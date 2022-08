Viggos roadtrip i Baltikum, del 3

Befinner mig på en roadtrip i Baltikum. Kommer att skriva dagligen här på RES om vad som händer på vägen.

Litauen har precis som Lettland och Estland varit ockuperade långa perioder under århundradenas gång. Ryssland, Tyskland och förstås Sverige har velat kuva de tre små länderna i Baltikum. På slutet var landet ockuperat av det väldiga Sovjet, men som första delrepublik under röda fanan bröt man sig loss den 11 mars 1990 och utropade självständighet. Sverige var som vanligt ett fegt land. Först den 27 augusti 1991 gjorde man tummen upp och erkände det nygamla landet.

"Detta är en magisk plats även om man inte tror på sagan i Bibeln"

Men Litauen har varit modiga förr. Det vittnar Korskullen om. Platsen har varit en kultplats redan före man upptäckte Jesus. Men sedan 1300-talet är det kristendomen som gäller och sedan dess har man gått till kullen för att be och sätta dit ett kors. Under kommunismen växte antalet kors från några hundra till tusentals. Stalin gillade inte Gud och tog bort träkorsen med Jesus, men människor gick hit på natten och satte upp nya. Civil olydnad och tro på Gud vann efter några omgångar mot militären och KGB. Planen att leda om en flod och dränka hela platsen förhalades av några tjänstemän. När påven Johannes Paulus II kom till Korskullen 1993 och predikade lyssnade 250 000 människor. Det var första gången Guds sändebud på jorden besökte en före detta Sovjetrepublik.

Och man fortsätter att vara modig i Litauen. Det är hit dissidenter från Belarus flyr och man vägrar att ta i rysk gas ens med tång.

Det är en rejäl omväg att köra förbi Korskullen när man åker mellan Klaipeda och Vilnius, men det är värt varje mil på vägarna när vi kommer hit i solnedgång. Detta är en magisk plats även om man inte tror på sagan i Bibeln. Kaoset påminner en smula om Lars Vilks konstverk Nimis på Bjärehalvön, bägge har växt fram organiskt som en skog eller vild buske.

Dagens tur tog oss också till det medeltida slottet i Trakai. Ett gulligt turistmål med många restauranger och souvenirbutiker. Vi gick ett varv runt slottet som verkar vara en kusin till Glimmingehus i Skåne, alltså något mycket gammalt som renoverats för att passa dagens fördomar om hur något medeltida bör se ut. En slags Disney-kuliss. Sen körde vi in till huvudstaden som har en mycket mysig historisk stadskärna med kullersten, stadsmur och små låga hus med söta butiker och trendiga kaféer. Vi gick till området Uzupis som ska vara ett slags baltiskt Christiania, men det såg mer ut som Gamla stan goes hipster. Vi hittade en butik som sålde marijuanaolja och såg en kille som sniffade på en joint. I övrigt var det gott om Tesla-bilar, chica vinbarer och flotta restauranger.

Vilnius är en skön huvudstad med en befolkning på runt en halv miljon. Jag har börjat tröttna på megastäder som London och Moskva där man kan sitta i bilköer i timmar. Det tog visserligen en halvtimme att komma ut ur stadens hjärta, men för övrigt rullade det på fint under vår långa bilresa.

"Det är uppenbart att Sommar i P1 har blivit ett offer för sin egen framgång"

Vi hann med tre Sommarprat: Robert Aschberg, Katrine Marcal och Amy “Diamond” Deasismont. De två första deklarerade inledningsvis att de bröt mot producenten Bibi Rödöös lag att vrida sitt hjärta ut och in. De pratade istället om “viktiga saker” som Stockholm på femtiotalet och män. Skröt gjorde de bara i någon bisats här och där.

Amy däremot berättade om det ensamma livet som barnstjärna och att hon nu var nybliven singel utan barn. Att fylla 30 år är ett helvete, tömma sitt källarförråd värre och dessutom har mormor gått bort.

Det är uppenbart att Sommar i P1 har blivit ett offer för sin egen framgång.

På lördag pratar en av mina bästa vänner Henrik Brandão Jönsson, jag vet redan nu att det kommer att bli sommarens bästa prat. Hur kan jag vet det objektivt? Därför jag älskar hans malmöitiska energi. Det har jag gjort sedan mitten på 80-talet i vår barndoms Oxie.

Nu kör vi uppåt kusten.

