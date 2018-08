3 hotell att hålla ett öga på

Det är inte helt lätt att hålla kolll på alla nya hotell som öppnar världen över. Vår hotellexpert Johan Lindskog gör jobbet åt dig och sållar agnarna från vetet – här är tre hotellöppningar att ta en extra titt på.

Foto: Istock

On top of New York

Att skapa ett hotell i New York som får folk att höja på ögonbrynen måste vara det svåraste man kan ta sig an i hotellvärlden. Det är ju inte direkt en stad som saknar spektakulära boenden. Men är det någon som kan göra det så är det Aman – betraktat som världens mest exklusiva hotellkedja. Aman har främst gjort sig känt för sina överdådiga men alltid mycket återhållet lyxiga hotell och resorter bortom allfar t svägarna. Men de har ett cityhotell i Tokyo. Och nu kommer de alltså till New York. Hotellet kommer att ligga i toppen på The Crown Building, en ikonisk byggnad och ett landmärke vid hörnet av 5:e avenyn och 57:e gatan, självklart med utsikt över Central Park. Hotellet kommer att öppna under 2020.

aman.com

DiCaprios hållbara Belize

Det är så många rätt i den där rubriken. Leonardo DiCaprio, vem gillar inte honom? Nu bygger han hotell också och han gör det i ett av världens mest spännande länder: Belize – en gång i tiden smugglarbåtarnas himmelrike. I dag ett litet dyk- och badparadis mellan Guatemala och Mexiko. Såklart bygger inte Mr DiCaprio vilken ruckelresort som helst. Förutom att vara en glädje för ögat och säkert också för magen så är det en smekning för samvetet också eftersom Leonardo siktar på att skapa ett världsledande exempel inom hållbara hotell. Solenergi, regnvatten, naturreservat, återplantering, allt för att blidka den miljömedvetne gästen och DiCaprio himself förstås, känd som han är för sitt engagemang i planetens välbefinnande. Det enda trista är att vi får vänta till hösten innan resorten öppnar på Blackadore Caye.

restorativeislands.com

Foto: Istock

Äntligen på Andamanerna, eller?

Egentligen kanske det är sorgligt att en av världens sista utposter för enklare turism nu får sitt första internationella lyxhotell. Taj Exotica Resort and Spa öppnar i ögruppen Andamanerna i Bengaliska viken. Andamanerna har ju hittills varit känt som det där stället som rutinerade travellers alltid sänker rösten när de pratar om för att inte alltför många ska höra talas om detta paradis utkastat i havet. Det har varit lite av backpackernas Maldiverna. Men nu ska det exploateras. Eller så farligt är det väl inte – det verkar som om Taj Hotels tagit risken på allvar och försökt skapa något som utan att tumma på lyxen ska smälta in någorlunda i omgivningarna. Så om du vill resa som en backpacker fast inte som en backpacker då kan du kika på nya Taj Exotica.

tajhotels.com