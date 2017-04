Southern hospitality – en roadtrip genom den amerikanska södern

Smaka på äkta barbecue i Alabama, vintageshoppa i New Orleans eller gör ett besök i den pittoreska småstaden Savannah. Följ med på roadtrip genom den amerikanska söderns hjärta.

Text: Linnéa Jonjons

Foto: Gustav Gräll

Solen värmer den lilla amerikanska småstaden Monticellos gator. Det är sen morgon och utanför ett kafé står Nicola Peters och packar sin cykel. Hennes blåa hår glänser av morgonsolens strålar och hon skrattar åt sig själv när hon inte lyckas få ordning på alla sina små väskor och remmar på cykeln.

– Jag har redan stannat för länge här, jag skulle bara stanna en natt, men kvinnan jag bodde hos var så trevlig att jag blev kvar några dagar till. Hon bjöd på fin frukost i dag och gav mig en massa tvålar som hon tillverkat själv som jag nu inte vet hur jag ska få med mig, säger Nicola.

Hon reser ensam på sin cykel, startade i St. Augustine i Florida och ska under fyra månaders tid cykla hela vägen till den västra kusten och San Diego. Södern är först på schemat, men hon har redan spräckt sin tidsplan.

– Vi får se om jag hinner fram, jag träffar så mycket trevliga människor hela tiden. Det är så många som tar sig tid, stannar och är nyfikna, de frågar vad jag gör för resa och vill ge mig tips på vad jag ska se. Det finns en otroligt fin gästfrihet här, riktig ”southern hospitality”, säger Nicola.

Southern hospitality är ett begrepp som det refereras flitigt till i sydstaterna. Men vad betyder det egentligen? Är det något mer än att hålla upp dörren för någon när man går in eller ut, eller att hälsa artigt på den man möter på gatan? Redan 1895 skrev barnboksförfattaren, läraren och prästen Jacob Abbott om begreppet southern hospitality: ”A traveler, with the garb and the manners of a gentleman, finds a welcome at every door.” Det vill säga, att en resenär, som uppträder och för sig väl, finner ett välkomnande vid varje dörr. Begreppet förknippas också med de djupt religiösa delarna av södern där traditionen att man ska vara välkomnande mot främlingar, med ursprung ur bibelns berättelse om den goda samariten, väger tungt. Mat är en stor del av begreppet, att bjuda på förplägnad och att anstränga sig lite extra för gäster. Många kyrkor i Mississippi och Alabama har till exempel stora restaurangkök där man lagar mat för att bevara traditionen att man äter tillsammans när man ses.

På sajten Urban Dictionary diskuteras begreppet southern hospitality och många är överens om att det betyder att en familj eller en individ hjälper en annan för att det är det rätta att göra. Om någon knackar på dörren och behöver mat eller tak över huvudet så hjälper man till. Begreppet är gammalt och betydande, i alla fall vad det gäller turism, mat och artighet mot dina grannar. Men detta kan också ställas i relation till att 24 av USA:s 50 delstatsguvernörer vill stoppa planerna på att ta emot syriska flyktingar, till exempel just guvernörerna i Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, Louisiana och South Carolina. På internetforumet Quora diskuteras om begreppet southern hospitality ens finns kvar, om svarta upplever det på samma sätt som vita och om begreppet urholkats till att bli något som man upplever bara på ytan.

Monticello är ett perfekt stopp för den som vill vila en natt på ett trevligt bed and breakfast som serverar stadig äggfrukost. Att promenera runt i Monticello är lite som att ta sig 40 år tillbaka i tiden. Här bor bönder, bed and breakfast-ägare som köpt och renoverat gamla hus, inbördeskrigsfantaster och antikälskare. Många av husen i Monticello är byggda på slutet av 1800-talet och bevarade i sitt ursprungliga skick. Man kan besöka många av dem, provsitta en gungstol på verandan, låtsas tänka på skörden och nicka en hälsning åt någon som går förbi på gatan, som i sin tur drar lätt i hatten och säger: ”Hello ma’am, how are you today?”.

När vi passerar Monticello har vi varit ”on the road” ett tag. Vår roadtrip började i Charleston, South Carolina, och har hittills tagit oss genom Savannah i Georgia. Målet att resa genom delstaterna South Carolina, Georgia, norra Florida, södra Alabama, Mississippi och avsluta i Louisiana.

