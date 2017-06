Kroatiens okända pärlor

Att ö-hoppa och köra längs med den kroatiska kustvägen är en resa som lätt blir beroendeframkallande. Få platser runt Medelhavet har en sådan oemotståndlig dramatisk och vacker natur, dessutom bjuder byarna på intressanta upplevelser och kulinariska äventyr.

Det mullrar och slamrar av metall när vi kör ombord på bilfärjan som ska ta oss från färjeläget på ön Krk till ön Cres för vidare färd till ön Lošinj i Kvarnerbukten. Trots att det är en tidig morgon har vi redan avverkat en färjetur från Rab, en ö vi lovat oss själva att vi ska komma tillbaka till. Tärnor och skrattmåsar skriker och skränar, morgonsolen målar landskapet i disiga nyanser av blått och det är alldeles fullkomligt magiskt vackert. En halvtimme senare har vi placerat oss på däck med varsin bok, frasiga croissanter och varma espressokoppar med fylligt gott kaffe.

Det har gått drygt en vecka sedan vi lämnade Mlini i södra Kroatien. Det är där landet går in som en kil mellan havet och de bosniska bergen till gränsen mot Montenegro. Närheten till de bosniska bergen gjorde att byar på Zupa Dubrovacka, Dubrovniks riviera, fick evakueras under kriget. Tiden läker inte alla sår, men med åren har de bleknat och i dag ses såväl kroater, bosnier som serber på stränderna. Hus och hotell har renoverats och eftersom turistboomen fått bostadspriserna i Dubrovnik att skjuta i höjden har alltfler valt att flytta till byar som Mlini och Srebreno.



Vykortsvackra Veli Losinj på ön Losinj är en av ö-världens charmiga fiskebyar.

I drygt 50 år har min familj haft Mlini som ett andra hem, regelbundna resor har byggt upp en fyra generationer stark vänskap med Mlini-familjen Marojica. Allt började med att mina föräldrar i slutet av 1940-talet reste genom ett Europa som höll på att byggas upp efter andra världskriget. Målet var Adriatiska havet, en resa som följdes av sommarlovsresor med bil när vi barn var tillräckligt stora för att följa med. På den tiden besöktes Mlini av campingturister som fällde upp tält eller parkerade husvagnar i det som numer är Hotell Mlini och Astareas pool- och trädgårdsområde. Då hette landet Jugoslavien, turister var mer ett undantag än en regel och kronan stod högt i kurs gentemot dinaren. Sedan dess har mycket förändrats, inte bara att landet numer heter Kroatien utan också i antalet turister och en valuta som står högre i kurs än den svenska. Utvecklingen innebär också alltfler små, personliga boutiquehotell, designade vinbarer och en rik matkultur som i år resulterat i att landet har fått sin första Michelinkrog: Restaurang Monte i pittoreska Rovinj.

Kroatien, detta långsmala land som gränsar mot fem länder, har en 178 mil lång kuststräcka längs med Adriatiska havet. Det som gör den södra kusten så oemotståndligt intagande är den dramatiska naturen med höga berg intill blomstrande sten- och sandfärgade fiskebyar med små hamnar och klapperstenstränder. Det är tack vare de små runda stenarna som havsvattnet emellanåt är så overkligt klart att det ser ut som att båtarna svävar. Dessutom kantas stränderna, som oftast har sol från tidig morgon till solnedgång, av grönskande pinjeträd med skuggande trädkronor. Och det de höga bergens alla små vattendrag och floder som är anledningen till att rivieran blomstrar så vackert. Att bila längs med den kroatiska kustvägen är en upptäcktsfärd som omfattar det mesta – och det bästa – av vad landet kan erbjuda. Vackra vykortsliknande vyer, härliga bad, spektakulär natur, intressanta städer, charmiga byar och inte minst massor av god mat och oväntade möten.



På Bora Bar Trattoria & Tartuferia i Veli Losinj får man en härlig gastronomisk upplevelse.

