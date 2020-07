21 tips som gör ditt hipsterbesök i Malmö komplett

Rikets tredje stad Malmö har en av landets yngsta befolkningar. Och en av de mest multikulturella. I Malmö talas det över 100 språk av 174 nationaliteter enligt medieuppgifter. Här är RES-guide till staden som har gått från en grå industristad till det närmaste vi kommer globala metropoler som Berlin och Istanbul i Sverige. RES reseguide bygger inte på en datagenererad algoritm och miljontals anonyma betyg utan på vad vi älskar och vill göra själva. Här är våra handplockade hipstertips till Malmö. Vill du uppleva det alla andra gör kan du sluta läsa nu. Annars välkommen till vår vår värld.

Kolla rum och tillgänglighet i Malmö

1. Scaniaparken och djuphavsbadet

Malmö sägs vara parkernas stad. Så sant, här finns många, kända gröna lungor. Stadens hemligaste park är Scaniaparken i Västra hamnen. Parken, egentligen en gigantisk gräsmatta, ligger längst ut på det område som en gång i tiden var Kockums. Idag Västra hamnen. Här byggdes oljetankers på sjuttiotalet. På åttiotalet togs området över av SAAB, men det höll inte länge. Idag är det bostäder här och längst ut ligger Scaniaparken och det fantastiska djuphavsbadet. Det är här de riktigt tuffa dyker på huvudet ner i de stundtals ganska vilda vågorna. Badplatsen blir på sommaren ett eldorado för alla som gillar/tycker om/ älskar att bada och sola. Malmö är en segregerad stad, men här möts Limhamn och Rosengård, Gamla Väster och Möllan. Gamla och unga, cool och ännu coolare. Ty har du hittat hit har du fått se Malmös hipster-själ.

I framtiden kommer man troligen att ta tunnelbanan här över till Köpenhamn. Men det ligger lite längre fram i tiden. På sjuttiotalet var Malmö en tung industristad, idag är staden en badort i klass med Sopot, Nice och ja nästan Rio.

Adress och öppettider

2. Malmö konsthall

Det vackraste rummet i Sverige när det kommer till samtidskonst. Här visas internationella konstnärer kända från Venedigbiennalen och Documenta i Kassel. Det är gratis att komma in alla dagar i veckan. Smak heter lunchkrogen i samma byggnad som du absolut ska besöka varje gång du är i Malmö. Här finns även en välsorterad bokhandel med fantastiska konstböcker. Verksamheten leds av Mats Stjernstedt.

Hitta hit

3. Lyran

Gourmetbudget. Det borde kosta jättejättejättemycket att äta här, men det gör det inte. Varför? Jo trots att det som serveras är absolut toppklass så är lokalen inte världens finaste och läget kanske inte det absolut mest centrala. Här får du Skånes vackraste och mest ljuvliga avsmakningsmeny med råvaror från Skåne och naturvin från hela världen. Minst åtta rätter av högsta kvalitet för fyndpriset 600 kronor. Det allra bästa är att sitta i den lilla baren och se när rätterna skapas framför dina ögon. Men det funkar även i källaren om du är ett gäng och vill njuta.

Hitta hit

4. Kaffebaren på Möllan

Ordet mångkulturellt är ett ord som många svänger sig med, men som få människor och företag verkligen behärskar och vågar leva fullt ut. Att blanda människor från hela världen är riktigt svårt, men i Malmö gör man ett uppriktigt försök. Det är fyllt av smärtsamma problem och gigantiska utmaningar. Men Malmö stretar på och allra mest gör man detta vid Möllevångstorget. Här möts hela världens mat och när du är klar med dina inköp är det tid för en kaffe. Gå hit och häng med torghandlare, lärare, filmare och frilansjournalister. Det är här man ses för morgon- eftermiddags-och efter-lunchen-kaffet. En kaka och en grillad macka. Det är inte många pallar att sitta på, men alla får plats och skulle det blir trångt kan man hänga utanför på de röda bänkarna. Svep ditt ruggigt goda kaffe och fortsätt att förvandla ord till handling.

Hitta hit

5. Ohboy Hotell

30 rum med egen ingång i gatunivå funkar fint i corona-tider. Lägg till en egen cykel till varje rum och möjlighet att hyra på fler. Verksamheten sköts av Peter Bengtson, en krögare och entreprenör som gjort det mesta i Malmös nöjesliv och lite till. På detta lilla hotell bor en barnfamilj suveränt med eget kök och till och med diskmaskin. Nära strand och havsbad och ett gäng hyfsade krogar i området. Västra hamnen började projekteras i samband med en boutställning 2001. Hotellets grannar är ett gäng egensinniga hus och det mest originella av dem alla, Turning Torso, ligger bara ett stenkast bort. Malmös stolthet är vackrare utifrån än inifrån och ja, trots att både Göteborg och Stockholm jagar är detta Sveriges högsta hus och ett av Europas högsta bostadshus.