Våra första anhalter Charleston och Savannah är två perfekta amerikanska småstäder fyllda av lummiga parker, vacker arkitektur och historiska byggnader. Båda har en speciell relation till just southern hospitality, men även inbördeskriget och sydstatsflaggan och annat som är förknippat med den amerikanska södern. I Charleston och hela South Carolina halades nyligen sydstatsflaggan – som för många stått som symbol för sydstaterna – efter en het debatt om flaggans symbolvärde och dess tydliga koppling till slaveriet.

Runt om Charleston och Savannah finns flera bevarade plantager som man kan besöka – stora vackra gårdar, ofta med en mörk historia. Nu är de platser för bröllop och fester, men flera av gårdarna berättar också historien om hur slavarna levde och behandlades innan och under inbördeskriget.

Mellan Charleston och Savannah ligger fler mysiga småorter, väl värda ett stopp. Till exempel finns den lilla mysiga strandorten Folly Beach med en vacker strand och flera skaldjurshak med livemusik längs med vägen. Hunting Island nationalpark är också värd ett besök med sin djungellika skog och vilda strand. Har du sett filmen Forrest Gump kan du känna igen dig i scenerna som utspelar sig i Vietnam då dessa spelades in i närheten av Hunting Island. Även i Savannah finns flera filmkulisser från Tom Hanks-filmen. Torget där Forrest satt på sin parkbänk med sin chokladask heter Chippewa Square och ligger mitt i Savannah och bänken finns att beskåda på Savannahs historiska museum.

Historia av ett annat slag går att uppleva på restaurangen The Grey i Savannah. Restaurangen ligger i en majestätiskt ombyggd gammal Greyhound-busstation från 1938 och är inredd i industristil med gamla dinermöbler. Högt i tak, en skinande bardisk och trendigt klädd personal. Kocken Mashama Bailey är känd för att återspegla de allra bästa sidorna av modern matkultur från södern. Här serveras bland annat den goda lunchrätten egg in a nest, pocherat och friterat ägg i spagetti av squash, brynt smör och pekannötter.

Lite längre västerut på vår roadtrip, i Mobile, Alabama, kan vi hitta samma moderna kök med klassisk södern-tappning. Längs med den eleganta huvudgatan Dauphin Street ligger Mobiles trendigaste restaurang, The Noble South. Trots att klockan är lunch är det lugnt tempo i den stora matsalen, servitrisen Cassie Franklin serverar ett glas iste till en gäst i baren och plockar sedan fram sin telefon. Hon ler stort och visar upp en fin recension som listar The Noble South som en av ”16 Under-the-Radar Southern Food Destinations”.

Det är inte bara hyllningarna i amerikansk matpress som The Noble South delar med The Grey i Savannah, utan också stilen och historien. The Noble South ligger också i en gammal byggnad som renoverats i ruffig industristil. Takhöjden är magnifik och dubbelt så hög som i grannhusen, en gång i tiden var det två våningar men idag är det bara en stor, sagolik sal. Några av The Noble Souths signaturrätter är broccolisallad, bräserat fläsk med ris och deviled eggs, en rätt med kokta ägg toppad med kryddig kaviar, bacon och ruccola.

I den lilla byn Bayou La Batre, en halvtimme söder om Mobile, är matkulturen en helt annan – fortfarande klassisk sydstatsmat men inte förfinad eller trendig på samma sätt. Här på landsbygden är ruffig industriinredning på riktigt och inte något man stylar sig till. Bayou La Batre kallas för ”Seafood Capital of Alabama”, och här hittar du stora, rangliga räkbåtar som lägger till längs med flodkanten, vyer som är som tagna ur delen om Bubbas räkbåt i Forrest Gump. Här finns också riktig södern-BBQ, Alabama-style, marinerat och grillat och serverat i små skjul. Captain Frank's Smoke Shack är ett av de mest kända barbecuehaken och deras slogan lyder, kort och slagkraftigt: ”If you like good food, come see us…”

Det småorterna och småstäderna längs med söderns kust ändå har gemensamt är att maten och restaurangerna ska vara tillgängliga för alla. Det är inte svårt att få bord och det är inte dyrt. Stämningen är inkluderande och välkomnande.

