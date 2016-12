Nya Nashville

Nashville är hett, men East Nashville är ännu hetare. Här finns artisternas favoritbutik, musikaffären som blivit en turistattraktion och det gamla tvätteriet som förvandlats till en musikklubb där nästa Emmylou Harris kan dyka upp när som helst.

Text: Linnéa Jonjons

Foto: Gustav Gräll

Längs med Main Street i East Nashville är trafiken lugn. Eftermiddagssolen värmer några skolpoliser som står vid ett övergångsställe och väntar på att skolan ska sluta och eleverna strömma ut ur skolbyggnaden. På en stor gräsmatta står en kvinna och säljer blommor. De smala trottoarerna på Main Street är fulla med människor som eftermiddagspromenerar. Föräldrar på väg att hämta barn i skolan, ungdomar i trendiga jackor med fransar och runda solglasögon som är på väg till något kafé, musiker med gitarrfodral på ryggen som ska till en klubb för att soundchecka.

I fönstret intill den coola klubben The 5 Spot är det mörkt och stängt. Vakthunden Rocky tittar sömnigt ut genom glasrutan. Ägaren Bones Verheide öppnar dörren.

– Vi har stängt nu men i kväll är det dansklubben Motown Monday, kom tillbaka då, säger han.

De senaste åren har Nashville genomgått stora förändringar. Från att ha varit en stad som enbart förknippats med klassisk amerikansk countrymusik har staden tagit ett kliv utanför countrymusikens gränser. I centrala Nashville är det fortfarande countrymusik som gäller. Där regerar blinkande neonskyltar, svängig Honky-tonk, cowboyhattar och butiker som säljer boots till lyriska turister. Men följer man vägen norrut över Cumberland River kommer man till ett helt annat Nashville. Avståndet mellan Nashvilles centrum och East Nashville är inte längre än tio minuter med bil, men ändå känns det som två helt olika städer.

Tidigare var East Nashville en ökänd del av staden som drogs med en hel del kriminalitet och problem. I dag är de här kvarteren något helt annat, här blomstrar den nya musikscenen och okända band och singersongwriters upptäcks varje vecka på de små klubbarna.

– De senaste åren har East Nashville blivit en scen, många artister och konstnärer bor här. Många av dem är musiker och alla lever tillsammans och stöttar varandra. Detta har attraherat pengar till området och bostadspriserna har skjutit i höjden. Nya restauranger och barer öppnar varje vecka. För tio år sedan såg man inte så många som promenerade längs med gatorna i här, nu kommer bussar fulla med folk från stan, säger Bones Verheide.

East Nashville är fullt av trendiga barer i industristil, nyöppnade restauranger med experimentella menyer, välsorterade konceptbutiker med vintagekläder och varor från lokala designers och är framförallt en plats där musiker och konstnärer möts och inspirerar varandra. Längs med huvudgatan genom East Nashville ligger hippa restauranger vägg i vägg med skamfilade gamla pubar – för den slitna atmosfären finns fortfarande kvar och många älskar den. Konsten att exploatera ett område som folk bor i, men fortfarande behålla dess själ är en svår balansgång.

Till skillnad från downtown där musiken är högljudd, turisterna många och höghusen höga, är East Nashville en lugn, låg, skön oas. En avslappnad och trendig granne. I motsats till centrala Nashville där countryn står i centrum är det mest indie och americana, en slags folkmusik från USA som inkluderar stilar som countryblues, bluegrass och alternativ country, som gäller i East Nashville.

På det trendiga kaféet Barista Parlor står kaffefantasten Evan Holder och packar upp påsar med ekologiska kaffebönor. I högtalarna spelas det svenska indiebandet Junip. Vid de avlånga, robusta träborden sitter unga människor med bärbara datorer under tystnad med blicken fäst vid skärmarna. En ung barista i långt, lockigt hår häller kokhett vatten genom ett filter ner i en glasbägare, försiktigt och mycket noggrant.

– För mig är kaffe kreativt och en sorts meditation. Kaffe har många komponenter, många steg som man kan göra på olika sätt, allt i från hur och var bönorna växer till hur varmt vatten man brygger med, det gillar jag, säger Evan Holder, barista på Barista Parlor.

Kaféet ligger i anslutning till Main Street men på en lugn innergård. Det är beläget i en gammal bilverkstad och huset är målat i skarpt blått och rött. I den avskalade industribyggnaden hänger vackra lampor ner från taket.

Evan kom till Nashville för musikens skull men tog ett kaféjobb för att få livet att gå ihop. Men drömmen om att lyckas som artist finns kvar, precis som för många andra unga i Nashville.

