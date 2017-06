Tre sjysta cocktailbarer i New York

Öl i all ära men inget slår ändå en riktigt god cocktail. Här tipsar vi om tre barer i New York där en cocktail är ett måste att beställa in.

Butter & Scotch

En nostalgifärgad dessert- och cocktailbar med vaselinglansig 1950-talskänsla – Scotch-delen av namnet är inget skämt. ”Riktigt kul fyllemat” kallar ägarinnan utbudet på den korta menyn som uppmanar oss att dricka vår brunch eller äta efterrätt till middag. Det mesta är generöst spetsat och lekfullt ovuxet. Jello-shots och öl, födelsedagstårta och bubbel. Här finns till och med en paj-shake, en milkshake som blandas på valfri pajbit och glass. ”Boozy Shakes” är tolkningar av gamla cocktailklassiker, i milkshakeformat. Butter & Scotch har blivit ett populärt dejtställe. Så klyschigt med konfektyrer och flytande kurage. Men det funkar…

818 Franklin Ave, Brooklyn



Foto: Taylor Green.

Mulberry Project

Bakom en anonym dörr, en halv trappa ner från Mulberry Streets Little Italy-tingeltangel lurar en cocktailbar som vågat gå emot den numera lite trötta speakeasy-trenden. Drinkarna är precis lika konstfulla som på de där tillrättalagda, seriösa barerna, stämningen är dock långt mer lekfull, med graffitiprydda väggar och cocktails som fått namn efter porrstjärnor och serveras i kannor. Ta ett bord i den karibiskt pastelliga trädgården om vädret tillåter.

149 Mulberry Street

Tiny's & the bar upstairs

Högst upp i det smala townhouse i Tribeca som huserar restaurangen Tiny, ligger den pyttelilla, men mysiga baren Upstairs, som känns lite hemlig och intim. Prova gärna en Spicy Margarita om du får plats framför brasan.

135 West Broadway

