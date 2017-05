Singapore – här ska du bo

Hotellet Raffles i Singapore kommer alltid vara känt då det var här den kända drinken Singapore Sling skapades runt 1910. Men Singapore har många andra snygga hotell värda att spana in.

Tips och foto: Nina Olsson

The Warehouse hotel

Nästa nyöppnade pärla är designhotellet The Warehouse Hotel som ligger längs med Singapore River i Robertson Quay. Huset byggdes 1895 för handelsmän att göra affärer i mellan Indien och de sydöstra delarna av Asien. Det har inhyst både spritdestilleri i början av seklet och danspalats för Singapores jetsetters på 1980-talet. Nu är byggnaden varsamt renoverad i modern industridesign men med historiska detaljer i fokus, av chefsdesignern Chris Lee från arkitektbyrån Asylum. Hotellet erbjuder sköna lounger, pool, bar och restaurangen Po som bjuder på singaporiansk mat med modern finess. Det finns sex kategorier av dubbelrum, totalt 37 stycken, alla i sin egen unika stil. Dubbelrum från cirka 1 500 kronor per natt.

320 Havelock Road, Singapore 169628

Capella

Capella är ett elegant lyxhotell i kolonialstil på lummiga Sentosa Island. Här serveras en riktigt bra frukostbuffé, men även dess barer och restauranger håller hög kvalitet. Här får du prickfri service och paradisiskt poolhäng.

The Knolls, Sentosa Island, Singapore 098297

Gallery Hotel

Gallery Hotel är ett hippt konst- och designhotell och erbjuder, som alla hotell med självaktning i Singapore, en takpool. Här finns en av de populäraste och hotelltaket är onekligen en oas mitt i stan.

76 Robertson Quay

The Scarlet

För dig som har tröttnat på minimalism och söker en färgstark hotellupplevelse är Scarlet Hotel svaret på dina böner. Hotellet ligger mitt i Chinatown och är inrett med dekadens, röd sammet och svart läder, som hämtat ur en asiatisk film noir.

33 Erskine Rd

Hotel Mono

Singapore har fått mer att erbjuda på hotellfronten än de stilistiska skyskraporna med häftig arkitektur. Nu kan den urbana, designintresserade globetrottern även njuta av schyssta boutiquehotell i historiska byggnader. En nyöppnad pärla är stilsäkra Hotel Mono som ligger på Mosque Street i Chinatown och består av sex välbevarade butiksbyggnader där exteriör såväl som interiör går i svartvit monokrom design. De karaktäristiska detaljerna är varsamt renoverade och de magnifika rokokofönstren är ett signum för hela hotellet. Dubbelrum från cirka 950 kronor per natt.

18 Mosque St

