Los Angeles trendigaste ställen just nu

Los Angeles är en stad som är snabb på att plocka upp nya trender. RES Los Angeles-bloggare Linda Clausson tipsar om vilka ställen som är trendigast just nu.

Barer

Break Room 86

– Åttiotalets återkomst

Tycker du att det spelas för lite A-ha, Michael Jackson och Bruce Springsteen på krogen? Då är åttiotalsbaren Break Room 86 något för dig. Visst, du riskerar att vara den enda här inne som faktiskt minns eller till och med har upplevt åttiotalet, men det gör bara upplevelsen desto roligare. Här frossar man i nostalgi från det gladaste decenniet med neonfärgade drinkar, karaokerum och breakdansuppvisningar.

630 S Ardmore Avenue, Los Angeles

breakroom86.com

Boende

The Kinney

– Personligt nära stranden

The Kinney är ett nytt och välkommet inslag i det lilla hotellklustret mellan Venice och Marina Del Rey där det utgör ett mer budgetvänligt och personligt alternativ till de stora kedjorna. Läget är perfekt om du vill tillbringa mycket tid på stranden, med närhet både till eklektiska Venice Beach och barnvänliga Mothers Beach. Dessutom har du Abbot Kinney runt hörnet, en av stans trevligaste bar-, restaurang- och shoppinggator.

737 W Washington Boulevard, Marina del Rey

thekinneyvenicebeach.com

Mat & dryck

Kali

– Kalifornienfräschör

Fräscht är ett ord som ofta används för att beskriva det kaliforniska köket och det gäller i allra högsta grad Kalis spännande meny. Här har man fattat att man äter med ögat och din iphone kommer att gå varm för att dokumentera de färgsprakande konstverken som kommer till bordet. Restaurangen är känd för sin marängglass med riven äggula, så spara plats för dessert.

5722 Melrose Avenue, Los Angeles

kalirestaurant.com

The Butcher’s Daughter

– Vegetariskt i Venice

The Butcher’s Daughter är en storfavorit bland New Yorks supermodeller och nu har restaurangen äntligen öppnat på västkusten. Som namnet kanske redan avslöjat är det vegetariskt som står på menyn: allt från mättande brunch bowls till vegolasagne och pizza. The Butcher’s Daughter har öppet för frukost, lunch och middag och man kan även haffa ett bord på den mysiga uteserveringen för en fika eller ett glas vin.

1205 Abbot Kinney Boulevard, Venice

thebutchersdaughter.com

Se & Göra

Museum of Broken Relationships

– Reliker från ex

Kan det här vara den bästa idén för ett museum någonsin? Museum of Broken Relationships samlar objekt och historier från spruckna relationer och även om museet inte är särskilt stort så innehåller det en uppsjö av känslor: från knäppt och roligt till svidande sorgligt. Museum of Broken Relationships ligger mitt på Walk of Fame och är lätt att missa bland all annan sightseeing, gör inte det!

6751 Hollywood Boulevard, Los Angeles

brokenships.com

OUE Skyspace

– Rutschkana utmed skyskrapan

Med sina 310 meter är skyskrapan US Bank Tower Kaliforniens högsta byggnad och förra året öppnades observatoriet Skyspace på den sjuttionde våningen. Gör det mesta av den 360-gradiga utsikten och kom hit på en klar dag, eller varför inte se stan tändas upp vid solnedgången? Deras glasgolv är en tripp i sig men den största attraktionen är glasrutschkanan på byggnadens utsida, inget för oss med höjdskräck…

633 W Fifth Street, Los Angeles

oue-skyspace.com

