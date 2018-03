Lissabon – de 4 hetaste hotellen i Eurovision-staden

Lissabon har mycket välförtjänt fått strålkastarljuset riktat mot sig i vår och staden har klättrat hastigt på listorna över vårens populäraste resmål.

Särskilt välbesökt lär Portugals huvudstad bli under finalen av Eurovision Song Contest i april, så passa på att boka hotellrum kvickt om du vill bo med stil. Här är våra hetaste tips i olika prisklasser – från snygg men billig budget till mest prisvärda lyxhotellet.

Text: Kajsa Beausang

The Dorm

Ett industichict hostel i beläget i LX Factory-området – en gammal bomulls- och spinnerifabrik från 1846 där en drös kreativa och innovativa företag inom mode, konst, musik, arkitektur och reklam har installerat sig, tillsammans med några sköna restauranger, barer och en återkommande helgmarknad. Här kan man sova billigt i ett av vandrarhemmets tre sovsalar, där man kan hyra ett ”cubby holes”, en slags portugisisk tappning av japanska boxhotell – istället för öppen sovsal har varje säng delats av med plywoodväggar och draperi för en känsla av privatliv. Det finns dessutom två dubbelrum att hyra om man vill lyxa till det hostel-style. Säng i ”cubby hole” från 160 kronor per person och natt. Dubbelrum från cirka 550 kronor per natt.

LX Factory, Rua Rodrigues Faria 103

Almalusa Baixa/Chiado

Ett relativt nytt boutiquehotell beläget i en byggnad som en gång i tiden huserade Portugals kanoner och dynamitlager. De gamla datelerna, stengolven och träbjälkarna är väl bevarade och integrerade i den nya inredningen som går i krämfärgat, vitt och trä. Hotellet osar hög kvalitet och det gör även dess välrenommerade restaurang Delfina. De flesta rum har egen balkong. Hotellet ligger i den charmiga stadsdelen Barrio Alto, ett bra utgångsläge för både shopping och krogliv. Dubbelrum från cirka 1 500 kronor per natt.

Praça do Município 21

The Independente Hostel & Suites

Ta en urtjusig byggnad, i detta fall Schweiz före detta ambassad i Lissabon, renovera den varsamt och pampigt, möblera den med tunga möbler och sammetsgardiner – och stoppa in våningssängar i trippla våningar. Då har du sinnebilden av vad du kan förvänta dig hos The Independente Collective. Här vill man samla resenärer och locals i en miljö som uppmuntrar till möten och utbyte av tankar, erfarenheter och idéer. Detta är ett boende i gränslandet mellan vandrarhem, hotell och ingetdera. Här finns varken room-service, minibar, telefon på rummet, spa, pool eller gym. Något man är väldigt nöjd med. Däremot finns två trevliga terestauranger och en läcker terrass. Säng i sovsal från cirka 150 kronor per person och natt. Dubbelrum från cirka 1 700 kronor per natt.

Alcântara 81

Casa do Principe

Det här vackra, palatslika pensionatet är så hemtrevligt att det finns gäster som checkar in här och stannar i flera månader. Här finns bara nio rum, men det är stora sådana, med högt i tak och fönster från golv till tak. Pensionatet ligger på första våningen i en byggnad från 1800-talet och inspirationen till såväl inredning som namnet har man tagit från prins Pedro V, som föddes 1837, som lär ha varit en särdeles sympatisk kunglighet. Dubbelrum från cirka 1 000 kronor per natt.

Praça do Príncipe Real 23

