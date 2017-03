I dag öppnar Stockholms nya vardagsrum

I dag invigdes de första delarna av det nya kvarteret Urban Escape vid Brunkebergstorg mitt i Stockholms city. Självklart var redaktionen på RES på plats för att ta del av invigningen.

Brunkebergstorg har länge varit en slumrande stadsdel, trots att den ligger mitt i city, men kommer i och med dagens datum att chockvakna till liv. Petter Stordalens hotellgrupp Nordic Hotels & Resorts öppnar två inspirerande hotell, At Six och Hobo, samt restaurangen Tak, där vi gärna håller till på vår fritid eller när vi vill byta ut kontorsmiljön. Med ambition att omvandla en död och sluten plats till en öppen och levande miljö där människor vill vara, har kvarteret Urban Escape växt fram. Lyxhotellet At Six erbjuder bland annat en cocktailbar, en vinbar och en Listening Lounge.

Grannen Hobo är ett hotell som huserar kreativitet och communitykänsla. Här finns pop up-ytor för nystartade företag som vill visa upp eller sälja sina produkter samt musikscen en trappa upp för signerade och osignerade band och dj:s. Ett perfekt ställe att arbeta eller umgås med vänner på och en given plats för entreprenörer att både mötas och synas.

Högst upp i Hobo-huset huserar restaurangen Tak där Norden möter Japan i regi av talangfulla kocken Frida Ronge. Missa inte att boka en middag här framöver om du har vägarna förbi huvudstaden, man får en helt ny vy på city med utsikt över takåsarna. Takbaren under bar himmel öppnar i maj eller så snart väder och vind tillåter.