Kolla rum och tillgänglighet

6. Saltimporten

Malmö är en liten kompakt stad, men passionerade krögare gör allt för att sträcka ut staden till platser som man annars inte hade kommit till. Saltimporten ligger ut på en tunga i den stora industrihamnen och som ni förstår var det här saltet kom in back in the days. På nästa udde västerut kontrollerades smöret och följaktligen låg smörkontrollen där. En gång näste för otaliga svartklubbar, men nu ett trist kontor.

Saltimportens krögare Ola Rudin och Sebastian Persson är två egensinniga kockar och gör hellre några få rätter riktigt bra än erbjuder en lång meny. Följaktligen cyklar stadens unga entreprenörer och kulturarbetare gärna hit, trots att det inte är mitt i smeten. Närmaste granne på kajen är det uber-häftiga bolaget Hövding som erbjuer en airbag-cykelhjälm som världsunik. Saltimporten serverar bara lunch och har stängt på helgen. Men vill du har ett glas naturvin till maten så finns detta. Detta är en kantin du inte vill missa om du har det minsta hipster-blod i din kropp.

Hitta hit

7. Story Hotel i Studion

Detta är en svart tegelbyggnad som reser sig upp mitt i Malmö hamn. Den senare vetter mot norr och ofta är det hård blåst här. Men utsikten från de översta våningarna är overklig. Det är samma känsla som på ett av New Yorks mest kända hotell The Standard, världsberömt efter filmen Shame. Hyfsade rumspriser och hygglig frukost högst upp på våning 14. Det finns en uteservering på taket, men de dagar som det inte blåser här kan du räkna på ena handens fingrar.

Kolla rum och tillgänglighet

8. Malmö Saluhall

Detta har på kort tid blivit en stadens mest självklara mötesplatser. Hit går malmöbor och folk från näset och Vellinge för att mingla, vimla och äta gott. Du kan handla mat, men det är få som gör detta. Vi rekommenderar speciellt St. Jakobs Stenugnsbageri när du vill fika eller köpa bröd, Hedvigsdal som gör prisvärd, vedeldad pizza och som både stora och små älskar och Söderholmens Fisk längst in i lokalen om du kommer från stan. Här äter du ostron och räkor av högsta klass.

Hitta hit

9. MJ:s

ESS Group tog över detta hotell som tidigare hette Mäster Johan och förvandlade det. Det som en gång var sträng shaker-inredning är idag en svulstig historia med överflöd av allt från plysch till blommor. Snygg kitsch. Det första du ser när du kommer in i receptionen är en stor bar och de flesta kommer inte längre. I matsalen är det mellanrätter till reko priser och avslappnad service. På helgerna trängs det unga Malmö i baren och nattklubben som göms bakom köket.

Kolla rum och tillgänglighet

10. Bastard

Ska du bara besöka en krog i Malmö så är det denna. Trots ganska många år på nacken behåller Bastard sitt grepp som Malmös matintresserade gäster och hipsters i alla åldrar. Här får du råbiff, naturvin och stämning som på få andra platser i Sverige. Maten är egensinnig, välgjord och rå. Alltså, hellre än att pilla och putta så är det salt, syra och kropp i rätterna. På sommaren görs det en pizza på innergården som är krispig och het. Här hänger stora kompisgäng, familjer och en och annan affärsresenär. Bäst är det förstås att beställa in ett gäng små och stora rätter och dela. Baren är ett sånt ställe som du bara ska ta en öl på och sen stannar du tills du blir utkastad.

Hitta hit

11. Grand Circus Hotel

Valle Westesson har startat detta helt unika hotell. Eller är det en glamping. Eller kanske en kringresande cirkus med husvagnar. Valle Westesson är en mångsysslare mest känd för böckerna 100 balla ställen i Malmö och Stockholm. Vill du har ett boende som du aldrig kommer att glömma så är detta perfekt. Längtar du efter största möjliga komfort och perfekt bäddade sängar tycker vi att du ska välja ett Scandic-hotell. Även platsen är helt unik, de gamla lokstallarna på Kirseberg. På helgerna ges det konserter i ett cirkustält.

Kolla rum och tillgänglighet

12. L'Enoteca Vinbar Malmö

Malmös bästa vinbar om du gillar traditionella viner. Du kan förstås också få naturvin, men här fokus på Europa – gamla världen. Man serverar över 200 viner på glas. På sommaren har man en uteservering på en gammal parkeringsplats som du inte ska missa. Erik Schneider är en av tre hjärnor bakom L’Enoteca i Malmö, av många ansedd som Sveriges bästa vinbar. Det tycker i alla fall både sajten Allt om vin och lokaltidningen Sydsvenskan. Så här sa Erik Schneider i en intervju för några år sedan: “Vi vill att det ska vara enkelt att komma in till oss och få något man gillar. Men vi ska också utmana vinnördarna och få dem att gräva djupare.” Det gäller fortfarande.

