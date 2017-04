Världsresenärens fem favoritländer

30-årige Francis Giannaros bestämde sig för att säga upp sig från sitt toppjobb på en investmentbank i London för att resa världen runt. Fem månaders planerat resande blev två år.

Av: Linda Larsson

Foton: Francis Giannaros privata.

Varför bestämde du dig för att ge dig iväg?

– Jag är uppväxt i London och trivdes egentligen bra med livet där: jag gillade mitt jobb, hade bra vänner, en flickvän. Men jag kände hela tiden en längtan efter att ge mig ut och det var den längtan som fick mig att till slut ge mig iväg. Från början skulle jag bara vara borta i fem månader men fem månader blev två år. Jag gav mig inte iväg för att fly något – utan för att jag ville upptäcka världen.

Efter två års runtresande har du nu flyttat till New York – varför inte tillbaka till London?

– Jag har bott i New York i fem månader nu – men de här fem månaderna känns snarare som tre veckor. När du reser upplever du så mycket – hela tiden. På fem månader skulle jag, om jag fortfarande reste runt, ha sett över hundra nya platser. När du bor i samma stad är det annorlunda: dagarna går mer in i varandra.

Jag hade tur som hade ett välbetalt jobb så jag hade mycket pengar sparade innan jag gav mig iväg. Jag slutade inte att resa för att pengarna tog slut – utan för att jag började sakna rutiner.

Samtidigt, jag hade nog inte flyttat till New York om jag inte hade åkt iväg och rest. Alla jag har träffat som har varit ute på resande fot längre än ett år hatar att komma tillbaka och bo i samma stad de lämnade. Jag tror att rutiner till trots vill man fortfarande ha nya upplevelser – vilket man får om man flyttar till en ny stad.

Kommer du att ge dig iväg igen?

– För tillfället trivs jag bra i min tillvaro här men helt klart. Mongoliet och Nepal är på min ”att se”-lista.

Vad är det som lockar med att resa?

– Alla nya upplevelser – och alla vänner du träffar. Nu på bara fem månader här i New York har jag redan haft cirka tio vänner som har bott hos mig – vänner från hela världen som jag har träffat under mina resor.

Francis fem bästa platser i världen

Japan

Jag skulle kunna berätta om Japan i evigheter. Tanken var att jag skulle stanna i två veckor men två veckor blev tre månader. Kulturen är superunik – en helt annan värld. Människor tänker annorlunda – vilket får dig att reflektera över dina egna antaganden om hur man ”bör” leva. Naturen är också så vacker: och skiftande. Från snötäckta berg i norr till en känsla av Hawaii i söder.

Min favorit i Japan var en cykeltur i centrala Japan – Shimanami Kaido. Man cyklar på broar som binder samman sex öar med varandra – så vackert!

Burma

Burma är ett så unikt land – mycket på grund av att landet har varit stängt så länge för turister. Vissa säger att det var såhär hela Sydostasien var för tjugo år sedan. Människorna är så genuint trevliga – de är otroligt välkomnande. I Burma upplever man en helt ny nivå av vänlighet.

Bagan är ett måste att besöka – ett 10 mil stort tempelområde i norra Burma med över 3000 pagodor. Angkor Wat är ingenting i jämförelse. Du hittar din egna favoritpagoda där du kan sitta i timmar och njuta av utsikten. Först där insåg jag hur vackra släta landskap kan vara.

Filippinerna

Filippinerna är ett så stort land – med så mycket att göra. Vissa platser, som Boracay, är turistiga men sen kommer du till ställen där du är den enda västerlänningen. Och gillar du att dyka är det till Filippinerna du ska – här finns fantastiska korallrev och många vrak.

Men sen gillade jag speciellt Siargao Surf Island. En vacker liten ö där bra surf är garanterad året runt: både för nybörjare och proffs. Stämningen där är helt fantastisk.

Island

Island har en sån unik kultur och naturen är så vild – och skiftande. ”Land of fire and ice” brukar man benämna Island som vilket beskriver ön bra: här finns vulkaner och glaciärer, varma källor och snötäckta berg. Artt rekommendera ett ställe på Island går inte: det är blandningen av allt som gör Island så speciellt. Tips är att hyra en bil och köra runt själv.

Colombia

Colombia var min favoritdestination i Latinamerika. Här finns både ökenlandskap, regnskog och karibiska stränder. Och livsstilen är så härlig: här finns en livsglädje. Alla älskar att dansa salsa – bara en sån sak!

Min favorit i Colombia var Punta Gallinas – en gigantisk öken som övergår till en av de vackraste stränderna i hela Sydamerika. Nästan inga resenärer åker dit eftersom resan tar åtta timmar i en fyrhjulsdriven bil från närmsta stad (Santa Martha). Den långa resan till trots – Punta Gallinas var en av mina bästa upplevelser under resan.