– East Nashville är en liten stadsdel som håller på att bli stor. Det är många som vill investera i den. Det är verkligen både bra och dåligt att den utvecklas så fort. Jag har blandade känslor för förändringen. Det är roligt att Nashville är så populärt och att många musiker flyttar hit, men det går lite för fort just nu, säger Evan.

I samma kvarter som Barista Parlor ligger den trendiga klädbutiken Sisters of Nature som säljer plagg och accessoarer från lokala designers. Grundaren Kimberly Parkers startade företaget efter att hennes mamma dött i cancer 2012. Hon kände att hon behövde en nystart, så hon sa upp sig från sitt jobb och startade Sisters of Nature i en husvagn. Hon tänkte sig samma anda som en foodtruck, fast med kläder istället för mat. Efter några år längs med vägarna i husvagnen bestämde hon sig för att starta butik i East Nashville på permanent basis.

Emily Neikam, stylist och butiksbiträde flyttade också till Nashville för att förverkliga sina drömmar, men inte inom musiken, utan inom mode.

– Jag valde just East Nashville eftersom det händer så mycket här nu. East Nashville tilltalar de unga, speciellt konstnärer, musiker och designers. Vi säljer mycket från lokala designer till unga Nashvillebor, men även till en hel del artister, säger hon med ett hemlighetsfullt leende.

Hon berättar att bland annat Brittany Howard från det populära rockbandet Alabama Shakes har Sisters of Nature som en av sina favoriter.

Precis som namnet skvallrar om är alla kläder och prylar inspirerade av naturen. Tio procent av försäljningen går dessutom till välgörenhet. Vid det här laget känner vi igen ganska många av plaggen, liknande munderingar ser ut att bäras av alla åldrar längs med gatorna i East Nashville. Det är en viss hippiekänsla över det hela, men mest raka linjer, moderna snitt och vintage.

Längs med den lilla gatan Holly Street mitt i East Nashville ligger musikaffären, second hand-butiken och kulturskolan Fanny's House of Music. Det ser ut som ett vanligt bostadshus, men innanför väggarna finns både ett musik- och vintagemecka. Här kan du handla hippiekläder och tamburiner, ta en baslektion eller bara slå dig ner och prata om musik en stund.

I hallen sitter Pamela Cole och lagar en sträng på sin gitarr. Hon ska snart ta emot en av sina elever för en privatlektion. Några unga tjejer botaniserar bland 1970-tals-klänningar i butiksdelen, fiolspel hörs från ett rum runt hörnet och i musikrummet provar en pappa och hans dotter olika instrument.

– Både East Nashville och Nashville förändras varje minut. Det pågår en snabb utveckling här, speciellt på musikscenen, mer än vad jag sett någon annanstans under mina 35 år i branschen, säger Pamela.

– Det bästa med just East Nashville är grannkänslan. Alla håller ihop och försöker göra det bästa för vårt område. Det finns inte mycket kvar av den mentaliteten i resten av Nashville, där är allt kommersialiserat och utbyggt, säger hon.

Leigh Maples och Pamela Cole har drivit butiken i sex år nu. Deras drivkraft har hela tiden varit att musikbutiker och kulturcentra inriktade på populärmusik ska vara till för alla, speciellt unga kvinnor och flickor, som ofta kan känna sig exkluderade på liknande platser som lätt blir mansdominerade.

– Jag tror att kvinnor blir behandlade annorlunda än män i musikbranschen, men det går sakta framåt. Vi råder kvinnor och män att bara jobba med musik om de älskar det, inte för pengar eller kändisskap, säger Pamela.

Fanny’s House of Music har länge varit en av East Nashvilles populäraste butiker och i samma takt som området växer i popularitet har butiken blivit en folkkär attraktion i Nashville.

Artisten Taylor Swift, som delvis bor i Nashville, har nämnt Fanny’s House of Music som en av sina favoriter i staden och beskrivit det som ”ett gulligt ställe där du kan ta musiklektioner med söta damer som säljer grymt bra vintagekläder, skor och accessoarer” vilket självklart bidragit till hypen.

När solen börjar gå ner och dag går mot kväll kommer ännu mer folk ut på gatorna. Man lämnar uteserveringarna och bildar istället köer till klubbarna. Utanför The 5 Spot, som blivit omskriven som en av Nashvilles bästa barer, står ett grabbgäng och röker. När dörren till baren slås upp hörs tonerna av 1960-tal och några glada ungdomar kliver ut för att svalka sig. Det kan tyckas märkligt att stans svängigaste klubb ”Keep on Movin’” anordnas på en måndag men klubbens slogan lyder trots allt ”Monday is the new Friday”.

