Tre höjdare i vinter

Vintersemestern är sommarsemesterns stygga och pigga kusin. Vintersemestern nöjer sig inte med att ligga och vändsteka på en strand. Nej, vintersemestern kräver lite mer av resenären. Det handlar om hisnande skidåkning – heliski, utmattande bestigningar– alpin turåkning samt seriöst raj-raj – afterski.

Av: Niclas Sjögren

Helikopterskidåkning

Hela upplägget andas givetvis jet set, dollar och life in the fast lane. Och visst, heliski är inte för alla. Men det hör till allmänbildningen om du vill kalla dig skidåkare. Flera lodger i Kanada har världsrykte (speciellt de i British Columbia som har varit med och påverkat utvecklingen ända från dag ett). Nämn Revelstoke och halva skidvärlden får något fuktigt i ögonvrån. Men även på hemmaplan finns heliski i världsklass. Till exempel företaget Udda Äventyr som kör ett fantastiskt arrangemang i området kring Kvikkjokk några veckor sent varje säsong. Precis intill Sarek kan du njuta av att göra förstanedfarter medan en gourmetkock förbereder en trerättersmiddag hemma på lodgen. Är du ute efter det största äventyret ska du dock vända blicken österut. Den auktoriserade bergsguiden Jossi Lindblom har varit med och dragit i gång en tur på Kamtjatka som är bland det vildaste du kan uppleva.

Alpin turåkning

På engelska pratar man om "earn your turns", ungefär "gör rätt för dina svängar". Vi pratar om ski touring på engelska, ski de randonnée på franska eller alpin turåkning på ren svenska. Företeelsen att vandra upp på bergstoppar och åka nerför på skidor har, i sin moderna form, sitt ursprung i alperna. Exempelvis turen mellan Alpernas två huvudstäder Chamonix och Zermatt, La haute route, är en klassiker som genomfördes första gången redan 1911. I dag går man på topptur över hela den civiliserade världen. Nordamerika, Japan, Chile, Alperna och Sverige. Men vill man åt den allra snyggaste och mest dramatiska naturen ska man bege sig till Norge. Lyngsalperna har några av de högsta fallhöjderna, men trevligast är att bo på en segelbåt i Lofotenarkipelagen och kombinera segling, torskfiske och skidbestigning. Det är en ganska speciell känsla att gå från havsnivå till topp och sen åka skidor ner till havet igen.

Afterski

Engelsmännen säger som fransmännen, après ski. Österrikarna nöjer sig ofta med att sjunga och skåla – man säger prost eller zum Wohle, medan vi i Sverige tar det mer på allvar och verkligen firar afterski. Och något förvånande kanske, är det faktiskt Sverige som har lagt grunden till det mest seriösa firandet på många skidorter världen över. Som vi känner företeelsen började den bland annat i Riksgränsen på 1960-talet, men redan på 1930-talet drack man bland annat cognac för att eftersläcka dagar på skidor i svenska fjällen. I dag är svenskar kanske bäst i världen på att festa in kvällen efter en dag på skidor. Afterski i Riksgränsen i midnattssol eller pjäxdans på Verandan i Åre bör testas. Traditionen har vårdats väl även i Österrike medan fransmän och italienare har varit lite försiktigare. Men visst hittar du grym après ski i Alperna också. Som exempelvis på anrika Hennu Stall i alpmetroplen Zermatt i Schweiz.