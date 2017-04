New York i Girls fotspår

En flera år lång kärleksrelation med serien Girls är nu slut då sista avsnittet sändes i helgen. För er som inte kan få nog av Hannah, Shoshanna, Jessa och Marnie - här är guiden till vart du ska i New York om du vill följa i seriens fotspår.

Av: Linda Larsson

Hannahs krypin

Bege dig till India Street i Greenpoint om du vill se området där Hannah bor.

Café Grumpy

Vissa caféer kommer alltid att förknippas med en viss serie. Café Grumpy är caféet Girls-fans ska bege sig till. Det är här Ray så ofta syns bakom espressomaskinen - muttrande och smått bitter över livet. Café Grumpy finns på hela sex platser runt om i New York (till hösten öppnar kedjan även i Miami). Rätt adress att bege sig till om du är ett Girls-fan (eller bara är på jakt efter en perfekt cappuccino): 193 Meserole Ave., 718-349-7623, Greenpoint, Brooklyn

Café Carlyle

Här äter Hannah middag med sina föräldrar när de inser att hon har fått tillbaka sina tvångstankar – en av seriens starkaste scener som fick fans världen över att hylla Lena Dunham för att våga ta upp problemet med psykisk ohälsa. I verkligheten är Café Carlyle en känd restaurang dit du inte bara går för klassisk fine dining – utan också för att underhållas av kända jazzmusiker. Woody Allen är faktiskt en återkommande klarinist som underhåller gästerna så bli inte förvånad över att se honom på scen.

35 E 76th St

Spoonbill & Sugartown

Den kända bokaffären har blivit en kändis bland Girl-fans runt om i världen efter att Hannah och hennes dåvarande pojkvän Sandy hånglade loss bland bokhyllorna där i säsong två.

218 Bedford Ave, Williamsburg

The Foundry

Här bjuder Jessa in sina vänner till ett överaskningsgiftermål i första säsongen. The Foundry är ett populärt ställe att även i verkligheten föreviga sina vigsellöften på.

42-38 9th St, Long Island City

Warwick New York Hotel

Hotellet där Hannahs föräldrar bor när de i första avsnittet berättar för Hannah att de inte längre kommer att finansiera henne. I ett sista desperat försök försöker Hannah övertyga sina föräldrar i rummet att de borde ändra sig. Ett klassiskt avsnitt – och ett klassiskt hotell där bland annat the Beatles har bott.

65 W 54th St

Vesuvio Playground

Jessa ska vara barnvakt – men tappar bort barnen. Sålänge du inte gör om Jessas misstag är lekparken ett bra ställe att besöka om du har barn (alternativt bara har barnasinnet i behåll).

Thompson Street (bet. Prince and Spring Streets), SoHo, Manhattan

Tom and Jerry's

Baren dit Jessa går för en white russian (och ja...) innan hon ska göra en abort. I serien ser inte baren mycket ut för världen – men är i verkligheten ett populärt tillhål att släcka törsten kvällstid.

288 Elizabeth St., 212-260-5045, NoHo, Manhattan

Lehmann Maupin Gallery

Galleriet Marnie ett tag arbetar på innan sångkarriären tar fart. Galleriet finns i verkligheten men på två adresser. Serien spelades in på:

Gallery, 201 Chrystie St.

Japan-tipset: minns du också Shoshannas helst fantastiska lägenhet under hennes Japan-era? Du kan faktiskt hyra hennes lägenhet på Airbnb.