5 restauranger du inte får missa i Warszawa

I Warszawa äter du gott för en rimlig peng och utbudet av riktigt bra restauranger är stort. Varför man inte pratar mer om Warszawa som en gourmetdestination är faktiskt en gåta.

Text & foto: Linda Larsson

Lediga hotellrum & priser i Warszawa

Elixir by Dom Wodki

Vad sägs om en vodkashot till maten istället för ett glas vin? Här kombineras varje rätt med en väl utvald vodka – och efter ett besök här frågar man sig varför inte fler restauranger anammar det lyckade konceptet. Varje säsong erbjuds dessutom en specialmeny inspirerad av säsongens råvaror – Chef recommends. Omnämnd i Guide Michelin och andra välrennomerade sammanhang.

Ul. Wierzbowa 9/11, Plac Teatralny

domwodki.pl/en

Bar Mlenczny Familijny

En av Warszawas så kallade ”mjölkbarer” – ett restaurangkoncept som har blivit allt populärare under de senaste åren. Hit går du vare sig för bra service eller för maten som sådan. Till en mjökbar går du för att uppleva hur en typisk restaurang såg ut under kommunisttiden. Maten som serveras är traditionell och dessutom extremt billig. En mättande soppa kostar runt 15 kronor. Gurksoppa någon? Man beställer och betalar i kassan och sen hämtas maten ut från en lucka till köket. Menyn är på polska men det finns en engelsk meny om du frågar efter en.

Nowy Świat 39

facebook.com/Bar-Mleczny-Familijny

Beirut hummus and music bar och Kraken Rum Bar

En favorit bland Warszawas hipsters – här är alltid fullt med folk, vilken veckodag det är spelar mindre roll. Beirut och Kraken är egentligen två restauranger som delar utrymme. Beirut serverar olika varianter av hummus och på Kraken beställer man små fisk- och skaldjursrätter. Också ett schysst ställe att bara ta en öl eller en drink.

Poznańska 12

facebook.com/beiruthummusbar

facebook.com/KrakenRumBar



Opasly Tom Restaurant

Gemytlig och trevlig restaurang på en tvärgata till Nowy Swiat som serverar säsongsanpassade klassiska rätter med en tvist. Erbjuder både en avsmakningsmeny och à la carte.

Ul.Foksal 17

kregliccy.pl/opaslytom

Bibenda

Populär restaurang bland Warszawaborna. Ett ställe man går till både för att bara stilla hungern en vanlig vardag och för att fira något extra. På Bibenda serveras välsmakande och kreativa rätter. Istället för potatis kan vi rekommendera att beställa in morötter som tillbehör till varmrätten – så enkelt och så gott.

Ul. Nowogrodzka 10

bibenda.pl

Warszawa Wschodnia

Två restauranger under samma tak som båda drivs under den polska stjärnkockens Mateusz Gesslers flagga. Populärt kvällstid men har öppet 24/7. I ena restaurangen är det långa barbordet en integrerad del av köket. Du kan sålunda spana in kockarna när de tillagar din rätt. Inled måltiden med en flaki – en soppa gjord på komage som sin udda ingrediens till trots smakar fantastiskt. Köket erbjuder annars en mix av det franska och polska köket.

Soho Factory

mateuszgessler.com.pl