Juan Coburn från Jackson, Mississippi, tycker att begreppet southern hospitality fortfarande betyder mycket i södern, och att det handlar om att hjälpa varandra och att det handlar om gemenskap.

– Southern hospitality är något som vi sydstatsmänniskor är kända för. Hur vi behandlar de vi möter som om de vore familj, säger Juan som tillsammans med sin familj är på semester för att fira familjens yngsta dotters femårsdag. Barnen har spring break, vårlov, och vi träffar familjen på stranden i Biloxi. Juan ställer upp sina döttrar och sin fru på olika ställen på stranden för att öva baseboll. Han visar sin dotter hur hon ska stå bredbent och hur hon ska hålla slagträet. Hon lyckas utmärkt, kanske till och med bättre än vad Juan väntat sig, och slår iväg bollen långt. Hela familjen jublar och mamma Kandera får springa bort mot vattnet för att fånga bollen.

Strandhänget är familjens lugnare del av resan, de har just varit i New Orleans och ser nu fram emot bad, sol och avslappning. I Biloxi kan man vila ett tag, innan eller efter man äntrar livliga New Orleans. För staden är verkligen en cirkus, i alla fall de centrala delarna. De charmiga franska kvarteren är fyllda med surriga kaféer med långa köer och stökiga barer med livemusik. På gatorna kring Bourbon Street trängs musiken och kulturen med festsugna turister. Den stökiga folkfesten är dock ett måste att uppleva i New Orleans, det finns inget motstycke, men det finns fler delar av staden som är värda att se. En betydligt lugnare del av New Orleans som blivit mer och mer populär de senaste åren är Garden District och Magazine Street. Här är tempot lugnare och fina klädbutiker löser av små lokala trendiga restauranger, konstgallerier, antikbutiker och barer med ekologisk öl. Gatan är lång och det finns ett stort utbud av mat och shopping varvat med historisk arkitektur – gamla trähus med stora amerikanska verandor.

I Garden District märks spring break av lika lite som på stranden i Biloxi. Men det finns många strandorter längs med Gulfkusten som är överbelamrade i februari och mars av de lite äldre spring break-studenterna som söker fest, sol och likasinnade. Spring break rimmar inte riktigt med southern hospitality. Det är stökigt, stojigt och fartigt. Panama City Beach med sin breda strand, sina många, billiga hotellkedjor och restauranger är den mest populära spring break-orten. Biloxi och grannen Gulfport är inte lika överbokade och lockar fler barnfamiljer. Här är stranden lite mindre belamrad och tempot lugnare.

Kanske beror den lugnare stämningen också på att orterna fortfarande är under uppbyggnad efter den kraftiga orkanen Katrina som ödelade hela samhällen under augusti 2005. Totalt omkom över 1 800 människor och de materiella skadorna bedöms i efterhand ha uppgått till 81 miljarder dollar. New Orleans blev huvudfokus i internationella medier eftersom staden ligger så pass utsatt och beräknades bli centrum för stormens öga. Men orkanen ändrade bana en aning åt öster precis innan den drog in mot land, och drog istället in över kustområdena utmed delstaterna Mississippi och Alabama. En tio meter hög stormflod drog in över Biloxi och Gulfport som till stora delar jämnades med marken. I Biloxi omkom 100 personer och över 90 procent av bebyggelsen förstördes. Sedan dess har samhället sakta byggts upp igen.

Vid första anblicken ser man inte vad staden gått igenom om du står på strandpromenaden och tittar dig omkring. Kasinon och hotell har startat upp igen, vackra södernhus med sin typiska snickarglädje pryder huvudgatan och turister solar sig på stranden. Om man tittar noga så kan man se att det saknas träd, alla höga, gamla träd sveptes bort i stormfloden och har inte hunnit växa upp ännu.

Juan Coburn och hans familj väljer att besöka just sydkusten på grund av Katrina. Han vill vara med och stötta bygden som kämpar för att komma tillbaka till den turistort den en gång var.

– Vi besökte Gulfkusten för många år sedan, innan Katrina, och det är stor skillnad. Väldigt mycket av kusten förstördes och är fortfarande under uppbyggnad, men alla här kämpar på tillsammans och det känns viktigt att stötta dem, säger Juan.