Men låt oss för ett ögonblick se tillbaka på vår vecka i Kroatien. Vårt första stopp var den lilla fiskebyn Mali Ston i början av halvön Pelješac. En resa som från Mlini tog oss drygt en timme. Viken som bildas mellan fastlandet och den långsmala halvön är perfekt för mussel- och ostronodlingar, och det är ostronen som lockade oss dit. Mixen av havsvattnets sälta och kalla sötvattensströmmar från fastlandet är betingelser som ger de här ostronen, av sorten ostrea edulis, sin speciella smak av hav – friskt, salt, beskt och blommigt med en lång eftersmak. Trots sitt goda rykte bland ostron- och skaldjursälskare har byn en bedagad atmosfär med slitna gränder och igenbommade hus. Det är en överdrift att säga att byn är vacker, men så här off-season har hon en oemotståndligt rogivande effekt med sitt stilla vardagsliv. Hade vi inte redan bokat hotell på fastlandet hade vi fallit för lusten och stannat kvar ett par nätter, istället körde vi mätta efter en fantastisk ostronlunch vidare norrut mot byn Gradac.

Gradac, vid foten av berget Biokovos sluttningar, är den sydligaste av byarna på Makarska rivieran. Hon är minst lika charmig och intagande som sina systrar Makarska, Baska Voda och Brela, men hon är inte lika känd. Vi åkte dit eftersom vi var nyfikna på ett omskrivet och prisbelönat boutiquehotell – ett litet familjeägt strandhotell med svenskkroatiska rötter. Stipe, eller Stefan som han heter på svenska, hälsade oss välkomna på en utpräglad blekingska, men så är han också född och uppvuxen i Karlshamn med en kroatisk pappa och tysk mamma. Till Gradac flyttade han 1993, där låg släktens sommarhus som pappan några år tidigare hade förvandlat till ett hotell med namnet Marco Polo. Nu har det gått 17 år sedan Stipe tog över rodret och sammanflätade svensk effektivitet med medelhavskroatisk atmosfär.

– Det är klart att jag har ett annorlunda sätt att jobba, jag har vuxit upp och tagit till mig den svenska organisationen och dessutom har jag pluggat i USA vilket gett mig ett amerikanskt tänkande, berättade han.

Eftersom Stipe gjorde oss sällskap under middagen fick vi inte bara veta byns framtida planer, vi fick också en rejäl dos vinkunskap – då menar jag inte bara i vätskeform. Den kroatiska vinhistorian är intressant och det finns mycket att lära.

– Halvön Pelješac är bara ett av alla våra vinområden, men kanske den bästa för röda viner om man tycker om kraftiga och sträva. Åker ni till Primosten tycker jag ni ska prova det näst bästa kroatiska röda vinet vilket är Babić, speciellt det från Leo Gracin som jag känner personligen, rekommenderade han.

Vi kom aldrig till Primosten, istället hamnade vi i Šibenik. Hennes gamla stadskärna har samma slags kalkstensnötta och historiska charm som Dubrovnik och Split, men utan dess trängsel och överprissatta krogar och barer. Staden, som sägs vara den äldsta ursprungliga kroatiska staden, är framför allt känd för sin skärgård som omfattar 240 små öar och rev. Att Šibenik är populär bland båtfarare märkte vi inte bara i hamnen, det bekräftades också på ett av stadens torg där vi slog oss ner för att vila benen efter att ha vandrat timmar i skuggiga trappgränder. Solen flödade dock på torgserveringen intill vårt hotell där det satt ett par med två golden retrievrar. Eftersom vi ville fotografera en historisk rolig detalj, en inbyggd vattenskål för hundar och katter på hotellets fasad, frågade vi om vi fick låna en av hundarna. Två flaskor vin och ett par timmar senare tog vi avsked av varandra med löftet om ses nästa gång vi kommer till Šibenik eller Zagreb. Det är där de bor när de inte far mellan öarna med sin stora yacht som har fast kajplats i Šibeniks hamn. Löftet innefattade även en båttur till ön Zlarin, känd för sina koraller. Charmen med att resa är ju alla dessa oväntade möten …

