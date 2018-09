Vinnarna i RES stora fototävling

Det är lätt att glömma bort Oslo som weekendstad, bara för att Norge ligger så nära. Men det är en skam att göra. Oslo är den perfekta weekendstaden. Snygga, coola (och ofta minimalistiska) restauranger och bra shopping (ofta av minimalistisk design) lockar trendmedvetna turister från hela världen som vill upptäcka "The Scandinavian way of living".