Zürich – Hipsterspaning bland bankirer

Från att ha varit en stad där nattlivet dött före midnatt och där det kreativaste en bankir kunde göra var att byta färg på slipsen har staden tagit ett gigantiskt, nyskapande kliv in i framtiden. Bland alla skinande banker växer en kreativ kulturstad med små kaféer, lokala designbutiker och alternativa barer fram.

Text och foto: Linda Larsson

Ett slags mini-Berlin är på frammarsch i västra Zürich, i det gamla fabriksområdet som för bara femton år sedan var känt som Zürich baksida – en plats där utsatthet och ljusskygga aktiviteter florerade bortom polismyndighetens radar. Nu har området blivit den nya vallfartsorten för den som vill se och bli sedd där det händer och där stadens trendkänsligaste klientel vill bli hittade.

Inomhusmarknaden Viadukt i industrikvarteren Kreis5 i västra Zürich utgör det perfekta lunchstoppet. Här kan man hitta allt möjligt i matväg: från belugalinser och råbiff till potatisstrudel och sashimi.

Viadukt är en del av ett större projekt där man bland annat har byggt lokaler mellan tågspårets mellanschack för att locka entreprenörer till stadsdelen. Lokalerna hyrs ut rabatterat till både krögare och designers som vill se huruvida deras produkt håller eller inte.

– Vi var en pop up-store innan men nu är vi en pop in-store, säger Nina Van Rooijen, innehavare av butiken Cabinet.

Designkläder från världen över trängs med möbler, smycken, klockor och skor. Samt uppstoppade djur.

– Djuren kommer från en djurpark där de har dött naturligt, de har inte dödats för att bli uppstoppade, säger Nina lugnande.

Hon gillar föränderligheten med konceptet pop-in och hon har råd att testa utbudet på kunderna här.

– Vi säljer lite allt möjligt, det jag får för mig att köpa in. Vi har inget fast sortiment utan det ändras hela tiden.





För att hitta rätt i västra Zürich måste du veta vart du ska, annars är det lätt att missa guldkornen, säger Zürichbon Boris Magrini.

Lite längre bort från Ninas affär råder fullt ös. Det doftar öl och grillat kött. Ett sorl av skratt klingas av till tonerna av hipp loungemusik. Frau Gerolds Garten, som ligger bara ett stenkast från Viadukt, har blivit samlingsplats för Zürich trendigaste afterworksugna. Området påminner om ett koloniområde – här finns till och med en liten plätt där grönsaker odlas mitt i vimlet. Grönt och urbant är inredningstemat och takbaren bjuder på en magisk utsikt över tågspåret.



I närheten av Frau Gerolds Garten ligger två populära nattklubbar – Supermarket och Hive – där elektronisk techno pumpas ut i högtalarsystemen om nätterna. Här finns också det kända tornet Freitag Tower – märket Freitags flaggskeppsbutik. Butiken säljer väskor tillverkade av bland annat lastbilspresenningar, cykelslangar och bilbälten. Väskorna upplevde en hajp för några år sedan och i dag har Freitag gått från att vara trendigt till ikoniskt för Schweiz. Bakom Freitag Tower ligger ett av Zürich andra kända torn, Prime Tower som fram till 2015 var Schweiz högsta men numera omsprunget av det ännu högre Roche Tower i Basel.



Förvisso skulle det inte vara några problem att stanna i västra Zürich en hel weekend. Men samtidigt vore det en skam att inte se mer av staden – speciellt med tanke på att staden är väldigt enkel att ta sig runt i. En välfungerande spårvagn tar dig på bara några minuter till Zürich alla hörn. Föredrar du att gå eller att cykla har du kommit helt rätt. Inte bara närheten men också enkelheten och tryggheten gör att du enkelt tar dig runt till fots eller på cykel – som du kan hyra gratis.



Jag tar mig tillbaka till stadens centrum genom att följa floden till fots. Några unga killar dyker från broarna, barnfamiljer har picknick intill vattenkanten och äldre kvinnor simmar längs med strömmen. Speciella vattentäta säckar används för att kunna transportera tillbehörigheter som mobil och plånbok under simturen.



– I Zürich finns många flodpooler, säger min guide Alex. Vissa är inhägnade, andra inte. I just den här delen badar du gratis.



