Veckans reseguide: Monaco

Lyx och flärd – ja, det är förstås vad du kan förvänta dig av Monaco, det lilla furstendömet på Franska Rivieran, den näst minsta staten i Europa efter Vatikanen.

Monte Carlos lyxhotell och Michelinrestauranger är i en klass för sig. De är många med tanke på den lilla ytan. Klanderfria. Snygga. Och såklart: dyra. Barerna och krogarna andas mer gammeldags elegans än trendig minimalism. I butikerna är det handväskor i 20 000-kronorsklassen som man skyltar med och här finns i princip vartenda stort lyxvaruhus värt namnet representerat. Men ett nytt Monaco växer fram – ett som satsar stort på hållbarhet, ekologi och miljö. Dessutom har en hel del hippa barer, hotell och restauranger i mellansegmentet slagit upp dörrarna på senare tid. Många åker till Monaco på sommaren men med över 300 solskensdagar per år och milt klimat kan du för all del också åka dit under vintern för att få en försmak av våren. Här är våra bästa tips.