Vi kom som sagt aldrig till Primosten, inte heller till Zadar – staden som enligt Alfred Hitchcock har världens vackraste solnedgång. Istället valde vi att bada i nationalparken Krks spektakulära trappstegsvattenfall innan vi sen eftermiddag körde vidare i riktning mot ön Rab på Europaväg 65. En väg som slingrar sig som en orm några meter över havet med kurvor som emellanåt böjer sig 180 grader. Den här delen av landets kuststräcka saknar högre berg varför den påverkas av den nordvästliga Bura-vinden som blåser ut mot havet från land. Vinden för med sig salt från havet vilket gör att få växter klarar sig, det är därför den nordöstra sidan av Kvarner-öarna Pag och Rab är så färgfattiga och saknar grönska. Den nordvästra delen är desto grönare, i varje fall på lilla ön Rab som sägs vara den mest skogbeklädda ön i Kroatien. Ön var redan i slutet av 1800-talet en bad- och kurort känd för sitt milda klimat, något som lockade medlemmar av den Habsburgska monarkin liksom kung Edward och hans Wallis Simpson.



Nationalparken Kirka har ett fantastiskt landskap med vattenfall som rinner ner i trappstegsliknande formationer.

Kaffekoppen är tom och det finns bara smulor kvar av croissanten när bilfärjan närmar sig Cres, landets näst största ö. Trots att det bara har gått några timmar sedan vi for från Rab längtar jag redan tillbaka. Tre dagar på ön var inte tillräckligt för att upptäcka alla hennes fördelar. Visserligen hann vi beta av de vackra, svala kvarteren innanför medeltidsmuren, gamla stan är inte större än att man snabbt lär sig hitta i de bilfria gränderna. Vi hade också tid att njuta av carpaccio på tonfisk såväl som bläckfisk, men också av risotto, pilgrimsmusslor och nyfångad grillad fisk. Adriatiska havet som omger Kroatien har mer än 400 olika arter fisk, det anses vara ett av Medelhavets mest fiskrika eftersom en kuperad botten gör det svårt att trålfiska. Sant eller osant, en sak är säker och det är att landets kulinariska nivå blir bättre och bättre.

Rab är en välmående ö, det är prydligt, rent och välorganiserat.

Bortom den klippiga landtungan med sina gamla kvarter och karaktäristiska klocktorn breder staden ut sig med bostadskvarter, butiker, marknader och fina badstränder, såväl sandstränder som nudiststränder. När vi kommer närmare färjeläget överraskas vi av den långa kön med bilar som kantar vägen som slingrar sig ner mot hamnen. Hittills har det gått smidigt att ö-hoppa med täta färjeavgångar som varken krävt förbokningar eller långa bilköer. Vi är mer än glada att vi åker i motsatt riktning när vi kör förbi den kilometerlånga bilkön med helgfirande kroater på väg tillbaka mot fastlandet. Ett par timmar senare på vägen genom ett kulligt, lummigt landskap kommer vi fram till Mali Lošinj, som med sina 8 000 invånaren är den största huvudorten i landets skärgård. På samma sätt som Rab är hon känd för sitt mikroklimat som framför allt lär vara bra för allergiker och astmatiker som checkar in på något av spa- och kurhotellen. Det tar inte lång tid innan vi förstår att det här är en stad där det är bökigt att parkera, även i lågsäsong. Cypresser, klätterrosor, oleandrar, palmer och alla dessa gröna pinjeträd med sina bruna stammar tronar intill ett turkosblått kristallklart hav.

Mali Lošinj är bedårande, men inte lika mycket som hennes vykortsvackra lillasyster Veli Lošinj – en by man inte kan undgå att älska. Båda orterna känns mer italienska än kroatiska med sina ockrafärgade hus med venetianska fönsterluckor, men så var ön en gång i tiden en del av den venetianska republiken innan den blev en del av det Österrike-Ungerska imperiet för att sedan ockuperas av Italien mellan första och andra världskriget. Italienskt är det också på trattorian Bora Bar där vi äter en magnifik lunch. Krogen drivs av italienaren Marco Sasso, en känd kock som gästspelar på finkrogar i landets huvudstad Zagreb. Han har också varit en av domarna i kroatiska upplagan av MasterChef. Därför är det inte så överraskande att mannen som avslutar sin lunch vid bordet intill oss visar sig vara en annan av landets mästerkockar, Mario Čepek.

