Sverrir Gudnasons bästa resetips

Inför inspelningen av filmen Borg, där han spelar rollen som tennislegendaren Björn Borg, låg Sverrir Gudnason i hårdträning för att lära sig spela tennis. När han inte spelar in film så vänder han plattor på nattklubb i Stockholm, dricker öl i New York och umgås med släkten i Reykjavik. Här är Sverrir Gudnasons bästa…

Av: Helena Kaloudi

…STORSTAD

– Jag älskar New York, jag har tillbringat mycket tid där och längtar alltid dit. Det är en otroligt stor stad men jag tycker det är skönt att man ändå tar sig runt lätt genom att antingen promenera eller ta tunnelbana. Man kan hamna i samtal med vem som helst. Som till exempel när jag stod och väntade på tunnelbanan en gång och så var det en kille som ropade: ”I like your shirt!”. Och jag tänkte först: ”ska han råna mig nu?” Men sen förstod jag att det är så det är där, folk bara snackar med varandra, även om man aldrig kommer ses igen. Det känns som en väldigt fri och öppen stad och jag åker dit så fort jag får chansen.

…STRAND

– Jag är ingen strandperson, men jag älskar att bada i badkar. Det gör jag varje dag. Men annars är jag en badkruka för jag gillar inte att bada i kallt vatten. Det måste vara supervarmt vatten för att jag ska kunna bada. Det kanske är för att jag är islänning. På Island badar man ju i varma källor, och det tycker jag är helt fantastiskt.

…Ö

– Det måste ju vara Island eftersom jag har emotionella band dit. När jag är där så hänger jag med vänner och familj i Reykjavik, reser runt lite på landet och åker till sommarstugan. Jag åker dit minst en gång per år, under sommaren, och varje gång jag är där så får jag en slags energi som gör mig mer kreativ. När jag sedan kommer tillbaka till Sverige så känns det som att jag kan göra vad som helst. Jag tror att det är något med själva miljön och luften där.

…KAFÉ

– Jag är ingen kaféperson, men Nybergs konditori i Stockholm gillar jag. Det ligger nära mitt hem så jag brukar hänga där, och om jag har intervjuer brukar jag vilja göra dem där. Sedan har jag ett favoritkafé i Reykjavik som heter Mokka. Det är snygg inredning och skön stämning, och där kan man köpa gamla traditionella, isländska bakverk. Det känns som det var förr på Island där inne. Och det har funnits länge men är fortfarande populärt. John Grant hade faktiskt ett skivomslag med en bild där han satt inne på Mokka.

Nybergs konditori

Upplandsgatan 26, Stockholm

nybergshembageri.se

Mokka-Kaffi

Skólavörðustíg 3A, Reykjavík

mokka.is

…BAR

– Milano’s på East Huston Street i New York är ett ställe jag alltid går till när jag är i stan. Det är en riktig dive-bar, typ en sylta. Det är sköna karaktärer som hänger där. En massa stammisar som sitter och tjattrar.

Milano’s Bar

51 East Houston Street, New York

…RESTAURANG

– Tennstopet i Stockholm är mitt stamställe. Jag gillar lokalen och personalen är väldigt trevlig. Jag kan verkligen rekommendera deras biff Rydberg. Och en gång om året serverar de faktiskt kråka.

Tennstopet

Dalagatan 50, Stockholm

tennstopet.se

…HOTELL

– Eftersom vi filmade Borg i Prag så har jag varit där rätt mycket nu sista tiden, och då har jag bott en hel del på Mandarin Oriental. Det är ett snyggt och trevligt hotell med bra läge och väldigt trevlig personal som jag lärde känna efter ett tag.

Mandarin Oriental

Nebovidská 459/1, Malá Strana, Prag

mandarinoriental.com

…NATTKLUBB

– Jag gillar en klubb i Budapest som heter Szimpla Kert, där de har blåst ut en gammal övergiven byggnad och byggt värsta nattklubben. Det är ett riktigt coolt ställe och det är hur stort som helst. Det har byggt upp det som en scenografi.

Szimpla Kert

1075, Budapest Kazinczy utca 7, Budapest

szimpla.hu

…BUTIK

– Det finns en skivbutik som heter Runt Runt i Stockholm som jag gillar, och som är ett skönt stammishäng. Jag köper ofta LP-skivor, och har alltid gjort det. Framförallt eftersom jag spelat på klubbar sedan 1990-talet, bland annat min klubb Vänner & Bekanta.

Runt Runt

Odengatan 90, Stockholm

fredrikbrev.wixsite.com/runtrunt

…PRYL PÅ RESAN

– Jag brukar försöka ta med mig en liten högtalare som ändå är så pass bra att ljudet kan fylla ett hotellrum. Om man kan spela musik på en någorlunda bra nivå så känns det mer som hemma när man är borta. Marshall har bra grejer när det gäller ljud.