– Vi måste hålla ihop och hjälpa varandra, nästa gång händer det kanske där vi bor, Katrina var nog inte den sista orkanen vi upplever här i södern, säger Juan Coburn, höjer kepsen en aning, stryker svetten ur pannan och ser ut över havet.

En cyklist viner förbi bakom oss och väcker Juan ur stunden. Han hajar till lite, ler och återgår till familjen.

Cyklisten är redan långt borta när vi vänder oss om för att se vem det var, kanske var det Nicola Peters med det blå håret som skulle cykla genom hela södern. Om hon tagit sig längre än Monticello vill säga, människorna, maten och gästfriheten som södern bjuder på lockar ju till att vilja stanna, ofta och länge.

Florida

Ställen att stanna på

Monticello: Historisk småstad med vackra byggnader.

Seaside: Familjärt, vacker strand, mycket folk och småstadskänsla.

Destin: Ort som andas 1980-tal med fart och fläkt. Lite hysteriskt med mycket folk, men på andra sidan bron som leder in till stan ligger en mysig strand.

Mat & dryck

Rancho Grande Mexican Restaurant

Populär mexikansk restaurang i centrala Monticello. Stora måltider och familjär stämning.

320 N Cherry Street, Monticello

Brick House Eatery

Monticello mest populära restaurang där turister och stammisar hänger tillsammans, särskilt festligt på fredagar. Är väldigt bra på grillad mat.

190 N Jefferson Street, Monticello

Electric City Wheels & Grinds

Charmigt kafé med matiga luncher och rolig inredning. Här kan du även hyra en cykel över dagen.

166 E Dogwood Street, Monticello

Se & göra

Vintage Treasures

Monticellos största vintageshop med två våningar med stort urval av kläder, smycken, möbler och porslin.

235 N Jefferson Street, Monticello

vintagetreasures235.com

The Fuss Boutique

Snyggt inredd konceptbutik med ungdomliga, somriga smycken och kläder som passar perfekt till roadtrippande.

6 Watercolor Boulevard S 101, Santa Rosa Beach

fussstyle.com

Monticello Vineyards & Winery

Liten, lummig vingård i utkanten av Monticello som producerar ekologiskt vin. Under augusti och september anordnas guidade turer.

1211 Waukeenah Highway, Monticello

monticellowinery.com

Boende

Henderson Park Inn

Anses av många vara ett av USA:s mest romantiska hotell med vacker arkitektur och storslaget läge precis på stranden. Är anpassat för den som vill koppla av. Barn och djur är inte tillåtna. Dubbelrum från cirka 1 700 kronor per natt.

2700 Scenic Highway 98, Destin

hendersonparkinn.com

1872 John Denham House Bed and Breakfast Inn

Prisat bed and breakfast i anrik byggnad från slutet av 1800-talet. Omsorgsfullt inrett med vackra möbler i gammal stil. Låt dig inte skrämmas av rykten om att det spökar här. Dubbelrum från cirka 1 000 kronor per natt.

555 W Palmer Mill Road, Monticello

johndenhamhouse.com

Gibson Inn

Pittoreskt boende i den lilla ostronorten Apalachicola. Ståtlig byggnad från tidigt 1900-tal med stor veranda. Dubbelrum från cirka 1 100 kronor per natt.

51 Avenue C, Apalachicola

gibsoninn.com

Alabama

Ställen att stanna på

Mobile: Karnevalen Mardi Gras hemstad med stor hamn och vacker huvudgata.

Dauphin Island: Lugn och lite sömnig ort med lång vacker strand och höga hus på pålar.

Bayou La Batre: Liten ort med räkbåtar och små hak där du kan hitta Alabamas bästa BBQ.

Mat & dryck

The Noble South

Trendig restaurang i storslagen lokal med lokalproducerade råvaror. Specialiserade på sydstatsmat, som den magnifika förrätten deviled eggs.

203 Dauphin Street. Mobile

thenoblesouthrestaurant.com

Miguel's Beach'n Baja

Take away-tacos med familjär food truck-känsla och låga priser.

