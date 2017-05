Hungrig i London? Här är våra tips.

London är ett paradis för matälskaren. Inte nog med att det engelska köket fått en ny, välförtjänt uppmärksamhet och omsorg – numera kan man dessutom äta god mat på de allra flesta pubarna i huvudstaden. Här hittar du också fantastiska restauranger från hela världen. Bland de roligaste tillskotten finns bland annat hoopers från Sri Lanka, en italiensk matmarknad och en judisk delikatessrestaurang. RES Londonbloggare Cajsa Lykke Carlson tipsar om var du ska äta och vad.

Öst

Viet Grill

– Smak av Saigon i Shoreditch

Kingsland Road i östra London kallas ibland skämtsamt för ”Pho Mile”, eftersom här finns så många vietnamesiska restauranger. Pho är den klassiska, beroendeframkallande vietnamesiska soppan, och den kan du garanterat prova på alla restauranger på gatan. Många av dem låter kunderna ta med egen öl eller vin och kan kännas lätt studentikosa, men är man ute efter utsökt mat och en lite finare restaurangkänsla är det Viet Grill man ska besöka. I den snygga lokalen med palmtapeter äter man med fördel pho, men även de andra rätterna är väl värda att beställa. Kortare meny än på många andra ställen på gatan, men väldigt god mat!

58 Kingsland Road, Shoreditch

vietnamesekitchen.co.uk/brands/viet-grill

Quilombero

– Trendig restaurang med annorlunda koncept

London är en av de få städerna i världen där en restaurang som kombinerar argentinskt kök med mat från Genoa i Italien låter som ett fullkomligt rimligt och fungerande koncept. Det finns en anledning till blandningen på restaurangen Quilombero – många italienare från Genoa utvandrade till Argentina på 1800-talet – och resultatet är lyckat. Missa inte deras arrancini och musslorna! Quilombero är nytt och coolt – det är inrett lite som en trendig skolmatsal – och bakom konceptet ligger Missy Flynn och Gabriel Pryce från Rita’s, en av Hackneys bästa restauranger. En bra anledning att ta sig till East India Docks långt ut i östra London.

Clove Crescent, East India Docks

instagram.com/quilomberoldn

Legs

– Vinbar och restaurang med Michelin-godkännande´

Låt dig inte avskräckas av vare sig de tråkiga omgivningarna – Homerton är inte den mest pittoreska stadsdelen i Hackney – eller att restaurangen är med i Michelinguiden; Legs är vare sig otäckt hippt eller (alltför) galet dyrt. Den spännande menyn är skapad av självlärda kocken Magnus Reid och har fullträffar som friterad potatis med creme fraiché och torskrom, lammkotletter med pesto och ankägg med svamp. Den långa vinlistan är dyrare än på många andra ställen i öst, men du kan lita på att vinet är fantastiskt. Namnet Legs kommer från dropparna som formas på insidan av ett vinglas.

120 Morning Lane, Homerton

legsrestaurant.com

Väst & centralt

Hoppers

– Exotiska crepes och curry

Lankesisk matlagning är inte särskilt utbredd utanför landets gränser, så det är extra kul att man nu kan äta hoppers från Sri Lanka mitt i Soho. Hoppers är en slags crepes formade som en skål och man kan välja att beställa chutney och såser vid sidan om, eller varför inte äta dem med en skål curry? Ägghoppers är extra goda. Man kan inte boka bord här och det är ofta kö, men de tar telefonnummer i dörren och sms:ar när bord är ledigt, det är bara att vänta – förslagsvis på någon av Sohos alla pubar.

49 Frith Street, Soho

hopperslondon.com

Rapha Cycle Club

– Cyklistkafé

Rapha är ett märke som gör cykelkläder och i deras snygga butik nära Piccadilly hittar man även ett alldeles utmärkt kafé. Kaffet kommer från Workshop Coffee, ett av de bästa kafferosterierna i staden, och på meny finns allt från brownies till soppor och sallader. God mat och gott kaffe i lite ovanliga omgivningar. Det är kul att spana på cyklisterna som shoppar i butiken i samma lokal.

85 Brewer Street, Soho

pages.rapha.cc/clubs/london/club-cafe

Norr

Michiko Sushino

– Fyndig, utsökt sushi

Japanska modedesignern Michiko Koshino kom till London under tidigt åttiotal och är mest känd för sina avantgardistiska klubbkreationer, men nu har hon lagt till ytterligare en sträng på sin lyra – en restaurang med det fyndiga namnet Michiko Sushino. Det är en klassisk japansk restaurang och kaffebar belägen utanför centrala London, i Queens Park i nordväst. Läget är lite udda, men den är väl värd ett besök – sushin är kanske den godaste jag ätit i London. Ett roligt tillskott till en väldigt typiskt engelsk gata.

74 Salusbury Road, Queen’s Park

michikosushino.com

The Good Egg

– Judiskt favoritställe

New York-bor har länge kunnat njuta av ett gigantiskt utbud av moderna, judiska delis och restauranger, men i London har det sorgligt nog varit ganska tyst på den fronten. Men det har det blivit ändring på nu, när trevliga The Good Egg öppnat i Stoke Newington. Restaurangen är inspirerad av judiska delikatesser från Montreal, Kanada, men tar också influenser från mellanöstern, och på menyn hittar man rätter som labneh, dak dak-sallad, shakshuka och pastrami. Maten och stämningen är fantastisk, men de tar inga bokningar för brunch eller frukost, bara för middag, så räkna med att köa. Trevlig personal och bra service.

93 Church Street, Stoke Newington

thegoodeggco.com

Kerb Camden

– Marknadens nya tillskott

Camden må vara en turistfälla, men för den som gillar att prova olika matstånd är området alltid värt ett besök. Nu är det mer sant än någonsin, eftersom man nu även hittar matmarknadsspecialisterna Kerb här. Precis vid vackra Regent’s Canal finner man deras stora utbud av matstånd – 34 stycken – som inkluderar utmärkta kycklingstället Mother Clucker och vietnamesiska Hanoi Kitchen, bland andra. Öppet hela veckan, från 12.00–17.00 mån–fre och 11.00–18.00 lör–sön.

Camden Market, West Yard, Chalk Farm Road, Camden

kerbfood.com/camden

Söder

Okan

– Okonomiyaki från Osaka

På Okan inne i Brixton Village, som har många roliga matställen, serveras det främst okonomiyaki, en traditionell, japansk pannkaka. En okonomiyaki är inte söt, utan mer som en sorts omelett som görs på bland annat kål, potatis och lök, med kött eller fisk. Den traditionella okonomiyakisåsen gör den till en unik smakupplevelse, som rekommenderas varmt. På Okan har de också otroligt goda nudelrätter – prova deras Okan mix som innehåller räkor, bläckfisk och kimchi – och njut. Det lilla restaurangståndet ser ut som ett lunchställe, men har öppet till 23. Stängt på måndagar.

Unit 39, Brixton Village, Brixton

okanbrixtonvillage.com



Foto: Sara Montali

Mercato Metropolitano

– Italiensk matmarknad

I södra London, nära Borough-stationen, hittar man någorlunda nya, gigantiska matmarknaden Mercato Metropolitano som tar upp nästan 14 000 kvadratmeter i en gammal industrilokal. Det är ett superbt ställe att besöka för en rolig helgbrunch – här finns ett jätteutbud av olika matstånd, mest italienska, men även från andra länder, samt en biograf och delikatessaffär. Mycket rolig mat att prova!

42 Newington Causeway, Borough

mercatometropolitano.co.uk

För fler tips till London, spana in RES stora Londonguide.