Kapstadens bästa restauranger

Nu är det vinter i Kapstaden men att resa off season är ej att förakta. Turisterna är färre och färre turister betyder att det finns en större chans att få bord på de annars, under sommarmånaderna, smockfyllda restaurangerna. Här är några vi tycker du ska unna dig om du är där just nu:



Chefs Warehouse & Canteen Detta är restaurangen där du får rätta dig efter tiderna. Det går inte att boka bord och köket stänger klockan 20.00 på vardagar och 14.30 på lördagar. Men de tapas som serveras i avsmakningsmenyn är något speciellt, från vilt till indonesisk gado gado och risotto med mandlar. En femrättersmeny för två personer kostar omkring 450 kronor. Stället är populärt bland lokalbor som ofta kallar det den bästa restaurangen i Kapstaden, så de få platserna tar snabbt slut. 92 Bree St, Cape Town City Centre

Kitima at the Kronendal Kitima, som är en av Kapstadens mest omtalade asiatiska restauranger, ligger i ett vackert ’’Cape Dutch’’-hus i den natursköna förorten Hout Bay. Insidan av denna 1600-talsbyggnad är glamoröst inredd i mörka färger och med detaljer av asiatiskt hantverk. Själva kombinationen Cape Dutch och asiatiskt är en blinkning till Ostasiatiska Kompaniet. Kitima serverar det mesta i asiatisk väg, men fokus ligger på det kungliga thaiköket. Ett stycke intressant kuriosa är att det varje kväll dukas upp ett bord reserverat för husets spöke som också serveras en rykande varm rätt. Missa inte att ta en fördrink i elegant atmosfär i Raya Lounge. 140 Main Rd, Hout Bay, Cape Town/ Hout Bay, 7806, Sydafrika

http://www.kitima.co.za/ +27 21 790 8004 The Test Kitchen Här är det fullbokat månader i förväg tack vare sitt finfina renommé, så snart du har bokat dina flygbiljetter föreslår vi att du även lägger in en förfrågan här. Här äter man en tiorättersmeny med influenser från hela världen i regi av Luke Dale-Roberts. Fine dining i en modern tappning i området Woodstock, som är en stadsdel där det sker många spännande förändringar just nu. The Old Biscuit Mill, 375 Albert Rd, Woodstock, Kapstaden http://www.thetestkitchen.co.za/

Codfather Seafood & Sushi Sugen på seafood och sushi? Sluta leta och ta dig till Camps Bay. Codfather har ingen meny – du går fram till disken och pekar på vilka fiskar och skaldjur du vill ha på tallriken, som sedan vägs. Hummer, languster, ostron, tonfisk. Släng dem på grillen, fritera eller ät råa. Detta är en smakfest som inte kostar skjortan, räkna med en tredjedel av vad du hade betalat hemma. Skölj ner ostronen med en lokal Sauvignon Blanc. Stället blir packat och har bara ett par sittningar, så boka i förväg. 37 Camps Bay Dr, Camps Bay http://www.codfather.co.za/ +27 21 438 0782