Avokadofans: nu öppnar en avokadobar i New York

För alla som älskar avokado – nu öppnar en avokadobar i Brooklyn, New York.

På Avocaderia i New York serveras allt från hälsosamma sallader till smoothies och, självklart, toasts (för helt ärligt: i all sin enkelhet, finns det något bättre än rostat bröd med avokado?). Restaurangen beskriver sig själv som världens första avokadobar vilket är en sanning med modifikation. I Amsterdam finns redan "The Avocado Show", ett café vars hela meny grundar sig på den krämiga gudomligheten.

Rätterna på Avocaderia är inspirerade från hela världen: från mexikansk Pico de Gallo till Duqqa från Egypten. Pris från 7 till 14 dollar för en rätt.

Avocaderia

Industry City, 254 36th Street (Third Avenue), Sunset Park, Brooklyn

avocaderia.com