Inne i den pulserande betonglokalen trängs hundratals människor. Unga som gamla, uppklädda som ledigt klädda. I den avlånga baren jobbar personalen frenetiskt för att hinna med alla beställningar. I taket hänger gamla bandaffischer och industriella stållampor lyser upp bardisken. Det är trashigt men snyggt. Stämningen är på topp och efter varje ny låt tackar någon för dansen och någon frågar om lov för en ny.

I samma stadsdel bara några hundra meter bort har låtskrivaren och folkmusikern Robby Hecht bjudit in musiker och vänner till The Family Wash för en specialkväll. Det är en helt annan scen och publik än på The 5 spot. I publiken sitter många musiker, hipsters och några musikintresserade turister. Den lilla scenen är sparsamt dekorerad med röda ljusslingor, några slitna gitarrförstärkare och en amerikansk flagga där ordet ”freedom” är skrivet över ena sidan. Bakom tre sångstativ sitter lika många lokala musiker och framför egenkomponerade låtar. När någon sjunger, sitter de andra två och lyssnar, när låten är slut börjar nästa person att spela, så turas de om.

Efter dryga timmen tackar de tre musikerna för sig och nya förmågor kommer upp på scenen. Robby Hecht tackar alla i publiken och presenterar den nya konstellationen av musikanter, Mary Bragg, Kat Higgins & Chris Roberts.

De tre artisternas olika stilar är tydliga även om alla tycks vara skolade i den klassiska singersongwriter-skolan. Mary Bragg spelar lugna låtar med starka texter. Chris Roberts, en äldre hillbilly i keps, är en bättre gitarrist än sångare ska det visa sig. Kat Higgins är klädd i vit blus, svarta byxor och boots. Hennes akustiska Takamine-gitarr i brunt är sliten där plektrumet har rispat mot träet. Hon sjunger snäll och vacker countrypop med avslappnad och klar röst och hennes sätt att spela gitarr är både distinkt och ser enkelt ut.

Det syns på publiken och det hörs i låtarna att hon har något extra. Kat, eller Kathleen som hon egentligen heter, vad medlem i countrygruppen The Higgins som var populära i Kanada mellan 2006 och 2009. I dag är hon bosatt i Nashville och försöker att slå sig in på låtskrivarmarknaden precis som många andra. Hon har bland annat skrivit en låt till popcountryfavoriten Carrie Underwood.

– Det bästa med East Nashville är den kreativa energin som finns här just nu. Plus att det finns så otroligt många platser att samlas på; härliga restauranger och klubbar. Det finns en unik kultur här, säger Kat.

Chris Roberts spelar en sista låt innan kvällen är över. I baren står bartendern och pratar med några av de sista gästerna. Kat Higgins och de andra låtskrivarna packar ner sina gitarrer och tackar varandra för kvällen. Livet som musiker i Nashville är långt ifrån glamoröst. Det här är en vanlig dag på jobbet, om du inte slår igenom. Ännu ett gig, ännu en nöjd publik, men i morgon är det en ny dag.

Guide East Nashville

Se & Göra

Family Wash and Garage Coffee

Ett av stans bästa liveställen för den som vill uppleva nya band och artister. Här uppträder ett nytt band nästan varje dag. Inträdet är oftast gratis men kom ihåg att dricksa och skriv upp vilka som spelade – kanske är det nästa Johnny Cash eller Emmylou Harris du precis sett.

626A Main Street

familywash.com

The Basement East

Populärt konsertställe som främst bokar lokala band utan skivkontrakt. De anordnar ofta temakvällar med artister som spelar alltifrån rock och country till hiphop och soul.

917 Woodland Street

thebasementnashville.com

The 5 Spot

East Nashvilles svängigaste klubb. Ett populärt ställe med fokus på livemusik, billig öl och roliga klubbkvällar. En klassiker i kvarteret.

1006 Forrest Avenue

the5spot.club

Shopping

Sisters Of Nature

Stilren butik med lokala designers och ett utmärkt sortiment som passar den skandinaviska smaken väl. Klänningar, blusar och inredningsdetaljer i naturmaterial.

521 Gallatin Avenue

sistersofnatureboutique.com

Hip Zipper Vintage

East Nashvilles första (och kanske bästa) renodlade vintagebutik. Stort urval av skor, färgglada kläder och massor av snygga kavajer.

1008 Forrest Avenue

hipzipper.com

Hey Rooster General Store

Från utsidan ser Hey Rooster General Store ut som ett litet dockhus. Här hittar du bland annat snygga tygväskor med lokala tryck och veganskt nagellack.

1106 Gallatin Avenue

heyrooster.com

OMG (Old Made Good)

Stor butik med mycket att välja mellan. Halsband, blockljus med snygga tryck, jeansjackor med fransar och blommiga klänningar. Mycket välsorterad butik, hit ska du gå om du vill ha ett snyggt plagg med dig hem från din resa.

