"På Paris tak händer alltid något spännande"

Den kända illustratören Lovisa Burfitt och författaren Andrea de La Barre de Nanteuil är aktuella med en ny bok om Mademoiselle Oiseau – den tredje i serien om den excentriska mademoisellen Oiseu som bor i Paris och hennes vänskap med nioåriga grannflickan Isabella. RES fick en pratstund med duon om boken och om Paris – och vilka adresser som är bäst just nu.

Av: Linda Larsson

Hur föddes idéen till Mademoiselle Oiseau?

Lovisa: Jag jobbade med en porslinskollektion från Rörstrand och skapade den här karaktären som en illustration till det projektet. Men ju mer tiden gick: desto mer började hon få ett eget liv. Hon blev mer än bara en illustration: hon blev en karaktär. Så jag bad Andrea att skriva en bok om henne – och Andrea tog därefter över sagoberättandet.

Vem är Mademoiselle Oiseu?

Andrea: En tidlös megaexcentrisk parisiska – en karaktär som man faktiskt då och då stöter på när man strosar omkring på Paris gator. Hon lever där med sina katter och är ganska ensam – även om det såklart är något hon aldrig skulle erkänna.

Du Andrea bor och har bott i Paris i snart 20 år och du Lovisa har bott i Paris i cirka tio år. Vad är det som är speciellt med just Paris?

Andrea: Jag flyttade dit när jag var 18 år och blev förälskad i staden. Det är något med stämningen, ljuden, de vackra taken, all historia som ständigt är så närvarande. Olika epoker lever sida vid sida.

Lovisa: Paris har alltid varit på min ”att göra”-lista. Det finns en anledning till varför alla författare, poeter och konstnärer har haft sin Paris-tid. Det är något med staden som gör att man dras dit.

Lovisa och Andreas Parisfavoriter - här är deras bästa...

... hotell

Relais Christine ­– ett litet hotell med en blommig bakgård som är lyxigt men fortfarande pittoreskt.

3 Rue Christine

... café

La Palette – ett superfranskt och excentriskt fik med bra mat och härlig stämning.

43 Rue de Seine, 75006 Paris, France

... restaurang

Raw – en relativt ny rawfoodrestaurang i Marais-kvarteren. En riktig smak-explosion av färger och strukturer. Och Will Pradeleix, som "Le Chef" heter, är verkligen charmig...

57 Rue de Turenne



Sen också: La Tour d'Argent – en anrik restaurang med en diger vinlista. Deras vinkällare är helt fantastisk!

15 Quai de la Tournelle

.... promenadstråk

Då måste vi tipsa om att följa Isabella i fotspåren. I ett kapitel i första boken får hon nämligen en karta som hon ska använda för att hämta en lite ovanlig anti-depressiv medecin till Mademoiselle Oiseu. Då går hon över Pont en Arc (också känd som nyckelbron) och går vidare Gabriel Pierné – som är en perfekt plats att pausa på med stenbänkar som ser ut som böcker.

... museum

Musée d'Orsay – här finns fantastiska målningar och dessutom ligger muséet i en gammal tågstation så byggnaden är väldigt cool i sig.

1 Rue de la Légion d'Honneur

... konstgalleri

Galerie Perrotin i trettonde arrondissemanget. Här kan du se bra samtidskonst för den som vill ha något utöver klassisk målerikonst. På den gatan finns dessutom flera gallerier så det är bara att strosa vidare efteråt.

30 rue Louise Weiss

... bokbutik

Librairie Galignani har ett jättebra urval av både konst- och modeböcker. Hela butiken luktar gammal ek och bokhyllorna går ända upp i taket. Lite mutter stämning förvisso. En bokhandel med charm och integritet kan man beskriva den som.

224 Rue de Rivoli

... klädbutik

La Petite Robe Noire som ligger i Palais Royale. Butiken är nästan som ett museum. Letar du efter den perfekta svarta klänningen är det hit du ska – och sen finns här mycket vintage.

Palais Royale, 24 Galerie de Valois

... parfymbutik

Serge Lutens: ett stämningsfullt parfymeri som säljer egna, ofta kryddiga, parfymer.

Palais Royale, 142 Galerie de Valois

Vad skulle Mademoiselle Oiseus bästa tips till Paris vara?

Åk upp till en takterass, spana ut och låt fantasin flöda. På Paris tak händer alltid något spännande nämligen. Där kan allt hända.

Aktuella med: Lovisa och Andrea har precis släppt den tredje boken i serien om Madeomoiselle Oiseau. "Mademoiselle Oiseau och landet Argentine" (Rabén&Sjögren) kan köpas här.