Nästa stopp blir Ventspils.

Viggos roadtrip i Baltikum, del 2

Mina fördomar om Litauen är enkla. Landet består av ett gäng arbetslösa gamla kommunister som gärna nyttjar alldeles för mycket heroin. De tror att de har vunnit på Lotto när de får komma till Sverige och får jobba för 50 kronor i timmen på ett bygge utanför Eskilstuna. Sådan blir bilden när man läser för många Henning Mankell deckare.

Sanningen är förstås en annan.

"Vi har under ett dygn inte sett en enda tiggare"

Klaipeda är en hamnstad med 150 000 invånare. Inte helt olik Öresunds pärla Helsingborg.

På gatorna kör många bilar i miljonklassen, vi ser trendiga fik med namn som Intercultural Café, barbershops, frisörsalonger som kallar sig skönhetsakademier och förstås mängder av affärer och restauranger. På trottoarerna går människor som liknar dem på Södermalm i Stockholm, de är välklädda och har många tatueringar. I de lummiga parkerna leker barn med cykelhjälmar med sina föräldrar och far- och morföräldrar. Vi har under ett dygn inte sett en enda tiggare.

Vi börjar med en tur i centrala stan och hamnar på Katpėdėlė, ett klassiskt turisthak som serverar oceaner av mat. Detta är ett potatisland och på menyn finns en rätt som består av 1 kilo potatis. Vi tar en charkbricka, rödbetssoppa och raggmunk, fast på litauiska. Vi äter ungefär hälften och är proppmätta. Därefter blir det shopping på stans största galleria: Akropolis. Anna gillar utbudet av affärer som skiljer sig från Stockholms. Här kan du hitta dyra saker, men också billiga grejer i färg. Anna köper två par skor. Jag ett gäng kalsonger och t-shirts.

Vi tar bilen och kör över till Kuriska näset, en tio mil lång och knappt två kilometer bred nationalpark som sträcker sig från Klaipeda till Kaliningrad. Ryssarna har halva och Litauen den norra delen. För att binda sanden på den långsmala ön har man planterar tallar. Skogen är lika vacker som den på Sandhamn i Stockholms skärgård. De små byarna på ön känns som Long Island utanför New York eller möjligen Skanör. Och stranden, mil efter mil är ungefär som Sandhammaren på Skånes sydöstra spets.

"Jag simmar och hoppar fram i havet som om jag vore en delfin"

Det är sagolikt vackert.

När vi ligger på stranden sprakar det till i högtalarna. Du får inte dricka alkohol eller röka på stranden. Du måste ständigt ha uppsyn på dina barn och luftmadrasser är förbjudna. Budskapet skickas ut på litauiska, engelska och ryska.

Havet är runt 20 grader varmt och alldeles ljuvligt. Östersjön kan vara kall och hård, men idag är hon mjuk och ljummen. Jag simmar och hoppar fram i havet som om jag vore en delfin.

Vi åker tillbaka till hotell Memel som lever upp till sina tre stjärnor. Middag äter vi på Momo Grill. Restaurangen ligger inte mitt i turistdistriktet och måste följaktligen vara bättre än de andra för att locka till sig gästerna. Min rumpstek är 5/5. Annas flankstek får lika fint betyg. Vänlig service och schysst inredning. Middagen är väl värd sina 84 euro.

Avslutar dagen med att titta på HBO-serien “This is going to hurt” om en förlossningsläkare. Det finns inget bättre än brittiska skådespelare. Anna som är barnmorska säger att serien påminner om verkligheten. Ogillar du blod och kejsarsnitt ska du inte titta.

Idag tar vi bilen till Vilnius.

Och kör förbi korskullen.

Viggos roadtrip i Baltikum, del 1

Resan börjar på måndag morgon med att jag cyklar och hämtar vår SnappCar i Enskede. Veckans bil är en svart Golf som varit på vägarna mycket och fått 133 omdömen i appen. SnappCars affärsidé är att med en app hjälpa människor att hyra ut sina privatbilar när de inte används. Bra för miljön och förstås för uthyrarens privatekonomi. För oss, alltså mig och min älskade hustru Anna, kostar detta 300 kronor om dagen.

