London – perfekt för en weekend

Anglofiler är vi allihopa och London har alltid en given placering bland toppvalen när vi svenskar väljer weekendresmål. Med all rätt. Vår Londonkorrespondent har alltid koll på vad som händer i staden.

Text: Cajsa Lykke Carlson

Restaurang

Dishoom Kensington

God indisk-persisk mat i vackra omgivningar

Det finns många Dishoom-restauranger i London, och den allra senaste öppnade nyligen i Kensington. Lokalen i art deco-stil har inspirerats av Bombays jazzscen på 1930-talet och är i en klass för sig med sina varma färger, sitt stora väggur – som tagen ur en Wes Anderson-film. Lika trevligt att besöka för ett fyllt naan-bröd och en lassi till frukost som för en galamiddag med curry och biryani. Här finns även veganska rätter.

4 Derry Street, Kensington

dishoom.com/kensington

Tea Room

Dekadent Hongkong-känsla mitt i Soho

Tea Room är en restaurang som inte liknar någon annan jag varit på i London. Med sina sextiotalsvibbar och Hongkong-stil känns det som om man är en statist i filmen In the Mood for Love. Menyn, som är skriven i en tidning, har godsaker som spiced peanut and bait, jordnötter och pyttesmå friterade fiskar, friterad tofu, kycklingvingar med vitlök och större rätter som deras fantastiska ris i lergryta – den med svamp är en av mina nya favoriträtter. Den kantonesiska cocktailbaren har också väldigt goda drinkar, många gjorda på kinesiska spritsorter som är ovanliga i Europa. Ett häftigt middagsställe.

23 Greek Street, Soho

bun.house/#tearoom

Bar & Nattliv

Alibi

Divebar med cocktails på kran

Alibi är en riktig Dalstonklassiker – i åtta år har folk festat, dansat och druckit i källarlokalen, som ofta har roliga klubbkvällar. Nu har den renoverats och den unga publiken kan beställa både öl och cocktails på kran från den nya baren. Negronin är värd att prova. Något för den som är ute efter en stökig, kul Londonkväll.

91 Kingsland High Street, Dalston

thealibilondon.co.uk

Se & göra

Hayward Gallery

Nyrenoverat konstgalleri vid floden

Det har gått två år sedan Hayward Gallery stängde för helrenovering, men nu kan man återigen besöka konstgalleriet som ligger på fina South Bank vid Themsen. Här hålls alltid spännande utställningar. Dessutom ligger Hayward Gallery i en fantastisk brutalist-byggnad som är värd ett besök bara den. Boka biljetter i förväg – det är ett populärt ställe. Nere vid South Bank finns också en trevlig matmarknad som är öppen varje helg.

337-338 Belvedere Road, Lambeth

southbankcentre.co.uk/venues/hayward-gallery

Hotell

Islington Inn

Prisvärt hotell i norra London

Det är svårt att hitta billiga hotell i London som dessutom är fräscha och inte ligger alltför långt från centrum, men Islington Inn prickar in många rätt. Hotellet ligger i Islington i norra London, på en gata som visserligen är en bra bit från tunnelbanan men har mycket bra bussförbindelser, och närliggande Angel, Islington, är ett supertrevligt område. Små men fräscha sovrum, och en enkel frukost ingår i priset. Dubbelrum från cirka 800 kronor per natt.

366 Essex Road, Islington

Lediga rum & priser

Shopping

London Terrariums

Växter i flaskor från unga designers

Emma Sibley och Tom Murphys butik i New Cross i södra London är en egen liten värld. I den lilla lokalen säljs mängder av deras miniekosystem: växter i flaskor och damejeanner i olika storlekar. De behöver aldrig vattnas – se till att inte öppna korken, så håller de sig evigt gröna eftersom kondensationen som bildas ger plantorna fukt. Den instagramvänliga butiken i rosa och orange har också en del suckulenter och andra plantor, och designduon arrangerar även workshops där kunder får tillverka sin egen trädgård-i-en-flaska.

106a New Cross Road, New Cross

londonterrariums.com