Hitta hit

13. Pivo

Det finns ölbarer med tusentals olika sorter och smaker, men varför erbjuda allt när bara ett öl kan vara det bästa. Alltså tjeckisk öl direkt från källan i Únětický Pivovar utanför Prag. Menyn är lika kort, men vill man bara ha en bit sur ost och inlagd gurka så funkar det förträffligt. Rätterna heter saker som Guláš, Utopenci och Pivní Sýr. Krogen drivs av Martin Axén känd från bandet The Ark och Benny Mårtensson. Den lilla krogen har blivit en succé och snart lär man öppna en filial vid Triangeln.

Hitta hit

14. Uggla

Det är aldrig fel att ta en fika på Uggla. Utmärkt kaffe och snygga mackor. Det coolaste kaféet i stans drivs av Johanna Lindskog och Ajje Ljungberg. Den senare är en av våra idoler. Ajje startade Nöjesguiden på åttiotalet, tidningen var både en bibel och ett universitet under många år för många av Sveriges bästa skribenter. Uggla ligger på S:t Knuts Torg som har blivit något av ett hipstertorg under de åren. Här handlar du ekologisk mat och äter schysst sopplunch på The Spoonery mitt emot Uggla. En gång i tiden var det på Siesta på Gamla väster som man skulle hänga. Nu är det Uggla som gäller.

Hitta hit





15. Far I Hatten i Folkets park

Malmös folkets park lever verkligen upp till sitt namn. Här möts stadens alla etniska grupper och kulturer. Det pratas spanska, tyska, arabiska och förstås skånska här. Lekplatsen är en av Skånes häftigaste med stora klätterställningar, gungor och en rejäl studsmatta. Det är kanske en smula slitet och nedgånget på sina ställen, men å andra sidan är det gratis att komma in dygnet runt året runt. Far I Hatten har en rejäl uteservering och här dricker man öl från eftermiddagen fram till midnatt. Du kan också få pizza och andra enklare rätter. Vill du hänga med Malmös coolaste musiker och kulturarbetare finns det inte ett bättre ställe. Krogen drivs av Martin Axén, känd från The Ark. Han och hans Smålandsgäng har på senare år etablerat sig som en stadens mest passionerade krögare.

Hitta hit

17. Opopoppa

En hål-i-väggen-krog som serveras suveräna pizza slize à 50 kronor. Fyra bitar och du är proppmätt och lycklig. Du kan till och med få en Hawaii-pizza som smakar likt ingen annan med detta namn. Vi gillar ställe för det generösa utbudet av burköl och goda naturviner. Och har ni inget att prata om under ert besök kan ni spela Mastermind, Uno, Alfapet eller Yatzi. Vi noterar att Mastermind ligger i den klassiska lådan med klok gubbe i vitt skägg flankerad av vacker asiatisk kvinna. Detta är Möllevången at it’s best.

Hitta hit

18. Riket

En liten trång lokal, men en generös uteservering och ännu mer engagerad personal. Stort utbud av läckra naturviner som är så långt det går att komma från ett bag-in-box-vin. Enligt hemsidan: “Vi har en bråkig meny med ett gäng säsongsbetonade rätter och ett skitbra vinutbud.” Ödmjukhet och kunden har alltid rätt har aldrig varit Malmös melodi. Det gäller på Riket, precis som på alla andra ställen i denna guide.

Hitta hit

19. Moderna Museet Malmö

Att nationalscenen för samtidskonst har en filial i landets tredje stad är konstigt. Ingen annan stad i Sverige har ett sådant privilegium. Men förklaringen är att på nittiotalet låg konsthallen Rooseum i det gamla elverket i östra Malmö. Bakom Sveriges första privata konstmuseum fanns finansmannen och konstsamlaren Fredrik Roos. Chef på Rooseum back in the day var museimannen Lars Nittve. Han blev senare i karriären chef för Moderna museet i Stockholm. När Rooseum höll på att gå i konkurs klev Lars Nittve in och räddade verksamheten och förvandlade den till statligt museum. Utmärkta utställningar och schysst fika hittar du här.

Hitta hit

20. Möllan

Sadettin Dagli driver denna institution sedan mer än trettio år tillbaka. Här hänger Malmös något äldre kulturknuttar och musikmaffia sedan tidernas begynnelse. Maten är rejäl och prisvärd, långt från dagens fine dining-trender. Vill du ha en biff med bea och pommes är det hit du ska gå. Till detta dricker du öl. Och eventuellt husets vin. Avsluta med kaffe och fundador.

Hitta hit

21. Malmö Live

Okej detta är inte jättehipster. Men Petter Stordalens megahotell försöker och lyckas vara en smula hipster högst upp i takbaren där man serverar falafel, Malmös officiella nationalrätt. Området kallas Malmöhattan och Malmö Live är en klassisk skyskrapa med formidabel utsikt över den gamla industristaden. Rummen funkar fint både när du är affärsresa eller kärlekshelg. Hotellet ligger ett stenkast från stationen. Läget är perfekt om du är på genomresa.

Kolla rum och tillgänglighet

Text: Viggo Cavling