Kapstadens 5 bästa hotell just nu

Kapstaden kallar och vi reser. Skönt klimat, långa stränder och häftiga upplevelser. Jetlaggad? Glöm det, Kapstaden ligger en timme före oss. Ett citat som stämmer överens med den generella sinnebilden: ”I Afrika har vi tid. I Europa har ni klockor”. Här checkar vi helst in just nu.

Text: Johan Augustin Foto: Henrik Trygg

Lediga hotellrum & priser i Kapstaden

Omgiven av hav, berg och vindpinad natur. Lägg till vackra stränder, vingårdar och fler upplevelser än du hinner med. Kapstaden innebär aktiv semester, sova får du göra när du kommer hem. Äta gott kommer du däremot göra, chica barer och gourmetrestauranger med stjärnkockar tävlar om ditt besök. Det är billigt att lyxa till det i matväg, för att inte tala om alla lokala viner. Låt dina sinnen inspireras – välkommen till Kapstaden!

1. THE LAST WORD

Detta femstjärniga boutiquehotell finns på tre platser i Kapstaden. Bästa läget är på Long Beach där du har hela stranden framför dig och utsikt mot Hout Bay. Det är litet och intimt, och till The Last Word kommer du för att vila, det enda som hörs är ljudet från vågorna som rullar in på stranden. Dubbelrum från cirka 5 000 kronor per natt inklusive frukost och drinkbord, som alltid står uppdukat om du skulle bli sugen på en rom och cola till solnedgången.

1 Kirsten Avenue, Kommetjie

Lediga rum & priser

2. GRAND DADDY

Även om du inte tänker bo här så kom hit och ta en drink i takbaren – ett trendhak bland många lokalbor. Grand Daddy ligger centralt på shoppinggatan Long Street, och här ska du bo om du vill ha något originellt, kul och annorlunda. Istället för ett vanligt rum kan du boka en av sju silverfärgade husvagnar som är utplacerade på boutiquehotellets tak. Varje måndagskväll hålls också filmvisning bland hustaken på Pink Flamingo Rooftop Cinema. Ett standardrum kostar cirka 1 500 kronor och en husvagn omkring 2 000 kronor inklusive frukost.

38 Long Street

Lediga rum & priser

3. VILLA CAPE ADVENTURES

Kanonbra läge mitt i Gardens som är ett av de hippaste områdena just nu. Den k-märkta viktorianska villan ligger nära populära restauranger och har en solterrass med utsikt mot Table Mountain. Ett charmigt guesthouse som drivs av ett svenskt par som inte kan få nog av Kapstaden – de guidar även gäster i staden och hjälper till med utflykter. Ett dubbelrum med frukost kostar cirka 1 500 kronor per natt.

New Church Street 79A

capeadventures.se

4. DADDY LONG LEGS

Hotellrum eller lägenhet? Båda finns att välja mellan, centralt placerade på Long Street. Hotellets 18 rum har alla designats av lokala konstnärer för att föra Kapstadens kreativa ådra hela vägen in i sängkammaren. Färg och form, mentos-karameller i rad eller varför inte ”Please do not disturb”-rummet som är ditt eget karaokehak. Ett designat dubbelrum kostar från 800 kronor utan frukost per natt.

Hotellet ligger på 134 Long Street och lägenheterna på 262 Long Street.

Lediga rum & priser

5. STEENBERG HOTEL

För den som föredrar en avkopplande hotellvistelse långt borta från bullrig trafik är Steenberg Hotel en absolut dröm. Det ligger i den pittoreska förorten Constantia Valley på vad som är Kapstadens äldsta vingård, upprättad 1682. Samtliga rum är i Steenbergs originalbyggnader och individuellt dekorerade i romantiskt lantlig stil. Här kan man förutom att prova vin, äta som kungar, bada i pool, gå på spabehandlingar även njuta av en golfrunda precis intill. Ett dubbelrum i denna dröm kostar cirka 1 400 kronor.

Steenberg Estate, Steenberg Rd, Tokai

Lediga rum & priser

VÅR RESEGUIDE TILL KAPSTADEN HITTAR DU HÄR

Lediga hotellrum & priser i Kapstaden