Här ska du hänga i Los Angeles

Los Angeles – staden som alltid känns lika aktuell. RES bloggare Linda Clausson tipsar om Los Angeles just nu trendigaste adresser.

Text: Linda Clausson

Se & göra

Upright Citizens Brigade Theatre

– Improviserad komedi

Att gå på improvisationsteater kanske låter som ett udda nöje men det är enormt populärt i nöjesmetropolerna Los Angeles och New York. Här finns gott om nya talanger som behöver testa sitt material och har man tur dyker även några välkända ansikten upp. Oavsett vilket är UCB Theatre ett billigare, ofta roligare och mer vågat alternativ till ståupp-scenen på Laugh Factory och The Comedy Store.

5919 Franklin Avenue / 5419 W Sunset Boulevard

ucbtheatre.com

Boende

Mr. C Beverly Hills

– Italiensk swagger i Beverly Hills

Familjen Cipriani är mest känd för sina italienska restauranger men driver sedan några år tillbaka även hotell. Med Mr. C har ättlingarna Maggio och Ignazio Cipriani importerat en välbehövlig dos av italiensk swagger till Kalifornien. Hotellet ligger på gränsen till Beverly Hills och har hittat den perfekta balansen mellan modernt och klassiskt med en lagom dos Hollywood.

1224 Beverwil Drive

Boka rum eller läs mer

Mat & dryck

Alfred Coffee & Kitchen

– Hetaste kafékedjan

Kafékedjan Alfred Coffee & Kitchen, i folkmun Alfred, finns än så länge bara i LA och expanderar i rekordfart, snart finns en Alfred i varje kvarter. Mest stjärnspäckat är Melrose-kaféet: här syns kändisar som Kendall Jenner, Emma Roberts och Henry Styles skynda ut med 10-dollarslattar i högsta hugg. Se upp Starbucks!

8428 Melrose Place

alfredcoffee.com

Good Times at Davey Wayne’s

– Bar med sjuttiotalstema

På Good Times at Davey Wayne’s finns det gimmickar så att det räcker och blir över. Man går in genom ett gammalt kylskåp, äter spritdränkta snöbollar och kollar på rullskridskouppvisningar i taket. Dessutom är inredningen som tagen ur en ungkarlslya på sjuttiotalet. Men gimmickarna är inte allt, det är med förstklassigt mingel och ett kul dansgolv som stället gör skäl för sitt namn.

1611 N El Centro Avenue

goodtimesatdaveywaynes.com

Shopping

Silverlake Flea

– Marknad i Silverlake

Silverlake Flea är en liten marknad, men vad den saknar i kvantitet tar den igen i kvalitet – här fyndar man handgjorda smycken, perfekta vintageplagg och vinylskivor. Bredvid ligger dessutom Silverlake Farmers Market, en mysig bondemarknad som säljer blommor och närodlat. Läget är svårslaget, marknaden ligger i hjärtat av Silverlake omgiven av spännande butiker, barer och restauranger. Ett perfekt lördagshäng.

1511 Micheltorena Street

silverlakeshop.com

Elizabeth and James

– Olsensystrarna flyttar in på The Grove

Mary-Kate och Ashley Olsens modeimperium växer stadigt. Deras första märke, lyxiga The Row, huserar sedan ett par år tillbaka på Melrose Place och nu har deras yngre, mer prisvärda märke Elizabeth and James öppnat sin första butik i shoppingparadiset The Grove. Här blandas Olsen-systrarnas designplagg med noga utvalda vintagekläder, inredningsdetaljer, accessoarer och dofter.

189 The Grove Drive

elizabethandjames.us

