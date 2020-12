Stockholms fem bästa vattenhål för jul- och nyårsfirande

Den här texten vänder dig till som är frisk och mår bra. Känner du dig det minsta krasslig eller snuvig. Slut läs nu!

För din egen skull.

Och resten av mänskligheten inklusive Anders Tengil.

Känn efter, mår du verkligen bra?

Bra.

Då fortsätter vi.

Stockholm är en stad som befinner sig i corona-dvala. Ordet trångt har fått en ny innebörd. Före mars 2020 innebar trångt att man kanske nuddade någon i tunnelbanan eller ut och in i en butik. Nu är trångt att hälften av stolarna på ens favoritkrog är upptagna. Beröring av en annan människas hud får endast förekomma inom familjen. Det vet alla som läser detta. En annan effekt av corona är att människor dricker mer sprit. Utegångsförbudet efter klockan 22 har lett till att människor passar på att beställa in ett järn eller två redan efter lunch. Att vara berusad klockan 21 sågs före corona som ett tecken på alkoholism. Nu är det ett tecken på att man har koll på läget och tajming. Här är fem barer i Stockholm som du kan besöka under helgerna om du alltså känner pigg och kry och kan uppföra dig och absolut aldrig skulle få för dig att gå på människor du inte känner.

1. Sturehof

Jul- och nyårskrogen framför alla. Här firar Stockholms finaste familjer sina högtidsstunder sedan 1700-talet. Okej, en liten överdrift, men åtminstone sedan mitten av nittiotalet då krogen togs över av PG Nilsson och förvandlades till stadens mest generösa vardagsrum och matsal. Hit kan du gå ensam och sitta i fönstret ut mot Stureplan och fira nyår ensam. Det lär Ulf Lundell har gjort för tjugofem år sedan. Eller med din familj och sitta vid ett av de runda borden i den övre matsalen. Vi älskar allt här, maten, barerna, servicen och ambiensen. Det är som att vara på kontinenten eller i Paris. Eller ja, vi kan rabbla klichéer i evighet, men det är hit du ska gå.

2. Cadierbaren

Grand Hôtel har fått ett uppsving i corona. När vi inte kan åka på weekendresa till London och Paris tar vi in en helg på Stockholms mest signaturhotell. Utsikt över Stockholms slott och stans mest exklusiva spa lockar människor att lämna sin hem och promenera till Blasieholmen. Och allra mest lockar förstås Cadierbaren. Uppkallad efter hotellets grundare Jean-François Régis Cadier. I denna bar hittar du äkta internationell stämning och traditionella drinkar i världsklass. Du kan äta i baren, men det gör du bättre på Mathias Dahlgrens två krogar i samma byggnad.

Det blir ingen revolution av något slag på Grand, men längtar du efter revolution i corona-tider tycker vi att du ska stanna hemma. Den stora överraskningen kommer när FHM säger att det är fritt fram igen. Vi tippar till påsk. Då kommer det bli eufori i evighet. Nästan.

3. Lucy's Flower Shop

Det är mycket svårt att hitta hit, men bakom den anonyma dörren med frostat glas finns en trappa ner i källaren. Där nere finns speakeasy-baren Lucy's Flower Shop. Begreppet speakeasy föddes under förbudstiden i USA och var en bar som var omöjlig att upptäcka från gatan. Här nere i Stureplansgruppens katakomber serveras utmärkta cocktails och just nu har man en speciell glögg-meny som vi verkligen kan rekommendera. Glögg ska vara sliskigt, men lyckas här även addera finess och snygga texturer i drinkarna. Boka bord och kom ihåg att här ska sällskapet var max sju personer.

Birger Jarlsgatan 20 i Stockholm

4. Teaterbaren

Teatergrillens bakficka har på senare år blivit ännu hetare än själva grillen. Här slinker man in på en drink och stannar hela kvällen. På luncherna styr Kaj Jeanson skeppet med lika fast som känslig hand. En fredags-AW här kan sluta med veckans bästa timmar och äktenskap. Drinkarna är suveräna, men vi brukar dricka vin eller bubbel. Öl kan du få, men detta är inget ölhak. Och ja, skulle du bli hungrig finns det mat från samma kök som serverar Riche och Teatergrillen. Just nu hänger det en fin liten utställning med målningar av Ann Edholm på väggarna.

Nybrogatan 3 i Stockholm

5. Hotel Frantz

I bottenplan på detta lilla hotell precis vid Slussen finns en liten matsal och en ännu mindre bar. Den senare har blivit en favorit i corona-tider. Mys och overkligt sköna soffor är två framgångsfaktorer. Här slinker vi in mellan bussen och tunnelbanan och dricker en öl eller ett glas vin eller tre. Det senare finns i tre storlekar: LOL, OMG och TGIF. Hotellet drivs av familjen Pettersson från Vadstena och oftast är det hotelldirektör Ellen som både serverar i baren och sköter receptionen. Respekt!