Under tiden vi njuter av perfekt hemlagad tagliatelle med färskhyvlad tryffel från Istrien, krämig bläckfiskrisotto och en gudomligt god tiramisu får vi veta att Mario varit med i Kroatiska kocklandslaget, men också att han lagat mat åt Angelina Jolie och Roger Moore. Innan kändiskocken åker vidare på sin motorcykel tipsar han oss om restaurang Batelina utanför staden Pula, en fisk- och skaldjursrestaurang vi planerar in att besöka innan vi flyger hem. Men dessförinnan ska vi under ett par dagar njuta av ännu fler goda måltider, båtutflykter, sevärdheter och inte minst härliga bad i ett vatten som är så klart att det känns som att man svävar.



Mitt emot den fascinerande romersk-katolska katedralen Sant Jacob i Sibenik hittar du en av stadens bästa restauranger, Gradska Vijecnica.

Miniguide Kroatiens kusträcka

Snabbfakta

Invånare: 4, 3 miljoner.

Språk: Kroatiska.

Valuta: Kuna.

Ta dig dit: Flyg till Dubrovnik, Split, Pula, Rijeka och Zagreb.

Ta dig runt: Det finns ingen tågförbindelse längs med kusten, däremot går det varje timme bussar mellan norra och södra Kroatien, Rijeka och Dubrovnik. Från Pula i Istrien kan man ta bussen till de flesta orter i Istrien, men också mot Rijeka och längs kusten till Dubrovnik. Hyr du bil kan du hyra i en stad och lämna den i en annan för/mot en extra kostnad. Har du inte tid att ta den bitvis vackra kustvägen från söder till norr finns det avgiftsbelagda motorvägar. När man som vi kör norrut från södra Kroatien måste man åka drygt en mil genom Bosnien Hercegovina, en gränspassering som inte kräver/tar någon större tid så länge man har pass och uppfyller alla tullregler.

buscroatia.com

Boende

Hotell Marco Polo

I charmiga byn Gradac ligger det här lilla familjedrivna boutique-hotellet direkt på den bilfria strandpromenaden med havet som närmaste granne. Hotellets ägare är uppvuxen i Karlshamn med kroatiska rötter. Här checkar man in för en familjär känsla där inget har lämnats åt slumpen, men så har också hotellet, och de 25 rummen, en stor del återkommande gäster som reser utan barn. Hotellets restaurang anses vara en av landets hundra bästa, dessutom visar den intressanta vinlistan på ett stort intresse för utmärkta kroatiska viner. Charmigt, familjärt och bekvämt. Dubbelrum från cirka 1 000 kronor per natt.

Obala 15, Gradac, Makarska riviera

hotel-marcopolo.com

Hotel Arbiana

Ett vacker fyrstjärnigt hotell med bästa läget i staden Rabs lilla hamn. Hotellet byggdes 1924 som en tillflyktsort för den europeiska adeln och känslan finns fortfarande kvar i den ståtliga byggnaden som under åren varsamt renoverats och moderniserats. De 28 rummen och sviterna har en klassisk inredning med tunga textilier och inte minst en fantastisk utsikt. I den intilliggande trädgården ligger hotellets restaurang Agatha Garden, en av öns bästa. Dubbelrum från cirka 1 000 kronor per natt.

Obala kralja Petra Kresimira 4, Rab

arbianahotel.com

Heritage Life Palace

Renässanspalatset Marenci i Šibenik är en vacker byggnad från 1500-talet med ett centralt läge mitt i stadens gamla kvarter, ett par kvarter från parkeringen i hamnen. Atmosfären är familjär och servicen utmärkt, det är också bufféfrukosten i den lilla matsalen. Hotellet har 17 påkostade rum i en ljus färgskala med guldiga accentfärger och en aning kitschiga målningar i renässansstil. På det intilliggande torget kan man äta middag på hotellets restaurang eller sippa på ett glas kroatiskt vin. Dubbelrum från cirka 1 000 kronor per natt.