916 Bienville Boulevard, Dauphin Island

beachnbaja.com

Capt. Frank's Inc. Smoke Shack

Riktig Alabama-BBQ, marinerade och grillade revbensspjäll, pulled pork eller kyckling tillagad i ett blå-rött litet skjul längs med stora vägen i den lilla kustbyn Bayou La Batre.

13876 S Wintzell Avenue, Bayou La Batre

Se & göra

Bienville Books

Bokhandel med trevlig atmosfär och stort utbud av böcker om Mardi Gras och Gulfkusten.

109 Dauphin Street, Mobile

bienvillebooks.com

A & M Peanut Shop - Mobile

Butik med anor från 1947 där man både rostar och säljer jordnötter i olika tappning. Missa inte klassikern varma nyrostade jordnötter.

209 Dauphin Street, Mobile

Mobile Carnival Museum

Museum som belyser historien om karnevalen och folkfesten Mardi Gras i dess sanna födelseort. Informativ och välorganiserad utställning med spektakulära dräkter och roliga huvudbonader.

355 Government Street, Mobile

mobilecarnivalmuseum.com

Boende

Malaga Inn

Familjeägt boutiquehotell från mitten av 1800-talet. Tjusig fasad, vacker innergård och generösa rum. Dubbelrum från cirka 900 kronor per natt.

359 Church Street, Mobile

malagainn.com

Fort Conde Inn

Lyxigt hotell från 1836 som ligger i ett av stadens äldsta hus. Vacker arkitektur med stor, pampig entré. Har en utsökt frukost. Dubbelrum från cirka 1 400 kronor per natt.

165 St Emanuel Street, Mobile

fortcondeinn.com

The Battle House Renaissance Mobile Hotel & Spa

Påkostat hotell i centrala Mobile i en klassisk byggnad som brann ner men byggdes upp igen. Dubbelrum från cirka 1 800 kronor per natt.

26 N Royal Street, Mobile

marriott.com

​​​​​​​

Mississippi

Ställen att stanna på

Ocean springs: Bohemisk, lummig konstnärsort med trevliga promenadstråk och många små, mysiga butiker.

Biloxi: Turistort med lång sandstrand och många kasinon som fortfarande håller på att återställas efter orkanen Katrina.

Bay St. Louis: Liten kustort med vackra hus, familjär stämning och många bra skaldjursrestauranger.

Mat & dryck

The Fillin’ station

Krog med många stammisar som ligger i en gammal bensinmack. Trevlig uteservering, god öl och mycket grillad mat i stora portioner.

692 Howard Avenue, Biloxi

The Shed Barbeque & Blues Joint

Uppskattad grillrestaurang som finns på tre platser i USA. Detta är originalet och här är det kött i alla dessa former som gäller – och bluesmusik förstås.

7501 MS-57, Ocean Springs

theshedbbq.com

The Chimneys

Omtyckt restaurang som totalförstördes av orkanen Katrina men som byggts upp på nytt. Stiliga lokaler, bra service och en meny full av söderns delikatesser.

1640 E Beach Boulevard, Gulfport

chimneysrestaurant.com

Se & göra

Chandeleur Island Brewing Company

Populärt, lokalt litet mikrobryggeri med bar i centrala Gulfport. Anordnar guidade turer och ölprovning.

2711 14th Street, Gulfport

chandeleurbrew.com

Buddyrow

Charmig, välorganiserad vintagebutik med en ägare som gärna hjälper till att styla och välja ut vad just du passar i.

619 Washington Avenue, Ocean Springs

facebook.com/buddyrowonline

Ohr-O'Keefe Museum Of Art

Påkostat museum byggt av den kanadensiska arkitekten Frank Gehry. Utställningar med allt ifrån fotografi till akvareller och keramik.

386 Beach Boulevard, Biloxi

georgeohr.org

Boende

The White House Hotel

Elegant hotell med praktfull utsikt mot havet. Har en fin restaurang, stor pool och vackert inredda rum. Dubbelrum från 1 200 kronor per natt.

1230 Beach Boulevard, Biloxi

whitehousebiloxi.com

Carroll House Bed and Breakfast

Populärt men lugnt bed and breakfast med liten, mysig trädgård. Dubbelrum från cirka 1 000 kronor per natt.

