för en skarpsynt publik av musikalkonnässörer. Billigare än Broadway och oftast långt mycket roligare.

315 West 44th Street

castpartynyc.com

Boende

Four Seasons Downtown

– New Yorks nyaste lyxhotell

Tjusiga hotellkedjan Four Seasons hade för avsikt att öppna en utpost vid World Trade Center redan för 15 år sedan men 9/11-katastrofen komplicerade den planen. Nu har de äntligen installerat sig ett stenkast från Freedom Tower och den luftiga (men förutsägbara) shoppinggallerian Westfield, på gångavstånd till Tribeca, Chinatown och strövområdena utmed Hudsonfloden. De 189 rymliga rummen med generösa badrum och high-techiga detaljer – som draperier som stänger automatiskt om du vidrör dem – är maskulint moderna oaser av total tystnad, vadderade sviter som stänger ut kvarterets kaos och liv. Här finns ett dygnet runt-öppet gym, ett spa och en pool samt en stilig restaurang med en inbjudande bar. Ett vuxet hotell att parkera Goyardresväskan på.

27 Barclay Street

fourseasons.com/newyorkdowntown

Shoppa

J.J. Hat Center & Porkpie Hatters

– Det är hattväder!

New Yorks äldsta hattbutik, J.J. Hat Center på Fifth Avenue öppnade 1911. Ställets skickliga modist, Ryan Wilde, har länge samlat antika hattstockar. Hon skapar utsökta huvudbonader, både klassiska och mer nydanande, som en kvinnlig mini-tophat à la Vivienne Westwood. Borsalinos, Stetsons, äkta baskrar, stråhattar med mera ligger på display likt dyrbara juveler, somliga av dem kostar också en halv månadslön, men när vintervindarna viner värmer de gott. I East Village finner du J.J.’s satellitboutique Porkpie Hatters, de har ett något hippare utbud.

J.J.:

310 Fifth Avenue

Porkpie:

440 East 9th Street



jjhatcenter.com

The Apartment

– Hemma hos-shopping

Ett hem, en butik, en lokal som ständigt förändras och presenteras likt en väldekorerad lägenhet där du kan köpa varenda pinal. Det är som att shoppa hemma hos den där väninnan som har så god smak, hon som inrett sin bostad så att den ser ut som ett uppslag i World of Interiors. I badrummet kan du testa hudvårdsprodukter, parfymer och tvålar, på vardagsrummets bokhylla vilar väldesignade dammsamlare och i hemmets walk-in-closet hänger habegärliga plagg. Men precis som hos din väninna kan du inte klampa in oanmäld, The Apartment håller öppet onsdagar och lördagar samt enligt överenskommelse.

76 Greene Street, 3:e våningen

theline.com

Mat & dryck

Forgtmenot

– Surf’s up!

Ja, de stavar det så, utan E. Denna ombonade sylta är det perfekta stället för brunch, lunch, eftermiddagsdrink, middag och sängfösare. Forgtmenot drivs av supercoola Abby, en kärvänlig kvinna som även öppnat den välkomnande grekiska krogen Kiki’s nästgårds. Medan Kiki’s är en prima middagsdestination är Forgtmenot ett vardagsrum för Lower East Sides kreativa typer. Det vilar en viss surfsoft stämning här med missmatchade möbler, gamla skyltar och hemsnickrad känsla. Menyn är okomplicerad, sliders (miniburgare), tacos (den med fluff-friterad fisk är en höjdare), en nachostallrik som kan föda en hel familj samt nejdens bästa micheladas – bloody mary spetsad med öl istället för vodka, vilket må låta märkligt men sitter perfekt på lördagseftermiddagen.

138 Division Street

forgtmenotnyc.com