"På det hela taget är det ganska tråkigt att köra bil eftersom det är en massa andra bilar på vägen som hindrar mig att köra så fort jag vill"

Kör ner via Kalmar. Är ganska trött på E4:an, men jag måste säga att E22 är lika trist. På det hela taget är det ganska tråkigt att köra bil eftersom det är en massa andra bilar på vägen som hindrar mig att köra så fort jag vill. Men jag förmodar att de tänker samma sak om mig. Vi hinner precis höra inledningen på Robert Aschbergs Sommarprat där han berättar att han skapades på ett hotell i samma kedja innan det är lunch. I Kalmar äter vi på Kalmar Kött & Bar inhyst i Frimurarehotellet. Lunchbetyg: en svag 3:a,

Efter lunchen kör vi en tur i hamnen och letar efter platsen där Petter Stordalen ska bygga ett av sina nya hotell, en riktig skyskrapa enligt ritningarna. Tyvärr måste sökandet avbrytas på grund av en punktering på höger framdäck.

Panik!

Nu missar vi båten som går om drygt tre timmar.

Vad gör man?

Jo, man letar i appen och efter lite ångest får vi kontakt med Viking vägassistans som lovar att skicka en gubbe. Efter en dryg timme dyker Kristian upp med en jättestor bil. Han verkar van vid män på gränsen till sammanbrott. Han parkerar lugnt sitt fordon och tar fram grejer som man använder för att byta däck. Efter en del pill med muttrar som behöver en speciell nyckel är det blankslitna däcket borta och ersatt med ett vinterdäck vi hittar i bagageluckan.

Nu kanske vän av “riktiga” biluthyrningsbolag tänker att Hertz eller Avis aldrig skulle hyrt ut en bil med ett blankslitet däck och det är förstås sant.

Man får alltid vad man betalar för.

Men sånt är livet.

Vi kör vidare, 90 minuter försenade, och jag kör kanske inte som en galning, men väl så fort jag kan på småvägar genom skogen som bland annat rymmer Rödeby, detta är Karin Olsson på Expressens hemtrakter.

Vacker lummig lövskog. Älskar skiten.

"Men tjejen i kassan är inte bara söt, hon är också serviceminded som få så hon går in på Trafikstyrelsens hemsida och kollar att bilen inte är stulen"

Det är stressigt eftersom incheckningen i Karlshamn stänger hela 90 minuter före avgång. Tjugo minuter försenade sladdar vi in på hamnområdet och när vi ska checka in uppstår nästa “utmaning”.

Var är bilens registreringspapper under en söt tjej i luckan?

Ingen aning svarar jag förstås och ringer bilens ägare.

Väntan.

Men tjejen i kassan är inte bara söt, hon är också serviceminded som få så hon går in på Trafikstyrelsens hemsida och kollar att bilen inte är stulen. Detta kanske ni tycker att vi borde kollat upp, men all text på vår biljett är på litauiska…

Äntligen får vi som näst sista fordon rulla ombord.

Härligt.

Färjan är en hög sak från Kina. Vår bil får bo på våning 7 och vår hytt är på våning 10. Utsikten från vårt lilla fönstret över Blekinge och Skånes kust är magiskt vacker. Havet är stilla, vindarna lugna och solen som sakta sänker sig i väster magnifik. Båten som lämnade sitt varv i Kina i februari och passerade Suezkanalen i april kan bäst beskrivas som fräsch. Och praktisk. Det finns plats för 2500 meter bilar och lastbilar. 53 personer i personalen kan serva upp till 600 passagerare. Pavel Alioškin som är servicemanager visar oss runt och vi får se på både de tre restaurangerna och de tre cellerna i vilka fyllbultar låses in i. De senare ockuperas ungefär en gång i månaden. Det är kapten som bestämmer vem som ska hamna där.

Jag ser många män och kvinnor ombord med stora tatueringar, men ingen som verkar det minsta berusad.

Vad finns mer att säga om båten? Jo, det finns många platser för husdjur och till och med en plats där hundar kan bajsa.

Vi äter middag i al la cart-restaurangen. Det är Sades Diamond Life på repeat i en annars ganska tom matsal. Maten är mer präglad av Litauen än Stureplan, men min fisk smakar precis som den ska.

Nästa morgon får vi komma upp på bryggan och vara med när kapten Mindaugas Nosavičius vänder skeppet i hamn och backar in till kajen. Han har gjort denna manöver många gånger under sina fyra-fem år på bolaget DFDS. Det var också han som körde hem båten från Kina. Han verkar gilla sitt skepp.

Nu är vi på hotell Memel och äventyret börjar på riktigt.

Härligt.