3701B Gallatin Pike

oldmadegoodnashville.com

Fanny’s House of Music

Klassisk musikaffär där många av stadens musiker handlar instrument och kläder. Drivs av duon Leigh Maples & Pamela Cole som tidigare hade bandet Fanny ihop. Förutom försäljningen av kläder och instrument ges musiklektioner, främst i bas och gitarr.

1101 Holly Street

fannyshouseofmusic.com

Local Honey

Snygg industrilokal där halva delen är frisörsalong och den andra är klädbutik. Välsorterad secondhand och plagg av coola, lokala designers.

519 Gallatin Avenue

lhnashville.com

Fond Object Records

Charmig skivaffär med stort sortiment av gamla vinylskivor. Vissa dagar bjuds det även på livemusik. Halva butiken är en renodlad skivaffär och den andra halvan är en second hand-butik med snygga 1970-talsplagg.

1313 McGavock Pike

fondobjectrecords.com

Mat & Dryck

Barista Parlor

Stans trendigaste kafé där kaffenördar och hipsters trängs vid borden. Den coola industrilokalen, som är omsorgsfullt inredd med snygga möbler och stilrena detaljer, var tidigare en bilverkstad. Här finns en mängd olika kaffesorter och lunchmenyer att välja bland.

519 Gallatin Avenue

baristaparlor.com

Sky Blue Café

Litet, charmigt och mycket populärt kafé. Detta är stället för dig som älskar amerikansk brunch med stora portioner. På helgerna är köerna långa, så räkna med att få vänta en stund utanför – men det är det värt!

700 Fatherland Street

skybluecoffee.com

Bakery by Frothy Monkey

Litet bageri med stort utbud av söta bakelser och goda mackor. Förutom bröd och bakelser är deras kaffe ett måste.

1010 Fatherland Street

frothymonkeybakery.com

Mas Tacos Por Favor

Ungdomligt tacoshak med skön atmosfär och god öl. De serverar tacos med kött, kyckling eller fisk. Vi anser att det är den bästa mexikanska restaurangen i East Nashville.

732 Mcferrin Avenue

facebook.com/mastacos

Butcher & Bee

Elegant restaurang med ett stort utbud av roliga smårätter och fantastiska mackor. Experimentell fusionmeny, be personalen om hjälp för att komponera egna kombinationer av smårätter.

902 Main Street

butcherandbee.com

Rosepepper Cantina

Prisad mexikansk restaurang med långa köer på helgerna. Bred meny och bra stämning. De har en stor uteservering som är perfekt för stora sällskap.

1907 Eastland Avenue

rosepepper.com

Two Ten Jack

Lyxig izakaya med Nashvilles bästa sushi. Trevlig stämning, häftig betongbyggnad och stilren inredning.

1900 Eastland Avenue, Suite 105

twotenjack.com/nashville

Marché Artisan Foods

En modern diner vackert belägen i en gammal telefonväxelbyggnad. East Nashvilles bästa och populäraste brunch. Räkna med köer men det är värt att vänta på.

1000 Main Street

marcheartisanfoods.com

I Dream of Weenie

Klassiskt och omtyckt korvställe i en gammal gul folkabuss. Fullmatad meny med kött, vegetariska alternativ och hemmagjorda såser. Kort och gott stans bästa korvställe.

113 S 11th Street

facebook.com/IDreamofWeenie

Boende

Air BnB

Det finns inte många hotell i East Nashville, så vill du ha en så genuin upplevelse som möjligt är det bästa att hyra ett eget hus. För samma pris, och ibland billigare, än ett dubbelrum inne i stan på ett medelklass-hotell, får du ett hus med kök, två sovrum och badrum och kanske en veranda med gungstolar.

airbnb.se

The Big Bungalow B&B

Familjärt boende i ett mysigt kvarter med trevliga rum. Anordnar ibland konserter med lokala musiker.

618 Fatherland Street

thebigbungalow.com

Tre artister från East Nashville

Alabama Shakes

Innan Alabama Shakes slog igenom uppträdde bandet på flera klubbar i East Nashville. I dag är sångerskan och frontfiguren Brittany Howard bosatt i området. Bandet fick sitt genombrott med låten Hold On.

Guthrie Brown and the Family Tree

Det finns många begåvade musiker i Nashville som väntar på det stora genombrottet. Guthrie Brown är en ung, lysande gitarrist och sångare som ofta uppträder på klubbarna i East Nashville med en skön mix av rock, pop, country och blues.

Kat Higgins

Hon inledde musikkarriären i Kanada med syskonbandet The Higgins. I dag skriver hon egen musik, främst till andra artister men spelar även själv på mindre ställen i stan. Hennes sångröst påminner mycket om Emmylou Harris.