Trg Šibenskih Palih Boraca 1, Šibenik

hotel-lifepalace.hr

Hotel Ostrea

Prydligt, personligt och prisvärt boende i den rofyllda fiskebyn Mali Ston drygt en timmes resa från Dubrovnik. Hotellet har en filmisk atmosfär med en gammaldags, ombonad inredning i lobby såväl som i de 13 rummen. Byn är pytteliten med ett par hotell och ett antal restauranger i den lilla hamnen, men så är orten känd för sina fantastiska ostron och musslor som odlas i viken utanför byn. Här stressar man ner och äter fullkomligt överjordiskt gott, det gör hotellet enormt populärt så boka rum i god tid. Dubbelrum från cirka 1 000 kronor per natt.

Mali Ston

ostrea.hr

Hotel Televrin

I den lilla byn Nerezine på ön Losjin hittar du det här hotellet med första parkett-läge i den pittoreska hamnen. Byggnaden, som uppfördes 1910 som tull- och stadshus totalrenoverades 2003 och är sedan dess ett privatägt hotell med 13 rum och två lägenheter varav somliga med balkong. Atmosfären är rogivande och filmisk, kanske för att årligen i september arrangeras en filmfestival med olika teman. En stor matsal med väggar klädda med svartvita fotografier från förr skapar en tidlös känsla, maten baseras till största delen på närproducerade råvaror, inte minst färsk fisk.

Dubbelrum från cirka 600 kronor per natt.

Obala Nerezinskih pomoraca 21, Nerezine

televrin.com



Hotel Amfiteatar

Vill man uppleva staden Pula kan man inte hitta ett bättre läge än det här trestjärniga hotellet drygt hundra meter från den romerska amfiteatern. De 18 rummen liksom baren och restaurangen har inretts i en minimalistisk sydeuropeisk stil. Restaurangens kök är känt som ett av stadens bästa gourmetkök, har också gästspelande kockar och olika mat-event. Ett stort plus om man som vi kommer med bil är den intilliggande parkeringen, det är annars svårt att parkera i Pulas gamla stad. Dubbelrum från cirka 600 kronor per natt.

Amfiteatarska 6, Pula

hotelamfiteatar.com

Mat och dryck

Agatha Garden

Den lilla staden Rab har flera bra restauranger där färsk fisk, bläckfisk och skaldjur är stående inslag. Den här hotellrestaurangens kulinariska ambitioner kan mäta sig med vilken finkrog som helst i en europeisk storstad. Menyn består av modernt tillredda rätter där den färska fisken fångas av hovmästaren tillika sommelier vars två yngre bröder jobbar i köket som kökschef och köksmästare.

Obala kralja Petra Kresimira 4, Rab

arbianahotel.com

Vila Koruna

En av de handfull många utmärkta fisk- och skaldjursrestaurangerna i Mali Stone intill hamnen och kajen i den lilla fiskebyn. Fräscht, smakrikt och vacker omgivning med utsikt över ostronodlingarna i den lilla viken. Menyn omfattar inte bara levande ostron och färska skaldjur, de serveras också gratinerade, ugnsbakade och i soppform. Därutöver finns det risotto och andra medelhavsrätter. Fräscht, färskt och fantastiskt gott.

Hamnen i Mali Ston.

vila-koruna.hr

Za Kantuni

En av Mali Lošinj populäraste restauranger ligger på en parallellgata bakom strandpromenadens mer turistintensiva serveringar. Menyn är omfattande med internationella inslag såväl som färsk fisk, pasta och risotto. Rymliga lokaler och terrasser med många gäster, men trots det en hyggligt snabb service. Fräscha råvaror, mycket grönt från trakten, fisk från havet och lokala viner.

