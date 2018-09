Rockbjörnenvinnaren efterlyser försvunnen käresta med sång

– Låten är skriven till en amerikansk tjej jag inte kan hitta. En slags kontaktannons skulle man kunna säga, säger artisten om sin nya singel som släpps inom kort. Kommer den att ta sig över Atlanten och hitta fram till sin mottagare tro?

År 2012 reste den svenske artisten John Dunsö genom USA med sin gitarr för att hitta inspiration och skriva musik till kommande låtar. Under en period volontärarbetade han på en gård i Arizona, och där dök amerikanskan Sarah upp för att arbeta en tid hon med och hon blev snabbt väldigt speciell för John. Deras vägar skildes åt, men John har inte kunnat glömma Sarah. Den 14 september släpper han singeln "To Sarah (Wherever You Are)" med sitt soloprojekt "Traveling John".

– Innan vi sa hejdå fick jag hennes kontaktuppgifter på en lapp men tyvärr tappade jag bort den. De senaste åren har jag försökt allt för att hitta henne igen men jag har fortfarande inte lyckats. Min dröm är att den här låten sprider sig över Atlanten och att Sarah hör den någonstans och kontaktar mig, säger John Dunsö, tidigare gitarrist i popbandet Billie the Vision and the Dancers som bland annat har vunnit en Rockbjörn.

Vi önskar John all lycka till och hoppas givetvis på en kär återförening.

Lyssa på låten HÄR.

Foto: Nathan Entrekin