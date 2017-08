7 bästa tipsen i Singapore i höst

Har du ett stop-over i Singapore eller helt enkelt siktat in dig på en skön resa i den heta storstaden i höst? Då har vi de bästa tipsen för dig just nu. RES korrespondent Linda Kirsebom bor och arbetar i Singapore med sin familj sedan sommaren 2016. Här är hennes bästa tips till staden just nu.

Hotell

Hotel Mono

– Boutiquehotell med karaktär

Singapore har fått mer att erbjuda på hotellfronten än de stilistiska skyskraporna med häftig arkitektur. Nu kan den urbana, designintresserade globetrottern även njuta av schyssta boutiquehotell i historiska byggnader. En nyöppnad pärla är stilsäkra Hotel Mono som ligger på Mosque Street i Chinatown och består av sex välbevarade butiksbyggnader där exteriör såväl som interiör går i svartvit monokrom design. De karaktäristiska detaljerna är varsamt renoverade och de magnifika rokokofönstren är ett signum för hela hotellet. Dubbelrum från cirka 950 kronor per natt.

18 Mosque Street

hotelmono.com

The Warehouse Hotel

– Designhotell med historia

Nästa nyöppnade pärla är designhotellet The Warehouse Hotel som ligger längs med Singapore River i Robertson Quay. Huset byggdes 1895 för handelsmän att göra affärer i mellan Indien och de sydöstra delarna av Asien. Det har inhyst både spritdestilleri i början av seklet och danspalats för Singapores jetsetters på 1980-talet. Nu är byggnaden varsamt renoverad i modern industridesign men med historiska detaljer i fokus, av chefsdesignern Chris Lee från arkitektbyrån Asylum. Hotellet erbjuder sköna lounger, pool, bar och restaurangen Po som bjuder på singaporiansk mat med modern finess. Det finns sex kategorier av dubbelrum, totalt 37 stycken, alla i sin egen unika stil. Dubbelrum från cirka 1 500 kronor per natt.

320 Havelock Road

thewarehousehotel.com

Mat & Dryck

National Kitchen by Violet Oon

– Traditionell mat i ny tappning

Det singaporianska köket har sitt ursprung i de kinesiska, malaysiska och indonesiska köken. Kyckling, fläsk och biff i alla möjliga mixer av kryddor och såser. Vill man äta riktigt gott men komma bort från gatukökens enkelhet så är Violet Oons restauranger ett säkert kort. Fantastisk miljö i äkta art deco-stil i National Gallery, Bukit Timah eller Clarke Quay. Restaurangerna har olika menyer men utgår alla från Singapores historiska maträtter och smaker. Menyerna är modernt komponerade av ”mamma Violet” som driver restaurangerna tillsammans med sina två barn. Väl värda ett besök.

1 St Andrew´s Road, National Gallery

3B River Valley Road, Clarke Quay

881 Bukit Timah Road

violetoon.com

Ps Café

– Öst möter väst

Min absoluta favorit för dagens alla måltider är Ps Café. Det grundades av duon Philip Chin och Peter Teo som har en stark passion för den singaporianska livsstilen och kafékulturen, och med rötter inom branding och design. De är kända för sina desserter som är rena konstverken men har med tiden utökat med sallader och mer matiga rätter på menyn. De driver nu åtta kaféer på väl valda ställen i Singapore. Själv åker jag gärna till det gröna, tropiska Dempsey Hill på helgerna för en härlig brunchtallrik eller fika med familjen. Allt på menyn är en härlig fusion mellan öst och väst och är en fröjd för både öga och gom. Missa inte deras ananaskaka, den är ett måste.

28B Harding Road

45 Ann Siang Road

pscafe.com

The Summer House

– Närodlat i lantlig idyll

Vill man komma bort helt från storstadspuls och food courts är The Summer House ditt bästa alternativ. Denna, för Singapore typiska, svartvita bungalow ligger i en lantlig miljö, omgiven av grönskande trädgårdar och ängar. Här huserar även Wildseed Café samt floristen Poppy Flora Studio. Maten som serveras är från närområdet och grönsaker och örter odlas i restaurangens trädgård. Kocken och grundaren är tyske Florian Ridder som tidigare lagat mat på flera Michelinrestauranger runt om i Europa och i Singapore.

3 Park Lane

thesummerhouse.sg

Bar & Nattliv

Smoke and Mirros

– Futuristiska cocktails

Jag skulle nästan kunna säga att bara utsikten är värd ett besök. Från terrassen högst upp i Singapore National Gallery ser man ut över hela Marina Bay. Men Smoke and Mirrors erbjuder helt klart också bland de bästa drinkarna i stan. De är komponerade av den prisbelönade bartenderchefen Yugnes Susela och är rena konstverken. Naturliga ingredienser toppade med en gnutta molekylär kemi gör dem garanterat instagramvänliga – inte minst i kombination med den magiska utsikten. Att boka bord rekommenderas.

St Andrew´s Road, National Gallery

smokeandmirrors.com.sg

Atlas Bar

– Bar i Gatsby-anda

Kliv tillbaka till 1920-talets guldålder med tropiska palmer, guldstatyer och sammet, och serveras av välklädda bartendrar med vit kostym och svart fluga. Atlas har genomgått en rejäl ansiktslyftning och här kommer man inte in med flip flops och strandkläder, vilket man förstår när man ser den helt magnifika miljön. Den ikoniska art deco-baren stoltserar med sitt gintorn mitt i lokalen, som har över 1 000 sorters gin. Champagnerummet i roséguld är inte heller fy skam med 300 sorter och ett stort utbud på glas. Drinkarna skakas med stor precision och passion av den prisbelönta tjeckiske bartendern Roman Foltán. Prova en erté – gin, ylang ylang, gentiana champagne och timjansocker.

600 North Bridge Road

atlasbar.sg

För fler tips: spana in RES Singapore-guide.