5 bästa tipsen i Tel Aviv

Tel Aviv är ännu en stad som lever upp till epitetet "staden som aldrig sover". Här är snittet på en restaurangs överlevnadstid fyra år innan den byter namn, ägare, koncept och utforming. Det går med andra ord undan i den här levnadsglada staden. Här är fem guldtips du inte får missa.

Text: Linda Larsson

Hotel and café 65

Gulligt och snyggt boutiquehotell med fräscha rum och utmärkt service på Rothschild Boulevard. Vacker foajé med palmprydda tapeter och gröna sammetssoffor. Perfekt skummad cappuccino och vällagad shakshuka till frukost. Även om du tillhör typen som inte äter frukost så gör ett undantag här, den ingår i priset och är en god introduktion till det israeliska köket.

65, Rothschild Blvd, Tel Aviv

Lediga rum & priser



Robina

Trevlig bar mitt emot konserthuset. Inte bara goda drinkar men också sjyst mat. Fish & chips, hummus och äggplanta med fetaost och tahini hittas bland annat på menyn. Såklart kommer brödet ut rykande färskt: som sig bör i Tel Aviv där det är svårt att hitta dålig kvalité på något generellt i mat- och dryckväg.

Marmorek St 6, Tel Aviv-Yafo

facebook.com/robinatlv



Leggenda

Namnet Leggenda är ett passande namn för denna glassbar: deras krämiga glass är nämligen legendarisk i Tel Aviv. Här finns dessutom många veganalternativ. En annorlunda men god variant är den på dadlar och banan.

Sderot Rothschild 45, Tel Aviv

eggenda.co.il



Bino

Här finns shakshuka signerad den lokala kändiskrögaren ” Dr Shakshuka” och bra shawarma. Men varning: den grillade paprikan är inte grillad paprika utan en chilifrukt som bokstavligt talat bränner upp din hals. Trevligt ställe att gå till om du känner för att gå ut och äta något enklare och inte vill ha alltför tjusigt (men inte heller sunk).

Shderot Rothschild 73, Tel Aviv

bino-pita.co.il



Young Yidish TLV

Många säger att busstationen i Tel Aviv är ett no go med många ficktjuvar och allmänt lite skum stämning men låt dig inte avskräckas. På femte plan i en del av busstationen som känns helt övergiven finns ett litet jiddischbibliotek och att kliva in här är som att komma in i en helt annan värld. Dammiga gamla böcker, ett piano, massa halvtrasiga stolar och en scen som är omringad av boktravar. Ett magiskt ställe helt enkelt. Alla som arbetar här gör det ideellt så donera gärna en slant när du lämnar.

Levinsky Street 108

facebook.com/pg/yiddish.telaviv/photos/?ref=page_internal

Lediga hotellrum & priser i Tel Aviv