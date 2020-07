Viggos Roadtrip i Sverige, del 4

Torsdag den 16 juli

I valet mellan ett stort hotell och ett litet väljer jag alltid ett mindre. Med detta inte sagt att stora hotell har fördelar. Större verksamheter har ofta fördelar som enhetlig rumsstandard, professionell service och genomgående renoveringar. Men små hotell får egensinnighet och charm som ett stort hotell aldrig kan leva upp till. Små hotell är unika eftersom ägaren, receptionisten och kocken ofta är samma person. De extraknäcker även som författare och ja, lärare i den lokala skolan. Frun jobbar som hovmästare och har målat varenda tavla i receptionen. Och nu är vi framme vid Nösund Havshotell, en liten gullig, vindbiten träbyggnad som haft samma ägare i 28 år. De runt 40 rummen har sin egen charm och rumslösning. Vi fick ett rum en trappa upp med fantastisk utsikt över havet och omkringliggande öar. Nedanför oss precis vid havet stod ett bröllopspar och blev fotograferade. Dottern frågade sin mamma: när ska vi äta bröllopstårtan? Sällskapet var totalt tolv personer så ni behöver inte vara oroliga över brott mot coronareglerna.

Bredvid hotellet ligger ett litet spa med en ja, svävande bastu i mitten och ett gäng små pooler framför. Vår simtur i det friska havet blev inte lång, men efteråt belönade jag mig själv med en iskall öl på verandan. Att sitta bredvid sin älskade i en Torekovsliten badrock och sakta se solen sänka sig, ja det är den högsta formen av lycka och den kan aldrig uppstå på ett megahotell. Jag kan även rekomendera värdshuset som serverade oss bland annat dagsfärsk sej och en smarrig fiskgratäng med musslor och havskräfta. Vi var bland de yngsta i matsalen om vi inte räknar personalen. De senare är vänliga om än en smula osäkra på hur mycket vitt vin de ska hälla i glasen.

Nu fortsätter vi till Karin och Gert Wingårdhs två hus ett stenkast från Marstrand och sen till Sverige framsida Göteborg. Allt i nästa rapport som kommer inom kort.

Viggos Roadtrip i Sverige, del 3

Onsdag den 15 juli

Nu är vi på Vann. Metallindustriarbetarnas gamla kursgård. Det var när Olof Palme införde LAS som facket insåg att de behövde utbilda sig för att inte förlora matchen mot arbetsgivarna. Motparten gjorde samma sak och resultatet i dag är att vi har ett stort antal konferensanläggningar runt om i Sverige i natursköna lägen på behörigt avstånd från stadens alla lockelser. Att lära sig facklig förhandingsteknik är så sjukt tråkigt att anläggningarna kom att placeras långt från allt vad vanligt liv heter. Vann ligger naturskönt djupt inne i Gullmansfjord precis vid strandkanten. Längst ut på samma udde hittar vi Lysekil. Utsikten från vårt rum är nästan lika dramatiskt som i Sagan om ringen-filmerna. Dagens anläggning har inget med facklig kamp att göra. Här finns ett stort spa som i dessa Corona-tider bara släpper in 50 personer åt gången. Det innebär att det finns rikligt med plats för alla i bastun och baden. Det går även att simma runt i fjorden, men du måste se upp för de röda brännmanterna. Dessa har jag varit livrädd för sedan barnsben, men aldrig haft närkontakt med. Kanske är de lika farliga som tvestjärtar… bara skojande. Rummen är små och badrummen fräscha. Gästerna är en mix av barnfamiljer, par i alla åldrar och tjejgäng. Den stora restaurangen heter Vass och här fick vi igår resans hitintills bästa rätt: en perfekt tillagad torsk. MC-resan till Vann var inte lika lyckad. Det började ösregna och då visade det sig att min hustrus regnbyxor hade försvunnit någonstans på resans gång. Då är det klen tröst att landsvägen parallellt med E4:an är dramatiskt vacker med berg och blandskog på östra sidan och öppna åkerlandskap på den västra.

