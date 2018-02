Så reste vi 2017

Svenskarna reste mer än någonsin 2017 – de totala utomlandsbokningarna ökade med 14,6 procent från 2016, som även det var ett rekordår.

Medelhavsklassiker och weekendresor – det är förra årets två stora trender. Storfavoriterna är Spanien och Grekland, men några andra länder fått sig ett rejält uppsving. Frankrike ökar resebokningarna med 56 procent, Italien med drygt 38 procent, Portugal med drygt 30 procent och Kroatien med knappt 35 procent, visar Tickets bokningsstatistik.

För det andra, trenden att åka på fler korta resor syns tydligt och populära weekenddestinationer som Amsterdam, Paris, Prag och London ökade kraftigt under 2017. Denna trend ser ut att fortsätta i år. 33 procent av svenskarna tror på fler korta resor under 2018 enligt Tickets senaste Sifoundersökning

– Under 2017 har intresset för kortare resor ökat lavinartat. Svenskarnas resebeteende börjar likna amerikanarnas, när man väljer att göra fler, och kortare, semesterresor spridda över året, istället för att satsa allt på en lång sommarresa, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

Terrorattacker och oroligheter i världen har inte dämpat nordbornas lust att resa, tvärtom verkar svenskarna ha blivit hårdhudade och oron för terror har sjunkit bland svenskarna. Under 2017 utsattes flera populära semesterdestinationer för terrordåd. Detta har dock, till skillnad från tidigare år, inte satt några spår i svenskarnas benägenhet att boka resor – bokningarna har minskat under max några dygn, för att sedan återgå till tidigare nivåer. Även Tickets Sifoundersökning visar att svenska resenärers oro kring terrordåd eller terrorhot inte har påverkat deras resvanor. 30 procent uppgav att terrordåd/hot påverkade resvanorna, jämfört med 41 procent under 2016.

Hetaste resmålen 2017:

Årets weekendstad: Amsterdam + 37 procent.

Årets klättrare: Paris + 47 procent.

Årets semesterland: Storbritannien + 27 procent.

Årets semesterlandsraket: Italien + 38 procent.

Årets sol- och badraket: Split + 38 procent.

Hit reste svenskarna under 2017 – populäraste semesterländerna

Spanien (1) Grekland (2) USA (3) Storbritannien (5) Thailand (4) Frankrike (9) Italien (6) Tyskland (7) Nederländerna (ny) Turkiet (8)

Hit reste svenskarna under 2017 – populäraste resmålen

Gran Canaria (1) London (3) Mallorca (2) Amsterdam (10) Bangkok (4) Paris (ny) Malaga (6) Kreta (5) Prag (ny) Barcelona (7)

Källa Ticket, avresor under hela 2017. Siffran inom parantes visar placeringen för 2016