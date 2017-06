Återupplev the Summer of Love

50 år efter ”Summer of Love” bjuder hippierörelsens epicentrum in till en ny sommar full av flower power. San Francisco firar jubileet med ett gediget program som innehåller allt från politisk historia till färgglada kläder och den tidstypiska musiken.

Text: Jennifer Hellström

Sommaren 1967 slår hippierörelsen igenom på allvar. I de flesta större städer i USA samlas mängder av människor under parollen ”peace, love and understanding”, men ingenstans är flower powern lika påtaglig som i San Francisco. Här dyker omkring 100 000 personer upp i området Haight-Ashbury för att visa sitt stöd för revolutionens värderingar, dess färgglada kläder och psykedeliska musik, och fenomenet kommer snart att kallas ”Summer of Love”.

Nu har 50 år gått sedan dess – något som såklart uppmärksammas ordentligt i San Francisco. Ända sedan i våras har besökare kunnat återuppleva händelserna genom utställningar, konserter och guidade turer.

Den som vill upptäcka Haight-Ashbury i Janis Joplins och Jimi Hendrix fotspår kan du göra det genom en ”Flower Power Walking Tour”. Under några timmar får du lära dig mer om kvarterets historia, dess viktorianska arkitektur och det färgglada 196o-talet. 60 procent hippiehistoria, 40 procent kvarterssägner och 100 procent underhållning utlovas.

När fötterna sedan börjat värka kan det vara på sin plats med en ”Love Tour” i en äkta folkvagnsbuss – komplett dekorerad med neonblåa säten, flätade gardiner och ryamattor. De små fordonen med sex säten tar sig in på gator där andra bussar inte är tillåtna. Rulla fram genom Chinatown och över Golden Gate-bron och digga samtidigt loss till musiken från 1960-talet.

För vidare hippie-bildning har många av stadens museum tagit avstamp i jubileet för sommarens utställningar. Brinner du för populärkultur är utställningen ”The Summer of Love Experience: Art, Fashion and Rock & Roll” ett måste. Mängder av ikoniska rockaffischer, fotografier och dräkter ställs då ut på The de Young Museum.

Ännu ett alternativ är ”Lavender-Tinted Glasses: A Groovy, Gay Look at the Summer of Love” på GLBT Historical Society. Möt poeten Allen Ginsberg, filmmakaren Kenneth Anger, filosofen Gavin Arthur och rockstjärnan Janis Joplin – fyra queer-personligheter och deras roll under sommaren 1967.

För den som vill åt känslan och folklivet gäller det att infinna sig i San Francisco den 24 och 25 juni. San Francisco Pride har blivit större för varje år som gått sedan starten 1970 och är i dag USA:s största HBTQ-sammankomst. Den stora höjdpunkten är förstås den färgsprakande paraden, som äger rum på festivalens andra dag. Årets tema är ”A Celebration of Diversity”.