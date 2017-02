Hotellet At Six lanserar egen smyckeskollektion

Bär hotellet runt halsen! Hotellet At Six på Brunkebergstorg i Stockholm slår upp portarna den 23 mars och lanserar samtidigt en egen smyckeskollektion.

Smyckeskollektionen "The X Collection" är ett samarbete med den svenska designern Kristina S. Vučković som nyligen vann Svenska Moderådets pris "Swedish Fashion Talent 2017". Kollektionen är en specialdesignad samling av smycken och accessoarer och kommer att bäras av medarbetarna men också finnas till försäljning på hotellet.

– Att få pryda våra medarbetare, och förhoppningsvis gäster, i smycken och accessoarer som kombinerar elegans med nyskapande konstfulla uttryck ger ytterligare en dimension till upplevelsen av At Six, säger Jennie Hahmann Håkanson, vd på At Six.