Valborg – dessa städer reser svenskarna till

Det nalkas Valborg, lediga dagar och möjlighet till weekendresa. Svenskarna åker helst till storstäder, och Amsterdam toppar listan som populäraste resmålet i Valborg.

Text: Malin Nilsson

Den långa vintern och den sena våren gör att svenskarna passar på att möta solen och värmen med en weekendresa under Valborg. Resebokningarna har ökat med drygt 10 procent under samma tidsperiod i jämfört med i fjol. Amsterdam lockar flest svenskar med vackra tulpaner och mysiga kanaler. Nummer två på listan är Paris och resmål som skjutit i höjden är Prag, New York, Istanbul och Lissabon. Det senaste året har charmiga Prag blivit en av de främsta städerna i Europa som svenskar besöker. Staden erbjuder en bra prisbild och flygresan är inte allt för lång. New York har sjunkit drastiskt vad det gäller bokningar det senaste året på grund av Trump-effekt. Men resmålet ökar med över 40 procent inför Valborg och har tagit sig till plats sju på topplistan över mest bokade resmål under Valborgshelgen.



Mest populära resmål i Valborg

1. Amsterdam

2. Paris

3. Mallorca

4. Prag

5. London

6. Kreta

7. New York

8. Lissabon

9. Rhodos

10. Rom



Källa: Tickets bokningsstatistik, resor bokade tom 17 april 2018 med avresa mellan den 26 – 30 april 2018