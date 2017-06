Sju coola ställen att spana in i New York

New York, New York – alltid lika kära New York. RES New York-bloggare Argot tipsar om New Yorks bästa adresser nu.

Av: Argot Murelius.

Se & Göra

Ribalta

– Pizza med ett proffs

Lär dig att svänga ihop en pizza som ett proffs, i en restaurang, tillsammans med en tvättäkta neapolitansk pizzaiolo. Pasquale Cozzolino har San Marzano-tomater i blodet, han driver krogen Ribalta där du och dina vänner får kavla upp ärmarna och strö mjöl i matsalen, mitt bland de andra gästerna. Cozzolinos pizza är en av stadens bästa, om ni ska lära er konsten kan ni lika gärna lära er av mästaren som smugglade hit hundraårig deggrund från Italien. Kursen kostar 130 dollar per person, exklusive dricks och moms, den tar cirka tre timmar och avslutas med middag och så mycket vin och öl ni orkar dricka. Enda kruxet är att ni måste vara ett gäng på minst åtta vänner.

48 East 12th Street

ribaltapizzarestaurant.com

Vanity Projects

– Nagelkonst i ordets rätta bemärkelse

Videokonst och nagelvård. Ett otippat, tillika vinnande koncept. Salongen Vanity Projects har sedan några år drivits i tysthet, mellan Chinatowns prunkande grönsaksmarknader och kvalmiga fiskdito. På andra våningen i en anonym byggnad kan du få fingrar och tår dekorerade av världens ledande nagelkonstnärer som gör små kanvaser av dina naglar och skapar hyperdetaljerade målningar alltmedan du låter dig underhållas av noggrant utvalda videoinstallationer. Curatorn Rita de Alencar Pinto är hjärnan bakom projektet, hon vill ändra på hur folk ser videokonst, hon menar att hennes kunder är en perfekt publik för detta, de sitter ju fast i en stol och stirrar ut i intet. Ritas förhoppning är att de ska starta en dialog med konsten och med varandra. Hon bjuder in kända nagelkonstnärer från jordens alla hörn till kortvariga ”konstnärsresidenser ” och tar hjälp av curatorer och artister för att styra upp valet av videokonst.

99 Chrystie Street

vanityprojectsnyc.com

Äta & Dricka

Smith & Mills

– Undangömd pärla

Fabulös och samtidigt opretentiös, gamla godingen Smith & Mills smyger under de flestas radar; en intim lokal som en gång i tiden var droskstall, dekorerad med mässingsdetaljer och knappstoppade banketter. Miljön påminner om en gammaldags speakeasy-bar, om den hade byggts i buken på en atlantångare från 1920-talet. Baren har plats för ungefär tre och en halv gäst, när vädret tillåter spiller bord och stolar ut på trottoaren. Käka en lätt lunch, ta en eftermiddagsfika eller rumla förbi på en nightcap. Bonuspoäng för Tummelisa-toaletten som installerats i en före detta hiss.

71 North Moore Street

smithandmills.com

Emily

– Burger King

Trånga, gemytliga Emily serverar en legendarisk burgare. Bastanta 200 gram dry-age-mörad biff med cheddar, aioli och karamelliserad lök på en pretzelfralla. Den presenteras med rustika pommes frites och pickles som enda grönska – i begränsad upplaga, så gå inte hit för sent på kvällen. Eller gå hit ändå och beställ krogens kycklingvingar, ett kladd-skönt multi-servett-projekt som ångar av koreansk hetta och ackompanjeras på sedvanligt manér av de något ologiska attiraljerna selleristavar och krämig dressing. Skippa pizzorna, de är finfina men inte lika bra som de du bakade med Pasquale.

919 Fulton Street, Brooklyn

pizzalovesemily.com

Boende

The Whitby

– Chict i Midtown

SoHo favoriten Crosby Street Hotel har fått en sprillans ny lillasyster i Midtown. The Whitby bor granne med MoMA, ett par kvarter från Central Park, med Broadwayteatrarna på armlängds avstånd och stans svulstigaste shopping inpå knuten; Tiffany & Co., Barneys, Henri Bendel, Saks Fifth Avenue med flera ligger farligt nära. Atmosfären vippar på gränsen mellan brittisk-herrgård-på-landet-mys-plottrig och city-sofistikerad, de 86 rummen har fönster från golv till tak och ståtliga marmorbadrum med fristående kar, somliga bjuder även på terrass-lyx. I sann engelsk anda finns här ett prunkande orangerie och ett välfyllt bibliotek. Baren serverar förstås afternoon tea. Billigt är det tyvärr inte.

18 West 56th Street

firmdalehotels.com

Shopping

Norma Kamali

– Modeklassiker

Snett över gatan från The Whitby ligger den kultförklarade klädskaparen Norma Kamalis boutique. Hon var ett hushållsnamn på 1980-talet och har förvisso fallit aningen i glömska men skapar fortfarande intressanta, annorlunda kläder. Skulpterade dunjackor, pin up-iga badkläder och fantastiska stretchplagg som funkar från kontoret direkt till cocktailfesten. Det är ett litet under att Kamali har råd att finnas kvar på denna adress, så passa på att titta förbi hennes märkliga butik i sicksackiga våningsplan innan den försvinner.

11 West 56th Street

normakamali.com

För fler tips: spana in RES New York-guide.