Från hipsterhäng till bankirspaning. Från västra Zürich till Paradeplatz i centrum. Välklädda män och kvinnor hastar fram på gator som är så rena att jag ifrågasätter om jag inte egentligen befinner mig i en photoshoppad katalog.



Buffén som står uppdukad är en fest för både öga och gom. Krispig tofusallad, vegetarisk tartar, en svampstroganoff, sjögrässallad, nystekta bönplättar, röd curry med paneer, friterade falafelbollar, en sötsyrlig morotssallad, chiapudding, äpplepaj och chokladmousse. Hiltl Haus var världens första vegetariska restaurang enligt Guinness rekordbok när den öppnade 1889 av Ambrosius Hiltl. Restaurangen är fortfarande ett mecka för de som gillar att fylla tallriken med bara grönt. Här råder ett lite annorlunda buffétänk: du betalar per hekto – fyll således inte tallriken med ris. För den som inte vill ha buffé serveras även en vegetarisk à la carte-meny.



Köttfantaster behöver dock inte misströsta – Zürich kommer inte att göra karnivorer besvikna. Det centraleuropeiska köket upplever en popularitetsvåg just nu vilket innebär att utbudet av köttbaserade rätter är stort. Gillar du råbiff är tartar lika vanligt förekommande på menyn som carpaccio är på italienska menyer.



En dålig restaurang är svårt att hitta här – Zürich krogutbud håller generellt toppkvalité. Men smakar det så kostar det. Var beredd på att betala minst 300 kronor för en lunch.



Zürich är den perfekta staden för en prickfri weekendresa. Det är svårt att misslyckas här, du kommer med största sannolikhet att vara nöjd med allt, från det du beställer på restaurangen till hur enkelt det är att hitta i staden, oavsett om du är bankir eller bohem.

Miniguide

Shopping

Bahnhofstrasse

Lyxshoppinggatan i Zürich. Ju längre bort från sjön du går desto billigare blir märkena – från Dolce&Gabbana och Chanel till Zara och H&M.

Gamla stan

Lilla byn, Dörfli, som lokalbor ofta kallar stadsdelen består av områdena Niederdorf och Oberdorf. Liksom i gamla stan i Stockholm duggar souvenirbutikerna tätt här.

Europaallee

Ett nytt kvarter som är på frammarsch i Zürich. Här hittar du allt från designchict och unikt hantverk till väletablerade klädmärken. Spana in butiken Lola Fred som inte bara säljer yogakläder utan även erbjuder yogaklasser.

Lola Fred, Europaallee 5

en.lolafred.com

Kreis5

Västra Zürichs forna industriområde som nu har blivit hippt och trendigt kallas Kreis5. Här hittar man bland annat Viadukt – en sträcka där man utnyttjar mellanrummen mellan tågbroarna som butiks- och restauranglokaler. I området ligger också kända Freitag Tower.

Freitag Tower

Märket Freitag blev känt för att tillverka väskor av gamla presenningar, cykelslangar och bilbälten. Tornet är byggt av containrar som har staplats på varandra och som har blivit ett landmärke. Cool affär och en sevärdhet i sig själv.

Geroldstrasse 17

freitag.ch

Cabinet

En pop in-butik som säljer lite allt möjligt – från tröjor tillverkade av lokala designers till uppstoppade djur. Ett lejon någon? Djuren kommer från ett zoo där de har dött en naturlig död – de har således inte avlivats för att bli någons trofé.

Viaduktstrasse 83

cabinet-store.ch

3 x choklad

Läderach

Fantastisk choklad med butiker i hela Schweiz. Öppnade verksamheten 1962 men är i dag ett av Schweiz mest berömda märken när det kommer till kvalitetschoklad. Missa inte deras chokladkakor med kanderade frukter och nötter.

Bahnhofstrasse 106

laederach.com

Teuscher

För finsmakaren. Teusher ska enligt många chokladkännare göra den bästa chokladen i världen – och det är just i Zürich som den tillverkas. Ett plus är att Teusher inte använder några kemikalier, tillsatser eller konserveringsämnen.

Bahnhofstrasse 46

teuscher.com

Confiserie Sprüngli

Konditori med butiker runt om i hela Zürich. Gillar du gamla tanter, en kopp kaffe och en chokladpralin – då är det till Confiseri Sprüngli på Banhhofstrasse du ska. För den som inte gillar kaffe kanske en kopp varm choklad kan smaka? Under sommarmånaden är glass också en storsäljare.