Så fort det slutar regna ska vi fortsätta söder ut.

Viggos Roadtrip i Sverige, del 2

Tisdag den 14 juli.

Nu är vi på Kosteröarna. Nordkoster närmare bestämt. Öarna påminner om Fårö i det att de är vackra, karga och har mycket kulturellt kapital. Alltså här bor det människor som man läser om på kultursidorna. Tyvärr har Göteborg inte lyckats producera en Ingmar Bergman eller en Olof Palme så ni förstår att det kulturella kapitalet är något mindre. Men vem vet, kanske kan de små brunbrända barnen med vita kalufser som leker klättra-så-högt-jag-vågar-på-en-jättestor-sten bli en toppolitiker eller demonregissör och göra så att Koster går om Fårö. En gång intervjuade jag konstnären Lena Cronqvist här. Jag minns att det blev få banbrytande citat, men en hovsam artikel fick jag ur mig. Det var när jag drev konstvärldens RES, en tidning som hette Beckerell och som vi marknadsförde som en strålande konsttidning.

Tillbaka till ämnet.

En road trip på en Honda CB 650 utmed Sveriges framsida. Resan till Koster gick genom Bohusläns kuperade skogs- och jordbrukslandskap. Smala vägar upp och ner och hit och dit. Tålamodet hos min vackra hustru var inte på topp efter några timmar bak på hojen. Hon hotade med att skära av hela sin stjärt. Jag som aldrig kört på dessa slingrande vägar tidigare och körde vilse nästan lika ofta som jag svängde rätt gasade på för fullt för att vi skulle komma fram. Och efter många timmars körning gled vi in i Strömstad och hittade båten som skulle ta oss till Koster och vårt hotell Kosterbaden. Tyvärr var krogen i Strömstad som serverade färska räkor vid kajen stängd så vi hamnade på Heat med japansk och thailändska mat. Den hoppade vi, men öl och vitt vin smakade förträffligt till anständig kostnad. Med två öl i kroppen klev vi på båten och landade på vår övernattningsplats.

Och ni som undrar, rumpan överlevde och är lika härlig som alltid.

Nu blir det historielektion. Koster var norskt fram till 1600-talet, men blev svenskt när två nunnor förälskade sig i en svensk. Men numera är Koster i princip åter norskt. 750 av öarnas tusen hus ägs av norrmän. Och när de kommer på konferens kan notan blir hur hög som helst. Det var på åttiotalet som norrmännen började hittade hit igen och sedan dess har bostadspriserna på ön gått rakt uppåt. En stor villa kostar trettio miljoner och ett uthus utan el, vatten och avlopp kostar fyra. Så kan det gå för ett område som förr i tiden kallades Bohusläns Sibirien.

Kosterbaden är ett mysigt lägenhetshotell med fräscha badrum och fina kök, men vad hjälper det när man inte har något att äta. När vi kom fram förstod vi varför alla andra på båten släpade runt på gigantiska matkassar. Men som tur var hade en krog på ön öppet: Strandkanten. Förutom mat säljer Strandkanten även Koster-hoodies till barn à 249 kronor, uppstoppade papegojor och en massa annat bråte. Det var kö, skylt och rep för ingången när vi skulle sitta ner, men självfallet gick lokalbefolkningen bara förbi oss som om repet och skylten inte fanns. Det var precis som när Fadde var chef för dörren på Spy Bar. Alla människors lika värde borde stå med i bibeln som ett av Guds obegripliga bud.

Men till slut kom vi in och jag fick in en fish and chips med pommes och min fru fick skaldjurssoppa. Rimlig mat till rimliga priser. Upplevelsen kan sammanfattas i ett enda ord: opretentiöst.

Idag regnar det. Vi har ätit frukost på Kosters trädgårdar som jag verkligen kan rekommendera. Distinkt kaffe, smarriga mackor med läcker fyllning och lagom söt fläderblomssaft. Inget budgetställe, men vacker lokal, höns och lamm på gården och ekologiskt utedass. Addera på svensk jazz i högtalarna och ni ser ett gäng miljöpartister i regnkappa framför er. Hit återvänder jag gärna.