304 Carroll Avenue, Bay St. Louis

carrollhousebnb.com

Bay Town Inn

Trivsamt bed and breakfast med ljusa, trevliga rum. Prisvärt, populärt och dessutom är några av rummen anpassade för hundar. Dubbelrum från cirka 1 300 kronor per natt.

208 N Beach Boulevard, Bay St. Louis

baytowninn.com

Louisana

Ställen att stanna på

French Quarters, New Orleans: Vackra hus med rik historia, men också galet, festligt, stökigt och turistigt. Missa inte Royal Street där gatumusikanterna håller till.

Magazine Street, New Orleans: Lugnare och mer familjevänlig, lång restauranggata med många butiker och pubar.

Oak Street, New Orleans: Bohemisk gata som ännu inte blivit dyr och alltför populär. Här hänger konstnärer och hippies som dricker kaffe och shoppar second handkläder.

Mat & dryck

Stanley Restaurant

Hemtrevlig brunchrestaurang i de franska kvarteren. Ljus, spartansk restauranglokal som serverar ljuvliga äggrätter.

547 St Ann Street, New Orleans

stanleyrestaurant.com

Cowbell

Ungdomligt matställe längs med coola gatan Oak Street. Har ett stort sortiment av organiska rätter, paradrätten är deras locally world famous cowbell burger.

8801 Oak Street, New Orleans

cowbell-nola.com

Domilise's Po-Boy & Bar

Den som besöker New Orleans måste prova den klassiska mackan po-boy, en mjuk baguette med skaldjur eller kött. Det legendariska haket Domilise’s är känt för sin tolkning av mackan.

5240 Annunciation Street, New Orleans

domilisespoboys.com

Se & göra

The White Roach

Liten, personlig skiv- och klädbutik som säljer LP-skivor och snygga vintagekläder.

5704 Magazine Street, New Orleans

facebook.com/thewhiteroach

​Branch Out Vintage + Sustainable Goods

Ekologisk butik som säljer gamla och nya kläder. Här finns även ett antal lokala designers alster att köpa.

2022 Magazine Street, New Orleans

branchoutshop.com

GLUE Clothing Exchange

Färgstark och galen hippievintage med kläder för den som vill sticka ut. Specialiserade på hawaiiskjortor, hattar och batikmönstrat.

8206 Oak Street, New Orleans

glueclothingexchange.com

Boende

Q&C Hotel

Trendigt hotell med mysig bar och restaurang. Bra läge med gångavstånd till de franska kvarteren och Magazine Street. Dubbelrum från cirka 1 500 kronor per natt.

344 Camp Street, New Orleans

qandc.com

Audubon Cottages

Undangömd pärla i de franska kvarteren. Sju rymliga stugor, smakfullt inredda och med en mysig pool på den lilla innergården. Dubbelrum från cirka 3 300 kronor per natt.

509 Dauphine Street, New Orleans

auduboncottages.com

The Old No. 77 Hotel & Chandlery

Hipsterhotell med fantastisk, stilren inredning och en mycket trendig restaurang. Dubbelrum från cirka 1 600 kronor per natt.

535 Tchoupitoulas Street, New Orleans

old77hotel.com

Georgia

Ställen att stanna på

Savannah: Liten, perfekt amerikansk småstad med lummiga torg och lugnt tempo.

St. Simons Island: Liten kustby med en magisk skog full med gamla, vackra träd täckt av spansk, hängande mossa.

Tybee Island: Somrigt samhälle utanför Savannah vid kusten med en vacker pir och härlig semesterstämning.

Mat & dryck

Southern Soul Barbeque

St. Simons Island stora samlingsplats är den populära grillrestaurangen Southern Soul Barbeque. Den anses vara ett av söderns bästa ställen att äta kött på.

2020 Demere Road, St. Simons Island

southernsoulbbq.com

The Grey

Gammal busstation inredd i industristil med gamla 1950-talsbås. Serverar en modern meny med bra priser.

109 Martin Luther King Jr Boulevard, Savannah

thegreyrestaurant.com

The Crab Shack

Gigantiskt och smått knasigt matställe där fisk och skaldjur står i fokus. Trevlig personal och stora måltider.