Bahnhofstrasse 21

spruengli.ch

Mat & Dryck

AuGust boucheri

Här är det kött som står i fokus. För den som vill avnjuta ett glas vin med charkuterier är det hit man bör bege sig. Här kan man vid sidan av huvudrätterna beställa in skinkor och salami i olika portionsstorlekar – 50 gram, 100 gram och 200 gram.

Rennweg 1

au-gust.ch

La Salle

En av västra Zürich finrestauranger som ligger belägen i en gammal fabrikslokal. Här är det uppdukat med vita dukar och välputsade glas intill en trevlig teater och jazzklubb.

Schiffbaustrasse 4

lasalle-restaurant.ch

Helvti Diner

För en blodig hamburgare – gå till Helvti Diner. Du kan beställa tre varianter av köttet: Swiss Premium, Angus och Wagyu. Lägg till ägg, ost, guacamole eller bacon och säg hur du vill ha köttet tillagat. För den modiga kanske en Elvis-burgare med sylt, banan och jordnötssmör kan vara något?

Kasernenstrasse 2

helvti-diner.ch

Les Halles

”Alternativt” är nog egentligen det rätta ordet för att beskriva den här restaurangen där musslor står i fokus. Hela stället andas både punk och trend.

Pfingstweidstrasse 6

les-halles.ch

Brisket

Bredvid Les Halles ligger Brisket som serverar smaker från framförallt den amerikanska södern. Pulled pork, spare ribs och kycklingvingar – amerikansk mat när den smakar som mest.

Pfingstweidstrasse 6

brisket.ch

Rimini Bar

Mysig bar intill en flodpool. Här samsas en salig blandning av folk – från kostymklätt till hipsters i korta shorts. Gå hit främst för deras drinkar. Blir du hungrig finns också pizza att beställa.

Badweg 10

rimini.ch

HiItl Haus

Världens första vegetariska restaurang, enligt Guinness rekordbok. Här finns en buffé där man betalar för det man lägger upp på tallriken, perfekt för den som gillar mycket grönt.

Sihlstrasse 28

hiltl.ch

Frau Gerolds Garten

Mysigt afterworkställe dit Zürichs trendkänsliga klientel gärna söker sig. Hit går man för att umgås i urban trädgårdsmiljö över ett glas öl eller en drink.

Geroldstrasse 23

fraugerold.ch

Bo

Widder Hotel

Ett historiskt hotell där nio olika hus är sammanflätade i ett hotell. Inte bara husen är unika – varje rum är också unikt, i inredning och stil. Läget är också perfekt – mitt i gamla stan. Dubbelrum från cirka 4 850 kronor per natt.

Rennweg 7

widderhotel.com

B2 Boutique Hotel

Mysigt boutiquehotell lite längre upp på Zürich slätter med vacker utsikt över staden. Spana in deras spa-avdelning och poolen på taket. Otroligt hjälpsam personal, fräscha rum och en mysig frukostmatsal som påminner om ett bibliotek – det här är det perfekta hotellet för att återhämta sig efter en lång och intensiv dag på stan. Dubbelrum från cirka 2 850 kronor per natt.

Brandschenkestrasse 152

b2boutiquehotels.com

Dolder Grand

I en gammal byggnad från 1899 hittas det här underbara lyxhotellet som även inhyser ett spa med utsikt över sjön och alperna. Här checkar ofta A-kändisar och Hollywoodstjärnor in, bland annat har Justin Bieber bott här, något man försökte hålla hemligt, men som blev plågsamt uppenbart för hotellets övriga gäster på grund av alla skrikande fans som stod utanför. Hotellet ligger lite utanför centrum. Dubbelrum från cirka 5 400 kronor per natt.

Kurhausstrasse 65

thedoldergrand.com

Se & Göra

Lindenplatze

Mysigaste platsen i Zürich om du vill ha en vacker utsikt över staden. En liten oas mitt i stan.

Bada i floden

Att bada i floden är ett måste om man befinner sig i Zürich under sommarmånaderna. Vattnet är klart och atmosfären är livad. Det finns även speciella badhus som har stängt av delar av floden till att bli privata pooler. Men den del som är allmän fungerar alldeles utmärkt om man har egen handduk med sig och inte bryr sig om dusch.