Vladimira Gortana 25, Mali Lošinj

Facebook.com/ZaKantuni

Bora Bar Trattoria & Tartuferia

Charmig liten familjedriven krog direkt på kajen i byn Rovenska på gångavstånd från Veli Lošinj. Den italienska kändiskocken och hans kroatiska hustru har bott många år i USA innan de flyttade tillbaka till hennes hemö där de skapat en bohemian-chic-miljö med färgglada inslag och ett kök med fantastiskt goda rätter baserade på pasta, risotto, tryffel, grönsaker, oliver, färsk fisk, bläckfisk och andra inslag.

Rovenska 3, Veli Lošinjn

borabar.net

Konoba Batelina

Den här familjedrivna fisk- och skaldjursrestaurangen utanför Pula är omskriven krog som besöks av foodies från hela Kroatien, men så är den också känd för sin höga gastronomiska kvalitet på såväl mat, dryck och service. Sonen i familjen, tillika erkänd kock, och mamman tillagar det som pappan fångar på morgonens fisketur. Kötträtter lyser med sin frånvaro, det gör däremot inte servicen som är vänlig och snabb. Bordsbokning ett måste.

Čimulje 25, Banjole.

Facebook.com/Batelina

Se & göra

Nationalparken Krk

Är du i närheten av staden Šibenik. bör du inte missa nationalparken Krk som omfattar floden Krka och dess spektakulära vattenfall i olika trappavsatser. Parken, som sträcker sig sju mil in i landet, har också båtfärder på floden – en går till pittoreska ön Visovac och dess Franciskanerkloster. Ta med baddräkt då ett populärt nöje är att bada i vattenfallens dammar. Området är enormt populärt med många turistbussar, det går att ta reguljär busslinje från Šibenik till den lilla byn Skradin. Därifrån kan man åka båt till entrén eller cykla.

npkrka.hr

Romersk amfiteater

Det finns gott om imponerande minnesmärken från den tid då Kroatiens kuster var en del av det romerska riket. En av dessa är Pulas runda amfiteater som nästan är en kopia av Roms Colosseum. Teatern användes främst till gladiatorspel under romartiden men även till medeltida riddarturneringar. I dag vittnar stolsraderna runt arenan om ett fredligare skådespel i form av stora konserter med världsartister. I Pula kan du också se triumfbågen Arco dei Sergi som lär ha uppförts som en hyllning av hustrun och mamman till tre av den betydande romerska Pulafamiljen Sergijevcis medlemmar.

ami-pula.hr

Stadsmuren i Ston

Trots att det som kallas för Europas kinesiska mur mäter 5,5 kilometer hamnar den ofta i skuggan av stadsmuren runt Dubrovniks gamla stad. Försvarsmuren, som uppfördes under 1300-1400-talet, sträcker sig mellan byarna Ston och Mali Ston på halvön Pelješac. Efter flera års renovering kan man nu vandra fem kilometer på den renoverade försvarsmuren som byggdes efter det att halvön Pelješac kom under Dubrovniks styre. Den resterande delen försvann i jordbävningar under 1600- och 1900-talet. Stons saltanläggning har spelat en betydande historisk roll, den är fortfarande i bruk så varför inte passa på att köpa med dig det mineralrika saltet hem som matsouvenir. Här kan man också delta i det årliga Ston Maraton som delvis inbegriper springande på muren.

ston-wall-marathon.com

ston.hr

Kroatiska viner

Medan riktiga vinkännare vet att Kroatien har ett stort utbud av kvalitetsviner kan vi andra förundras över den enorma variationen druvor. Faktum är att vinproduktionen sträcker sig över 2 000 år tillbaka, den populära druvan Zinfandel, som importerades till USA i slutet av 1800-talet, kommer ursprungligen från Kroatien. Istrien i norra Kroatien är ett spännande vindistrikt med flera lokala druvsorter som Teran och Malvasia. Wine station Trapan är en modern vingård drygt en mil öster om Pula. Du hittar också många intressanta vingårdar på ön Korcula dit man kan åka på vinsafari från byn Gradac. Även Pelješac-halvön har flera vinodlingar man kan besöka.

trapan.hr

ston.hr