40 Estill Hammock Road, Tybee Island

thecrabshack.com/store

Se & göra

Åka kanalbåt

Det finns ett stort antal båtutflykter att njuta av i Savannah. Färdas med någon av de vackra kanalbåtarna och njut av amerikansk gospel, ät en trerätters middag eller se månen spegla sig i Savannah River.

Besök en plantage

Delstaten Georgia kryllar av praktfulla plantage. Den kanske vackraste är Wormsloe Historic Site vars trädallé är en av de mest fotograferade platserna i Georgia.

7601 Skidaway Road, Savannah

The Paris Market

Rolig butik med massor av fina inredningsdetaljer, bra urval av böcker och ett charmigt kafé.

36 W Broughton Street, Savannah

theparismarket.com

Boende

DeSoto Beach Hotel

Gemytligt trevåningshotell som byggdes i slutet av 1930-talet. Ligger precis vid havet och har även en liten pool. Dubbelrum med havsutsikt kostar från cirka 2 400 kronor per natt.

212 Butler Avenue, Tybee Island

desotobeachhotel.com

The Marshall House

Klassiskt hotell med anor från 1800-talet. Magnifik tegelfasad med påkostade balkonger där du kan gunga gungstol. Dubbelrum från cirka 1 800 kronor per natt.

123 E Broughton Street, Savannah

marshallhouse.com

Azalea Inn and Villas

Charmant bed and breakfast med smakfullt inredda rum. Lyxig frukost och förstklassig service. Dubbelrum från cirka 1 300 kronor per natt, vuxna och barn över tolv år är välkomna.

217 E Huntingdon Street, Savannah

azaleainn.com

​​​​​​​

South Carolina

Ställen att stanna på

Myrtle Beach: Sommarstad med en milslång sandstrand och myllrande huvudgata.

Georgetown: Idyllisk, amerikansk småstadsort med vacker stadskärna och mysig strandpromenad på träbryggor.

Charleston: Myllrande typisk sydstatsstad med stort restaurangutbud, gamla trähus och vackra stråk vid havet.

Mat & dryck

The Park Café

I anslutning till Hampton Park ligger denna omtyckta restaurang som har stans bästa brunch. Missa inte att beställa den magiska avokadomackan.

30 Rutledge Avenue, Charleston

theparkcafechs.com

Big Tuna Raw Bar

Trevlig fiskrestaurang i en gammal, tjusig träbyggnad. Serverar färsk fisk och är känd för sin lemonad. Bjuder vissa kvällar på livemusik.

807 Front Street, Georgetown

bigtunarawbar.com

Leon's

Trendig restaurang där paradrätterna är ostron och friterad kyckling som gärna intas samtidigt. I det gamla bilgaraget serveras spännande smårätter för gourmanderna.

698 King Street, Charleston

leonsoystershop.com

Se & göra

Blue Bicycle Books

Populär bokhandel med stort sortiment av böcker från södern. Anordnar ofta författarträffar och har en spännande bokhylla där de tipsar om läsvärda böcker från lokala författare.

420 King Street, Charleston

bluebicyclebooks.com

Holy City Haven

Cool butik med massor av lokala designers och välsorterad vintage.

283 Meeting Street, Charleston

holycityhaven.com

Angel Oak Park

Det tvistas om exakt årtal, men den storslagna eken i parken sägs vara cirka 500–600 år gammal. Ett perfekt gratisstopp på ön John’s Island.

3688 Angel Oak Road, Johns Island

angeloaktree.com

Boende

Francis Marion Hotel

Det ståtliga hotellet Francis Marion Hotel har en lång och spännande historia och är fortfarande en av Charlestons högsta byggnader. Dubbelrum från cirka 1 700 kronor per natt.

387 King Street, Charleston

francismarionhotel.com

The Restoration

Ett litet men extravagant hotell med fantastiska sviter. Har en mysig terrass där det även finns en liten restaurang. De enklaste sviterna kostar från cirka 2 500 kronor per natt.

75 Wentworth Street, Charleston

therestorationhotel.com

Elliott House Inn

Charmigt /bed and breakfast i Charlestons äldre delar. Har en trevlig innergård, proffsig personal och sött inredda rum. Dubbelrum från cirka 3 200 kronor per natt.

78 Queen Street, Charleston

elliotthouseinn.com