Hotell Kosterbaden drivs av Peter Lundgren från Simrishamn. Han gör ett förträffligt jobb och när jag startar mitt första hotell kommer han vara etta på lönelistan.

Viggos Roadtrip i Sverige, del 1

Måndag den 13 juli.

Jag befinner mig på MC-semester i Sverige med min vackra fru som spätta. Alltså en Svemester.

Igår körde vi 400 kilometer, från Björknäs i Nacka till Kållandsö inte långt från Lidköping, ett stenkast från gudomligt vackra Läckö slott . Vi körde via Gnesta, Katrineholm, Kumla och Mariestad. Vi kör en Honda CB 650 från 1980. Med ett sådant fordon känner man sig ganska liten på motorvägen när bilarna rusar förbi i 140. Vi kommer upp i över hundra kilometer, men då skakar det mesta och ja en blir ganska trött i armarna när det blåser rejäl motvind. Att min fru inte säger ett enda kritiskt ord om vårt sätt att färdas är en nåd. Nu förstår ni nog varför jag friade efter tre månaders bekantskap.

Bäst är det förstås på mindre vägar som här ute på Läckö, magiskt vackra åkerfält och mjukt böljande landskap vid Vänerns södra strand. Det finns andra sträckor, som den mellan Katrineholm och Kumla, som är ett riktigt blåshål. Då finns bara en enda tanke i huvudet: varför köpte jag inte en jävla bil istället för en gammal häck till motorcykel?

I Katrineholm tänkte vi äta lunch på restaurang Parken i Stadsparken, men det var förstås stängt på söndagar. Istället hamnade vi på Olympos, en pizzeria i en bunkerliknande lokal med en ösregnslång meny och en person både som hovmästare, servitör och kock. I dessa lägen väljer jag alltid det enklaste på menyn och fick en hygglig vesuvio och min fru tog capricciosa. Dessa rätter gjorde jobbet och sen var vi tillbaka på vägarna.

Det var i Katrineholm som statsminister Göran Persson steg fram som politiskt stjärnskott, men det var i Vingåker några mil bort som han föddes och tog sina första politiska steg. Resan mellan dessa två orter känns som en inandning och tar bara några minuter på motorcykel. Jag tänker på när den unge Persson gjorde denna resa i sin ungdom. Att lämna hemorten och söka sig till grannkommunen för framgång. Ibland är det största resan man gör inte den fysiskt längsta, men en mental jordenruntresa. Nu har Göran Persson återvänt till detta område som stenrik landägare och politiskt superstjärna. Det tycks att ränderna från barndomen aldrig går helt ur.

Vi fortsätter till vår första sovplats, en Airbnb-stuga med havsutsikt på Kållandsö. Stugan är sista huset på grusvägen och ett ställe man aldrig hade kommit till före Airbnb. Vår värd meddelar att vi kan ringa om vi undrar något och svarar han inte så är det för att han kör buss. Då kan vi skicka ett SMS.

Bästa krogen i området är enligt uppgift Hvita hjorten. Den ligger i ett Naturrum precis bredvid Läckö slott. Meny är kort som en avlövning: en veg, en kött och en fisk. Det här är ett sånt ställe där maten är helig och personalen pratar som en terapeut med gästerna. Jag kan älska att äta på krogar som denna, men då måste det gå snabbt att beställa och maten vara supergod. Tyvärr tar det första tjugo minuter och min hjort håller på att krevera tillsammans med grönpepparsåsen. Gösen fångad i sjön är klanderfri, men upplevelsen på denna krog kan sammanfattas i ett enda ord: pretentiöst. Det säger sig själv om verksamheten heter Hvita hjorten.

Dock ska ni spana in grannen Läckö slott när ni är i krokarna. Detta är Sveriges vagga och när man är här blir det självklart. Landskapet är romantiskt vackert, jorden bördig och vattenvägarna många. Nu sätter vi kurs mot Strömstad.